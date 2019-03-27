中国正式逮捕前Interpol主席孟宏伟

（德国之声中文网）中国官媒周三（4月24日）报道称，中国最高人民检察院以涉嫌受贿罪对公安部原副部长孟宏伟作出逮捕决定。该案由中国国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

在今年3月，孟宏伟已经被"双开"（开除党籍、开除公职）。当时中纪委指出的孟宏伟涉嫌罪行包括，"肆意挥霍国家资财满足家庭奢靡生活；家风败坏，利用职务影响为其妻谋取职务，纵容其妻利用其职权搞特殊、谋私利"，此外，孟宏伟"拒不执行党中央决定"，"公权私用，滥权妄为"。

习近平自2012年底上台以来，展开轰轰烈烈的反腐斗争。据中纪委2018年底数据，十九大至今，受到立案审查调查的中管干部（中组部备案的干部，其任免权在中共中央）达70余人。在去年年底的中共中央政治局会议上，习近平提出，反腐败斗争已经"取得压倒性胜利"。

从"被失踪"到被"双开"

1953年11月出生的孟宏伟，在国际刑警组织任职前一直在中国公安系统工作。他2004年被提拔为中国公安部副部长，时任部长是后被判处无期徒刑的周永康。2016年11月，孟宏伟当选为国际刑警组织主席，成为该组织成立以来的第一位中国主席。

2018年9月，孟宏伟出差回中国后失去音讯，他的妻子Grace Meng在法国报案

去年9月，孟宏伟出差回中国后失去音讯。他的妻子Grace Meng在法国报案。孟妻在接受国际媒体采访时表示，此案疑有政治动机。中国官方很快发布消息，称孟宏伟因涉嫌腐败而接受调查。国际刑警组织发布声明，称收到孟宏伟的辞呈。2018年11月，国际刑警组织选举韩国人金钟阳担任新主席。

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迄今，外界不知孟宏伟被羁押的地点，以及他是否允许聘请律师等情况。