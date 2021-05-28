中国欧盟商会年度调查：这里没有危机

（德国之声中文网）中国欧盟商会周二（6月7日）发布的年度会员调查显示，59%的企业表示正在考虑进一步扩张其在华业务。与此同时，考虑撤出中国市场的企业比例创下新低，只有9%。26%的企业希望能将供应链中的更多业务带至中国。

欧盟企业对于在华前景的预期也达到2014年以来的最佳，68%的受访企业表示对于其行业的业务感到"乐观"。

德国"China Table"网站的报道指出，新调查显示"完全没有危机的影子"，这些企业在华业务进展得"出乎意料的好"。此外在2021年，大多数受访者也对知识产权这个老问题的处理给出"适宜"、甚至"出色"的评价，这是报告问世以来的第一次。

中国欧盟商会表示，中国比世界其他地区更快地遏制住了新冠疫情、去年经济增长就已重新提速，这让这些企业受益。

不过，在市场准入限制、商业机会不平等、市场监管障碍、商业生活愈加政治化等方面，报告也对中国提出批评。

报告称，中国市场准入问题只会慢慢改善。仍有44%的受访公司表示，与中国国内竞争对手相比，自己处于劣势地位。此外，中国因为新冠疫情而实施的严格入境管制，也让外国工作人员进入中国、留在中国的难度增加。

"China Table"的报道也指出，调查给出了乐观的商业预期，但对新老问题都有抱怨。中国欧盟商会主席武特克(Joerg Wuttke)对该媒体表示，令人惊讶的是，一半企业认为中国政府造成了商业生活愈加政治化，这给外国雇员带来了显著影响。

"驻华专家的数量确实在急剧下降"，武特克说，这会导致专家们多年的中国经验流失，也可能让中国分支与欧洲总部之间产生鸿沟。他表示，目前在圈内已经能够听到有关如何避免"企业中国化"的讨论了。

"China Table"报道指出，在新冠危机后，在华欧企们需要调整战略。武特克观察到了明显的"本地化"趋势。他表示，由于世界局势的不确定性，公司们希望将其中国业务与全球业务脱钩，建立完整的中国供应链。当然，这并不容易，很多关键的进口部件、设备在中国很难找到替代品。此外，中国对数据方面的要求也让很多企业担忧，现在很多数据必须储存在中国，这意味着在不得已的情况下，企业们要建立一个昂贵的独立的技术解决方案。

（德新社，China Table）

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