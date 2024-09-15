中国正在成为咖啡大国

（德国之声中文网）从传统上看，中国人本来更喜欢饮茶。但过去几年来，中国正在成为全球增长最快的咖啡消费市场。前不久北京举行的“中国咖啡秀”，吸引了众多咖啡发烧友。起初这一展会是专为咖啡行业服务的专业性展会，但现如今，非专业的参观者变得越来越多。

宗新（音）就是这样一名咖啡发烧友，他对德广联记者表示：“每次喝上一杯自己冲调的咖啡，我就会感到特别放松。”远道而来的张鲁（音）则表示：“我就是出于好奇来看看，我对咖啡一直特别有兴趣。平常我都是买一杯瑞幸咖啡，因为它的价格要比星巴克低一些。”

瑞幸咖啡已经在中国拥有大约两万家分店，是中国规模最大的咖啡连锁。瑞幸主打低价战略，今年营业额已经超越了咖啡市场的龙头老大星巴克。不过，也正是因为星巴克定价较高，其利润仍比瑞幸要高。

中国本土的瑞幸咖啡发展迅猛，旗下已拥有近两万家分店。 图像来源: TINGSHU WANG/REUTERS



中国人均每年喝大约11杯咖啡，远低于欧美的咖啡消费水平。但也正因为如此，拥有14亿人口的中国，咖啡市场的前景不可估量。

在传统的饮茶大国- 中国，咖啡市场发展极其迅猛，但竞争也极其激烈。除市场领先的瑞幸和星巴克之外，库迪咖啡和来自上海的MANNER COFFEE也正在快速崛起。

云南适合种咖啡

随着咖啡热的持续增温，咖啡种植也越来越受到重视。中国种植咖啡已经有超过三十年的历史，不过，目前仅占全球咖啡产量的百分之一。中国的咖啡种植区主要集中在气候温和的云南省境内。叶红（音）是中国咖啡种植业的第二代传人，她是云南四百多名咖啡种植者的代言人，而她的父亲则是从2007年开始种植咖啡的。

现年28岁的叶红说：“我父亲那一代人虽然开始种植咖啡，但却从来不喝咖啡。所以没有人知道怎么加工咖啡，也不了解高品质的咖啡品种。”她表示，现在情况已经发生了根本性的变化，人们开始种植特种咖啡，云南咖啡的知名度也越来越大，“所以我们公司对未来充满了信心”。

(德广联）

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