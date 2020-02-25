中国死亡病例三周最低 哪些国家疫情加重?

(德国之声中文网) 中国国家卫健委宣布，2月25日0至24时，中国单日新增确诊406例，单日新增死亡52例。单日新增死亡病例数是近三周以来最低。累计确诊78,064例，累计死亡2,715例。当中，湖北省单日新增确诊401例，新增死亡52例。累计确诊65,187例，累计死亡2,615例。

中国作为新冠肺炎疫情爆发初始地，近日的疫情已经出现缓和趋势。现在湖北以外的新增确诊病例数为5，中国官媒新华网以此为题，愿湖北以外新增确诊病例「早日清零」。

香港目前累积确诊85宗，2宗死亡。香港地峡人稠，如果与中国大陆分开看待，排名确诊病例数全球第七高。

香港政府26日宣读财政预算案，香港财政司司长陈茂波说，预测今年香港经济的实质增长介于-1.5%至0.5%之间。他说，旅游服务输出受本地暴力冲击事件影响，全年大跌10.4%，是有记录以来最大跌幅。此外经济状况也让失业率更高，最新失业率为3.4%，为3年多以来最高。

过去一年由于中美贸易摩擦、社会动荡对经济造成的影响，再加上接下来疫情对经济的冲击，港府宣布对18岁以上香港永久居民每人发放一万元港币，预计将有700万人受惠，涉及预算高达650亿港币。

香港电台报导，香港财政司司长陈茂波指，纵使下年度的财政预算惠出现历来最高的赤字，但相信唯有这样，才能在市民和企业努力克服难关之际，为大家提供帮助。曾经做过4年财政司司长的现任全国政协常委唐英年评论道，要兼顾持续发展，不要造成结构性财政赤字是很重要。

韩国总统文在寅说政府严阵以待

韩国: 驻韩美军也确诊

截至当地时间26日上午九时，韩国中央防疫对策本部表示，韩国较前一天下午4点新增169例新冠肺炎确诊病例，累计确诊达1146例，为仅次于中国累积确诊病例最多的国家。現在韩国也已经有4例死亡病例。

韩国在1月20日出现首例确诊病例，但是之后的扩散速度极快，确诊病例数急速超越更早病例、甚至因为钻石公主号群聚感染而确诊病例大增的日本。

美国军方表示，新增的确诊病例当中有一名是美国驻韩军人，现年23岁。军方表示，该军人原先驻扎在大邱附近的凱洛營地(Camp Caroll)。由于大邱地处东西交通要道，美国在大邱有四个军营，凯洛便是其中之一。现在美国也已经绷紧神经，紧急封闭距离新天地教会仅两公里的沃克军营 (Camp Walker)。现在驻扎在韩国的美国军人有28500名。

日本: 弹性在家上班

日本周二新增了10个确诊病例，全国累积确诊病例总共有860例。日本首相安倍晋三呼吁企业因应疫情，让员工弹性在家上班。他说现在有些病例的传染途径还不是很清楚，现在已经出现社区感染，现在的防疫重点是让传播速度慢下来。

国际奥运委员会高级成员庞德(Dick Pound)说，如果新冠肺炎疫情在5月下旬得不到控制，日本预计在7月举行的东京奥运可能会取消。庞德是前任加拿大游泳金牌选手，从1978年起就是奧林匹克委员会（IOC）內的委员，也是资历最深的委员。他估计在赛前两个月或三个月就需要做出最后决定。

意大利: 单日增加百例确诊

现在意大利总共有323例确诊、11例死亡。从周一傍晚到周二傍晚的24小时之内，意大利的新冠病毒确诊病例就已经增加了100例，相当于增加了45%。其他欧盟国家如瑞士、奥地利、克罗地亚也出现确诊首例，其他原本就有确诊病例的国家如德国、法国和西班牙也新增了有意大利旅游史的确诊病例。北非国家阿尔及利亚也有一名意大利人被确诊，现在已经被隔离，是该国首例。

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伊朗: 卫生官员确诊

伊朗截至周二已经有95例确诊，15例死亡。伊朗现在是中国境外最多病例死于新冠病毒的国家。由于大众怀疑伊朗瞒报确诊病例，伊朗卫生部副部长周二出面召开新闻会否认。他在新闻会上不断抽纸巾擦汗，看似身体十分不适。隔天他便确诊新冠病毒。他自拍视频说，他状态良好，坦诚前一天已经发烧。他在记者会上反对以隔离方式防止疫情扩散，但他在确诊之后，现正在家中进行自我隔离。

张慈/邹宗汉(综合报导)