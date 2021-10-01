 中国欲用澳洲煤炭解“燃煤之急” | 经济纵横 | DW | 06.10.2021

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经济纵横

中国欲用澳洲煤炭解“燃煤之急”

中国在一年前就停止进口澳洲煤炭。然而最近，受国内煤矿产能、风电波动、经济需求猛增等多方因素的影响，中国多地出现了电力紧张。在这种情况下，多个港口悄然重新放行来自澳大利亚的煤炭。

China Kohleentladung im Hafen von Rizhao

山东日照港的煤炭码头2020年11月资料图

DW.COM

有报道称，中国国有能源公司已接到指令，要求他们不惜一切代价保障冬季的能源供给。目前，中国的能源短缺，已使国民经济受到严重影响。大面积的停电断电、工厂停产减产也使全球供应链出现紧张。

中国缺电危机正在快速扩大，除了企业工厂被迫停产，民众生活也受影响，官方强调确保「民生用电」，做得到吗？

中国限电停电，造成工厂停工减产，有人受困电梯，目前官方解释是因煤炭紧缺导致供电紧张，真实原因为何？继续限电会影响中国经济吗？

中国官媒报导，北京方面封杀了澳大利亚的煤炭进口。此举可能会让澳大利亚蒙受百亿澳元的经济损失，并进一步加剧两国之间的紧张局势。

(德国之声中文网) 路透社援引一名知晓内幕的交易员称，近期，中国正在动用此前被阻挡在保税区仓库中的澳大利亚进口煤炭，以缓解全国各地因燃煤供应不足而导致的供电紧张状况。中国从去年10月起澳大利亚煤炭执行非正式的进口禁令。

华东地区一名不愿具名的贸易主管对路透社表示，从9月底开始，滞留在中国港口的澳洲煤炭就开始被投入市场，"尽管不少煤炭此前已经被转移到印度等国。"这名匿名消息人士还说，去年10月开始执行非正式进口禁令后，估计有100万吨澳洲煤炭因得不到海关清关而滞留在各中国港口的保税区仓库中。

另一名交易员也对路透社表示，这些保税区仓库里的煤炭从本周起获得放行。

不过，100万吨煤炭仅相当于中国一天的煤炭进口量，因此释放保税区库存并不能实质性地缓解市场供应形势。第三名贸易圈内人士对路透社表示，如果不放开澳洲煤炭进口，供应紧张将至少持续到今年第四季度，"在近5年的煤矿限产措施后，中国国内的产能需要一段时间才能重新提升。"

中国发改委并没有就此回复路透社的置评请求。

另据英国《金融时报》消息，从9月底开始，已经有多艘在海上等待的澳洲货轮被允许卸载了数十万吨煤炭。

中国煤炭进口量激增

中国进口煤炭中，超过2/3来自印度尼西亚。在进口禁令前，澳洲煤炭约占进口总量的1/5。此外，俄罗斯煤炭也占有相当的比重。然而近期，印度尼西亚的煤炭运输因降雨天气而受阻，俄罗斯煤炭进口则因铁路运能限制而无法大幅提高。与此同时，因经济复苏等因素，中国电力需求近期迅猛增长，而风电、太阳能发电则因天气因素出现了大幅波动，造成了全国多个地区出现了供电紧张的局面。

为了缓解供煤、供电紧张局面，中国开始提升煤炭进口量。今年前8个月，中国煤炭进口总量同比下降10%，但是8月后，进口量同比猛增了1/3。一些中国企业不久前还从美国、哈萨克斯坦等国进口了煤炭。

China Kohlekraftwerk Datong

山西大同的一座煤电厂

中国官方媒体还报道指出，中国铁路总公司已经在10月5日承诺分配更多运力，以确保363家直接连接铁路网的煤电厂能够拥有14.4天的煤炭库存。

(路透社、金融时报)

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