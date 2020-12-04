中国欲修好？崔天凯称愿考虑重开美领馆

（德国之声中文网）《南华早报》引述中国驻美大使崔天凯表示，如果美国做好准备，中国愿意考虑重开美国驻华领事馆并允许美国记者重返中国。崔天凯表示，一切都取决于新当选美国总统的拜登是否有意遏制中国。

崔天凯12月3日在华盛顿中美研究所的年会上表示：“关闭领馆并非由我方发起。不是我们先要求外国记者离境。我们所做的一切是为了回应美国采取的行动。”

近年中美对抗不断升级。美国在7月 21日要求中国驻休斯敦总领馆限时关闭后，中方旋即做出反击，美国驻成都总领馆于7月27日应中国要求闭馆。

美国驻成都总领馆于7月27日应中国要求关闭

《南华早报》引述崔天凯指出，北京和华盛顿能从合作中获益，在对抗中两败俱伤。他认为关键是美国对华政策的基调：“如果是遏制政策或形成一个所谓的对抗中国的战线，那么无论是单边或是多边政策，区别只在于你是自己挖陷阱，还是与朋友一起挖陷阱。”他认为美国与部分盟友的关系已经“不能回到过去”。

崔天凯表示，他仍然坚信若双方能“真诚地互相尊重和理解，中美能一起做很多美好的事，使两国再次变得伟大”。他期盼拜登政府在上台后，对今日的中国能有更好的理解。

崔天凯周四还在其推特上发文称：“两国之间总是会存在差异，但任何差异都并不是对抗或冷战、热战的理由。在足够的相互尊重及理解下，我们能管控这些差异，使其不致于破坏整体关系。”

在被问到习近平是否将与拜登会面时，崔天凯表示“现在谈论双方领导人明年的日程为时过早”。

在美国总统特朗普执政期间，中美关系因贸易、科技、安全、人权及新冠病毒等摩擦每况愈下。各界正翘首关注拜登执政后的中国政策。拜登曾对中国的人权纪录做出过严厉批判。在竞选期间，他多次抨击北京并称习近平是“恶棍”、“没有半点民主意识的家伙”，其竞选团队更形容中国在新疆大规模关押维族人是“种族屠杀”。拜登日前已对美国媒体表示，他将暂时维持特朗普对中国制定的关税。

美国《纽约时报》分析，至少在拜登执政初期，他会继续对中国摆出强硬姿态，甚至在部分领域会强硬，但其丰富的外交经验和对华认知有助于他理解中国问题的复杂性和敏感性，制定对华政策时会遵循外交决策原则，不会像特朗普一样一味强硬。

尽管崔天凯话中释放出欲与美国修好的试探信号，但中国官媒近日对美的语气仍旧强硬。数日前，美国田纳西州参议员布莱克本（Marsha Blackburn）在推特上发文称“中国有5000年偷窃和欺骗的历史，有些事情是永远不会改变的”，该则推文遭到中国官媒的狠批。《中国日报》欧盟分社社长陈卫华回怼对方“种族歧视和无知”，《环球时报》主编胡锡进也加入战局在网上发文称：“当中国人已经形成文明，并且开始与作弊和盗窃作斗争的时候，美国人的祖先还没有完全摆脱猴子的属性。”他更质疑“为何这位参议员认知水平依然像猴子一样低？”。

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