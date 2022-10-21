中国民航局宣布10月底开始增加国际航班

（德国之声中文网）据中国官媒环球网报道，中国民航局周四（10月26日）在例行发布会上表示，中国民航将自10月30日至明年3月25日执行冬春航季航班计划，国内外航空公司每周安排客运航班840班，即420个往返航班，同比2021/22年增长105.9%。港澳台地区航线航班方面，32家航空公司每周安排2412班客货运航班计划，同比2021/22年冬春航季下降2.31%。

民航局运输司副司长徐青在会上表示，在执行航班过程中，民航局将要求航空公司严格落实民航安全和航班正常管理规定，落实好疫情防控各项措施，根据疫情防控、市场需求等实际情况合理安排航班执行。她强调将"严格落实党中央及国务院的疫情防控要求，"坚持'外防输入，内防反弹'总策略，'动态清零'总方针"。

与此同时，民航局表示，第三季度国际客运航班陆续恢复，国际航线旅客运输量明显回升，共达到53.7万人次，较第二季度增长73.3%。

虽然新航季计划的国际航班量比去年同期增长超过一倍，但远低于疫情前的水平。"第一财经"报道称，与疫情前每周18230班的国际客运航班量相比，远未达到"全面放开国际航线"。报道引述民航局数据指出，2020/21年冬春航季为每周592班，2021/22年冬春航季则为每周408班。

根据中国民航数据分析服务"非常准"统计，往返中国的航班数比疫情前减少95%。

此前，包括东方航空、中国国航、南方航空在内的多家中国航空公司已宣布恢复多条国际航线，航点遍及亚洲及欧美。据中国多家媒体报道，国际航线的票价已有回落的趋势。

新冠疫情爆发后，中国实施严格防疫措施，大幅缩减国际航班并强制入境旅客接受隔离。彭博社上周曾报道称，中国官员正讨论是否放宽入境旅客的隔离天数，从现行的"7+3"缩短为"2+5"，即2天"闭环防疫集中隔离"及5天"居家自我健康监测"。但彭博社目前未取得更详尽的規范内容。

中国迄今实施"动态清零"防疫政策，中国国家主席习近平在二十大期间再度重申""坚持动态清零不动摇"。彭博社报道，由于中国疫苗接种计划停滞不前，导致全国人口缺乏自然免疫力，是中国边境难以重启的原因之一。

（综合报道）

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