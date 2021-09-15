中国正式申请加入CPTPP 美：不重返该协议

(德国之声中文网) 中国周四提交了加入《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》（CPTPP）的申请，这是11个太平洋国家在2018年签署的一项重要自由贸易协定。

在该协议被改为CPTPP之前，它被称为跨太平洋伙伴关系（TPP）。那是美国在前总统奥巴马 (Barack Obama) 时期起草的，作为美国「向亚洲倾斜」政策的基石，旨在对抗中国的区域影响力。

在奥巴马的继任者特朗普于2017年将美国从TPP中撤出后，剩余的签署国重新谈判并重新命名该协议。目前CPTPP的签署国包括澳大利亚丶加拿大丶智利丶日本和新西兰等国。

中国商务部在一份声明中说，中国商务部部长王文涛在给新西兰贸易部长奥康纳（Damien O'Connor）的信中提交了中国的申请。中国商务部补充说，王文涛和奥康纳举行了一次电话会议，讨论申请后的下一步工作。

中国加入的挑战是什么？

如果中国加入该协议，它将使世界第二大经济体成为世界上最大的自由贸易协定中的一个关键伙伴。该协定的成员占全球经济总量的13%以上。中国已经多次表示，希望能加入CPTPP。3月时，中国总理李克强说，北京将「积极考虑加入」。

然而，CPTPP的所有11个成员都需要同意允许中国加入，而中国目前与澳大利亚有地缘政治和经济上的冲突，所以使中国加入CPTPP的议题变得复杂。

澳大利亚与中国政府的一系列争端，包括澳大利亚政府批评中国的人权记录和地缘政治野心，以及贸易和经济的议题。在澳大利亚要求对新冠病毒起源进行国际调查之后，紧张局势达到了沸点。

今年5月，中国暂停了中澳战略经济对话，该对话是为促进贸易和推动会谈而成立的。而此前一个月，澳大利亚取消了北京与维多利亚州之间的「一带一路」协议。

此后，中国对包括葡萄酒和大麦在内的澳大利亚进口商品征收关税。澳大利亚要求世界贸易组织(WTO)对此举做出裁决。尽管如此，上周，中国展现了游说澳大利亚议会支持其加入CPTPP的野心，并在一份呈件中说，中国和澳大利亚的经济有巨大的合作潜力。

美国国安会：华府不加入CPTPP

同日，美国之音针对中国申请加入CPTPP的议题询问白宫，一名不具名的白宫国安会发言人表示：「拜登总统已清楚说过，不会加入最初的TPP设计架构。」

该名官员也补充道，CPTPP的会员将评估他们是否担忧若中国加入该协议，会加大对这些亚洲国家的影响力。他重申，美国正在检视广泛的选项来打造更加坚强的印太地区经济关系，好来促进合作与包容性繁荣的共同目标。

该官员说：「我们承诺在该区域增强贸易与投资，以促进高薪美国工作丶高标准以及供应链弹性的方式，并提供相同福利给我们的印太伙伴们。我们正在与伙伴跟盟友们合作，来确保公平性，包括竞争丶实践与贸易，并且对抗中国非市场性的贸易行为，包括使用经济胁迫，并确保贸易规则并非由中国制定。」

(路透社丶法新社等)

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