中国民营航天公司天龙三号液体运载火箭试车失败

北京天兵科技股份有限公司证实，该公司正在研发的天龙三号液体运载火箭在河南巩义市综合试验中心开展的一子级九机并联动力系统热试车过程中，因箭体与试验台连接处结构失效，火箭在发射后跌落在深山中，经排查，无人员伤亡。

（德国之声中文网）据中国媒体报道，6月30日，中国民营商业航天公司天兵科技自主研制的天龙三号液体运载火箭在河南巩义市综合试验中心开展一子级九机并联动力系统热试车。但这场测试以失败告终。

天兵科技当日在社交媒体上发布火箭试车失败说明。说明中指出，火箭试车在当天下午3点43分进行。“试车过程中，一子级火箭正常点火，发动机推力达到820吨，因箭体与试验台连接处结构失效，一子级火箭脱离发射台，在升空后，箭上计算机主动关机，火箭跌落在距离试车台西南1.5公里的深山中，箭体跌落山中后解体。本次试验地点远离巩义市区，试验前与当地政府联合完善安全保障措施并提前组织周边人员撤离，经排查，无人员伤亡。”

天兵科技公司表示，天龙三号是天兵科技为中国卫星互联网星座建设量身定制的大型液体运载火箭，产品性能对标美国太空探索技术公司（SpaceX）的猎鹰9号。天龙三号直径3.8米，起飞质量590吨，近地轨道（LEO）运力17吨，太阳同步轨道（SSO）运力14吨。

该公司还表示，天龙三号运载火箭动力系统试车是中国现阶段运载火箭在研制过程中推力最大的一次动力系统试车，较之前中国航天最大推力试验增长了2倍。

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