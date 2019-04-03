 中国死刑数量依旧全球第一 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.04.2019

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时政风云

中国死刑数量依旧全球第一

大赦国际报告显示，去年全球死刑数量有所减少。文莱对同性恋者判处死刑的消息给这一积极的发展趋势蒙上阴影。中国仍是执行死刑最多的国家。

Gegen die Todesstrafe (picture-alliance/W. Steinberg)

（德国之声中文网）大赦国际死刑问题专家圣乔治（Chiara Sangiorgio）说："全球死刑执行人数出现十年来从未有过的新低，这是年度报告的核心内容。"大赦国际认为，尤其是以往执行大部分死刑的国家，处决人数大幅下降。"例如伊朗，巴基斯坦和伊拉克。"

对于人权组织来说，全球死刑数量减少本是可以乐观展望未来的因素。然而就在大赦国际公布2018年人权报告前不久传来的一条消息，给这一积极的发展趋势蒙上阴影。文莱苏丹博尔基亚（Hassanal Bolkiah）宣布，同性恋和通奸在其国家将被处以死刑。

同性恋是死罪

该消息一经传出，在全世界引起震惊。德国联邦政府为此召见了文莱驻德国大使，对文莱引用沙利亚教法提出抗议。

世界各地的同性恋社区（LGBT）都对这一立法提出批评。 好莱坞演员克鲁尼（George Clooney）等人呼吁抵制属于文莱苏丹的豪华酒店。 然而苏丹对此置若罔闻。新法律于4月3日生效。

大赦国际的圣乔治说："现在我们就已经从东南亚的LGBT社区那里听说，这一新法使局势恶化。 自从新法律生效以来，许多活动人士出于恐惧躲藏起来。

Infografik Todesstrafe 2018 EN

这位大赦国际的专家说，当下大约有十个国家规定，即便是同性恋者之间自愿发生的性行为也可以被处以死刑。 然而，对于个体案例是涉嫌强奸还是同性恋性行为、或者是婚外性关系，通常无法从外部判断。因此，在一些国家还必须将刑法和宗教法律加以区分。

死刑日益受到关注

60年来，大赦国际组织一直在全球范围内致力于维护人权和反对死刑，并取得成果。如今越来越多的国家废除死刑。

这一趋势在大赦国际的年度报告中得到证实。例如布基纳法索去年废除了死刑。冈比亚暂停执行死刑并且正在考虑彻底废除死刑。 在马来西亚，新政府事实上已经暂停死刑，但尚未正式确认。 美国华盛顿州已经宣布死刑违反宪法。但是2018年，在美国仍有25人被处决。

2018年伊朗对253人执行了死刑，数量之多在全球位居第二。不过圣乔治表示，2018年被处决的人数只是2017年的一半。巴基斯坦被执行死刑的人数也显著下降。2018年该国有14人被处决，而此前的一年被执行死刑者多达250人。

中国死刑仍居首

据报道，有些国家在死刑方面仍处于负面的发展趋势。 多年来，中国在执行死刑数量方面一直排在首位。 大赦国际估计，在中国每年有数千人被处决。 但是，具体数字属于国家机密。

沙特阿拉伯去年被执行死刑的149人中，部分人被公开斩首。 沙特王国表示公布处决是为了起到威慑作用。2018年在埃及有43人被处决，超过717人被判处死刑，其中许多人的罪名是"出于政治动机的暴力"或"恐怖主义行为"。

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2018年在越南至少有85人被处决。引人注意的是，越南政府今年竟然公开公布了这一数字。 在日本和新加坡被处决的人数之多创十多年来的最高纪录。去年一年日本有15人被执行死刑，新加坡有13人。

在非洲南撒哈拉地区，索马里、南苏丹、苏丹和博茨瓦纳4国还在实行死刑制。其他17个非洲国家已经彻底取消死刑。

死刑即将成为历史？

大赦国际的死刑问题专家圣乔治总的来说对未来表示乐观。她认为在全球范围内取消死刑是大势所趋。1945年联合国成立之初，当时的51个成员国中只有8个国家取消了死刑。如今的193个联合国成员国中，已经有103个国家颁发了禁止死刑令。

圣乔治表示："文莱的情况表明，我们还不能放松施加压力。""我们有信心在不远的将来，在全球范围内让死刑成为历史。"

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