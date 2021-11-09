中国欲购巨额美国液化天然气

（德国之声中文网）几位知情人士周五（10月15日）对路透社表示，参与谈判的至少有5家中企，其中包括中石化和中国海洋石油总公司。相关交易价值可达数百亿美元。

北京一名参与者称，"我们预计年底前就能签下合同"。他表示，相关生意主要由全球能源危机和价格趋势所推动，"美国的供应现在很有吸引力"。美国主要谈判方分别是钱尼尔能源公司（Cheniere Energy ）和全球风险投资液化天然气公司（Venture Global）。内部人士透露，仅中石化便考虑购买 400 万吨。

液化气可以通过大型油轮运输，然后再还原为气体，送入天然气网络。

相关公司最初未回应置评询问。

天然气价格不断上涨、停电现象日益增多，引发中国能源供应安全问题。因此，年初便已启动的与美方的谈判几周来加快了步伐。今年，中国已超越日本成为全球最大的液化天然气买家，并有可能继续巩固这一地位。一位驻北京贸易商称， "国有企业均面临维持供应安全的压力"。新近的价格进一步上涨增加了达成长期供应协议的需求。今年以来，天然气价格在亚洲翻了５番以上。这增加了人们对冬季电力短缺忧虑。

时任美国总统特朗普发动的中美贸易战在2019 年达到顶峰时，这两个全球最大经济体之间的天然气贸易陷入停顿。

专家们指出，如果美中达成协议，欧洲便可能会被甩在后面。欧洲天然气储备少于去年。燃气电厂运营所需的排污权（二氧化碳证书）价格大幅上升。装有液化天然气 (LNG) 的油轮驶向可实现更高价格的亚洲，而非欧洲。也因此，今年 1 月以来，重要的荷兰天然气贸易点的批发价格上涨了 400% 以上，电力批发价增加了一倍。

（路透社）

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