中国气候特使赴美磋商

中国气候变化事务特使刘振民周二前往美国，与美国气候特使波德斯塔会晤。世界最大的两个碳排放国寻求加深合作。

（德国之声中文网）中国生态环境部表示，气候特使刘振民5月7-16日将访问美国。刘振民与美国气候特使波德斯塔（John Podesta）将就推动中美气候合作取得务实成果进行磋商。

美国国务院表示，会谈将在华盛顿举行。双方将就能源转型、甲烷及其它非二氧化碳温室气体、循环经济、能源效率、低碳及可持续发展省市、森林砍伐等议题进行磋商。

这是两位特使就任以来的首次会面，也是去年迪拜联合国气候大会以来，美中的首次环境会晤。迪拜气候大会首次呼吁从化石燃料转型。刘振民和波德斯塔的前任曾在气候大会前，在加州会谈并发表联合声明，从而为气候大会奠定基础。

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近些年来，因贸易、台湾等议题，美中关系紧张。上月，美国国务卿布林肯在不到一年内第二次访华，显示两国关系有所改善。不过，布林肯同时呼吁北京采取更大行动，包括停止对俄罗斯的支持。

而气候则一直被视为两大碳排放国可以合作的领域。中国新近批准火力发电厂的数量跃升，则引发忧虑，中国面对在2026-2030年达到碳峰值、并在2060年实现碳中和的目标，是否会退后。

（法新社）

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