中国欲投资欧洲核电厂 欧中投资谈判陷僵局

(德国之声中文网) 根据德国《经济周刊》(WirtschaftsWoche) 周三(12月23日)报导，因为中国试图在核能方面增加要求，中欧投资协议在谈判最后阶段陷入僵局。

核电问题在欧盟内部颇具争议，因为这类投资可能会让敏感的基础建设落入中国手中。《经济周刊》引述欧盟消息人士说，中国想要投资欧盟的核电厂，并在该领域应用中国的技术。报导写道，中国暗示其欧洲盟友，中方自认在该领域的技术更胜一筹。

然而，目前已经有数个欧洲国家明确表态拒绝核能，且决定在未来几年内完全摆脱这种技术。

欧盟和中国致力于在2020年结束前达成投资协议。根据德国和欧盟官员称，该协议将扩大开放欧洲公司进入中国市场，也将会让欧盟公司与其他中国公司处于平等地位。这可能是新冠疫情爆发以及中国打击香港之后，修复中欧关系的一大步。

但该协议也可能让欧洲与美国之间的关系变得更为复杂。美国总统当选人拜登钦点的国家安全顾问杰克-沙利文(Jake Sullivan)本周早些时候在推特上表示，华盛顿将欢迎与欧洲伙伴就「与中国经济措施的共同关切」进行早期磋商。

当美国在贸易战中加大打击力道，而欧盟加强对中国投资关键部门的监管措施时，中国担忧被西方孤立。根据西方外交官说法，欧中投资协定的其他症结点在于永续发展以及人权议题的相关条纹，例如中国的强迫劳动等。

张慈/杨威廉 (路透社)

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