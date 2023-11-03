中国欧盟商会：上海进博会是“政治橱窗秀”

中国欧盟商会周五（11月3日）批评即将在中国举行的进口博览会更像是 "政治橱窗秀"，而不是做生意，并呼吁中国采取更多切实措施来恢复欧洲企业的信心。
（德国之声中文网）第六届中国国际进口博览会（CIIE）将于11月5日至10日在上海举行。由中共领导人习近平于2018年发起这项一年一度的展会活动，旨在展示中国对自由贸易的承诺，并回应对中国同许多贸易伙伴存在贸易顺差的批评。
中国总理李强将出席周日的进博会开幕式并致辞。预计届时在中国访问的澳大利亚总理阿尔巴尼斯也将参加开幕式。
中国欧盟商会指出，中国对欧盟的贸易顺差在过去5年中大幅增长，这与进博会加速中国从全球进口、展示中国改革开放的雄心背道而驰。
“它更像是一场政府活动，更像是一次营销推广，而关于商贸方面的内容则少之又少。你可以说，进博会变得更像一个政治橱窗，而不是一次商贸活动。”中国欧盟商会副主席卡洛·德安德利亚（Carlo D'Andrea）在上海的一场媒体吹风会上对记者说。
他说：“人们需要看到恢复商业信心所需的实际成果，但取而代之的只有象征性的姿态，欧洲企业对此颇感失望。”
中国曾表示愿意从欧洲进口更多的产品，以回应欧盟对中国缺乏公平的竞争环境以及商业气候政治化的抱怨。
欧盟和中国计划今年底召开双边峰会。欧盟外交政策高级代表伯雷利（Josep Borrell）上月访问了中国，欧盟其他多位高级官员也在过去几个月中访华。
欧盟商会上个月进行的一次问卷调查显示，在116家受访的会员企业中，进博会的参展比例从第一届时的42%降至目前的32%。那些曾经参展，但今年却选择不参加的企业表示，投资价值下降和政策缺乏变化是原因之一。
尽管59%的受访企业称得益于进博会上政府的参与，但只有四分之一的企业在去年的进博会期间签下了商业合约，这远远低于2018年的水平，当时有一半的企业拿到了订单。
中国欧盟商会表示，欧洲企业希望看到中国进博会 "摆脱政治化"，把重点放在对商贸的效应上，并采取具体的政策措施来开放市场。
今年是新冠大流行后上海进博会首次全面恢复线下举办。据中国官媒报道，参加本次进博会的有60多个国家、3400家参展商，参展商和专业观众恢复到疫情前的水平。世界500强企业中的289家将到上海参展，其中包括美光（Micron）、雀巢（Nestle）、和博柏利（Burberry）等知名跨国企业。
(路透社)
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