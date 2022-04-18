中国民航局发布东航事故报告 坠机原因仍未明朗

（德国之声中文网）根据中国官方周三公布的一份报告，3月21日所发生东航MU5735空难，初步调查仍未确定事发原因。当天，中国东方航空一架从昆明飞往广州、编号MU5735的航班在广西梧州山区坠毁，造成123名乘客和9名机组人员死亡，这是中国28年来最致命的航空灾难。

一切状态未见异常

根据《国际民用航空公约》规定，在事故日起30天内，调查组织国须向国际民航组织和参与调查国发送调查初步报告。此份由中国民航局发布的《"3·21"东航MU5735航空器飞行事故调查初步报告》并未提供关于坠机可能原因的进一步细节。

报告指出：「当班飞行机组、客舱机组和维修放行人员资质符合要求；事故航空器适航证件有效，飞机最近一次A检（31A）及最近1次C检（3C）未超出维修方案规定的检查时限，当天航前和短停放行无故障报告，无故障保留；在偏离巡航高度前，机组与空管部门的无线电通信和管制指挥未见异常。」另外，机上货物、沿途导航、监视设备和天气状况也都一切正常。

位于广西梧州山区的搜救现场

根据该报告，机上两部记录器「黑盒子」，分别为驾驶舱语音记录器和位于后部客舱的飞行数据跟踪器，皆遭撞击严重受损，目前还在进行数据修复及分析工作。报告也提到，技术调查人员接着将继续「残骸识别、分类及检查、飞行数据分析、必要的实验验证等调查工作」，以求严谨查明事故原因。

中美合作展开调查

对于此事件，除了中国官方组成的调查小组之外，美国国家运输安全委员会（美国运安会、NTSB）也在中方的同意及邀请下协助调查。当时美国运安会曾表示，正在华盛顿的实验室帮助中方下载该架失事客机两个黑盒子的数据。而根据中国《民航报》，美方派出的7人工作小组已于4月初抵达中国参与失事调查。

依照国际民用航空公约的相关要求，美国作为国际民航组织（ICAO）成员国和波音737-800飞机的设计制造国，可以协助参与事故调查，其主要职责是从飞机设计制造的角度为中方调查分析事故原因提供技术支持。

失事原因引发猜测

根据空中交通监测服务Flightradar24的数据，航班从22000英呎的高空以560公里/小时的高速向下俯冲，虽然中间机身曾短暂拉平并开始爬升，但却再次向下俯冲坠入树林之中。此前曾有传言称事故原因是飞行员故意使飞机坠毁，对此东航董事长孙世英表示：「三位飞行员平时的表现也都是很好的，家庭情况也都比较和睦。」

美国联邦航空总署（FAA）前负责人埃尔韦尔（Dan Elwell）告诉路透社：「在巡航高度上出事的事故，通常是天气、蓄意破坏或飞行员失误造成的。」中国《航空知识》主编王亚男向中国澎湃新闻、红星新闻等媒体表示，东航失事班机当下的数据「非常不正常」、「几乎可以被理解为飞机完全失去了升力性能，没有办法再维持正常飞行」。他认为，人为操作的原因可能性较小：「总体来讲，我认为技术故障的可能性更大。」

自从事故发生之后，东航停飞旗下223架同款波音737-800飞机将近一个月。东航强调停飞是预防措施，不代表飞机有问题，也称坠毁的该架飞机状况良好。该公司于4月17日宣布，在对每架飞机进行了系统测试、结构检查并核实了适航数据之后，已开始恢复旗下波音737-800喷气式客机的商业飞行。

（综合报导）

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