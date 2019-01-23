 中国欲释放善意 美国70问质疑中国补贴 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.01.2019

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时政风云

中国欲释放善意 美国70问质疑中国补贴

中国副总理刘鹤在华盛顿与美进行经贸谈判之际，中方加速释放让步信号。据中国官媒1月30日报道，3月5日举行的全国人代会上将审议外商投资法草案，“彰显中国进一步扩大开放的决心”。而同一天，纽约世贸组织内流传着一份质疑中国隐瞒补贴计划的美方文件，凸显对中国的不信任。

Symbolbild Handelskrieg USA und China (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

分歧难以消除

（德国之声中文网）据中国官媒报道，本周三（1月30日）结束的全国人大常委会会议决定将外商投资法草案提请将于3月5日召开的十三届全国人大二次会议审议。新华社报道称，人大常委会一个多月里两次审议外商投资法草案。草案二审稿规定，"外商投资企业依法同等适用国家支持企业发展的各项政策"，"鼓励和引导外国投资者在特定行业、领域、地区投资，并可以依照法律、行政法规或者国务院的规定给予优惠。"

中国人大网公布的外商投资法草案说明显示，草案第二十二条规定，"国家依法保护外国投资者和外商投资企业的知识产权，鼓励基于自愿原则和商业规则开展技术合作，技术合作条件由投资各方协商确定，不得利用行政手段强制转让技术。"此外，第二十七条中规定，"……负面清单以外的领域按照内外资一致的原则实施管理"。

Deutschland Hamburg Summit: China meets Europe | Liu He (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

刘鹤访美能取得何种成果？

美国总统特朗普政府一再指责中国侵犯知识产权，其中最大的一个不满就是美国公司想在中国开展业务，就会被迫与当地公司成立合资企业，导致有价值的技术和知识产权被转移到中国企业。因此，上述条例被视为中国政府做出的重大让步。

但无论是美国经济界还是政界都担心，中方是否会落实承诺以及如何对中国的承诺进行核查。比如，该草案中包含模糊文字。在涉及外商投资征收时，草案规定，"在特殊情况下，国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对外国投资者的投资实行征收或者征用。征收、征用应当依照法定程序进行，并及时给予公平、合理的补偿。"何为"公共利益"，定义并不清晰。草案二审稿中还增加了外商投资并购依照《中华人民共和国反垄断法》的规定接受审查的条款。

期待能取得一些进展

USA, New York: Nicholas R. Lardy (picture-alliance/W. Ying)

彼得森国际经济研究所专家拉迪（Nicholas Lardy）

据路透社报道，美中贸易全国委员会高级副会长欧玉琳（Erin Ennis）认为，本周三和周四的中美经贸磋商不会取得任何重大成果。她说，距离最后期限还有一个月，双方都不太可能在这两天里给出各自最大的让步。她期待"能取得一些进展，让他们能够在90天休战结束时完工。"

华盛顿智库彼得森国际经济研究所专家拉迪（Nicholas Lardy）表示，希望双方能取得一些进展，至少能够延长休战期。

质疑中国补贴项目70问

中美双方分歧之大可以从周三（1月30日）世贸组织流传的一份美方文件中略见一斑。在该文件中，美方就中国的补贴计划提出了70个问题，包括对渔业的补贴以及所谓政府引导基金。政府引导基金又称创业引导基金，为政府出资、吸引金融机构和社会资本，以支持创业企业发展为目的的基金，涉及从高技术、机器人项目到清洁能源、生物技术等各领域。美方的提出的问题还有，进口汽车是否有资格享受减税和报废计划，进口货物是否可以获得中国的节能产品推广基金等等。该文件已被送交世贸组织补贴委员会。中方尚未对美方文件做出回应。

 

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