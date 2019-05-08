中国正式逮捕两加拿大人 中加关系恐更紧绷

(德国之声中文网) 加拿大外交部在中国正式逮捕两名遭关押数月的加拿大人后，透过声明强烈谴责北京的决定，并要求中国立即释放两人。 加拿大前外交官康明凯 (Michael Korvig) 与商人思巴夫 (Michael Spavor) 于去年12月10日遭北京强制关押，至今已五个多月。 中国政府至今都未以任何罪名正式起诉两人，而被关押期间，中国也拒绝让两人接触家属或律师。

此消息一出，也表示中国正式将两名加拿大人从指定居所监视居住，转移到正式的监禁设施。 加拿大环球邮报 (Globe and Mail) 报导表示，监禁转移可望提升两人在关押期间的居住质量。 该报引述加拿大阿尔伯塔大学中国研究中心主任侯秉东 (Gordon Houlden) 说，两人在指定居所监禁期间，应该是被中国分开个别关押。

此外，中国在指定居所监禁期间，一天会审问康明凯与思巴夫至少八小时、禁止他们离开监禁室，或会见家属或律师。 中国一个月准许加拿大领事馆与两人会面30分钟。 加拿大领事官本周二 (5月14日) 曾短暂探视两人。 侯秉东告诉环球邮报，与华为财务长孟晚舟在加拿大的情况相比，中国完全没以互惠的方式对待康明凯与思巴夫。

人权倡议者将中国的指定居所监禁形容成一种虐待手法，而外界也一致认为中国关押两名加拿大人的行为，是在报复加拿大关押孟晚舟。 侯秉东说: 「如果中国愿意改善两人的监禁情况的话，这对加拿大来说会是个好消息。 」

西东大学 (Seton Hall University) 法学教授陆梅吉则告诉环球邮报，两名加拿大人遭正式逮捕，显示此决定得到中国检察机关的同意。 她强调: 「至少这代表这些案件有了新进展。 然而，由于目前还有其他不确定性存在，所以我们很难预测此案的进展时程。 」

然而，前加拿大驻华大使赵朴认为这个新的发展，会使加拿大政府要求中国释放两人的相关程序变得更复杂。 赵朴告诉环球邮报: 「中国会以加拿大不能干预中国司法程序为由，来拒绝释放康明凯跟思巴夫。 」

自从两人被中国关押至今，加拿大领事馆探访了前外交官康明凯7次，最近一次探访是本周二。 另外，中国也准许加拿大领事馆探访商人思巴夫6次。 但基于保护隐私，加拿大外交部并未公开任何探访细节。 除了这两名被中国关押的加拿大人外，还有另一名加拿大公民谢伦伯格 (Robert Lloyd Schellenberg) 在今年1月因走私毒品罪被大连市中级人民法院判处死刑。 谢伦伯格在一审当中被判处15年有期徒刑，但在年底上诉时，上诉法院认定判决过轻，决定发回重审，结果改判死刑。

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）当时谴责中方"武断地"适用死刑，并表示此案应引起全世界的特别关注。 一些分析人士认为中方的一系列行动是对加拿大逮捕孟晚舟的报复行为。 也有批评声音称，中国在借此向加方施压，进行「行刑外交」。 针对加拿大批评北京对谢伦伯格案件的处置方式，北京方面回应说，毒品犯罪罪行重大，加方的批评是「缺乏法制精神」。中方也避免在公开场合将孟晚舟案与其他案件做链接。

杨威廉/罗法 (综合报导)