中国欧盟商会：上海进博会是“政治橱窗秀”

（德国之声中文网）第六届中国国际进口博览会（CIIE）将于11月5日至10日在上海举行。由中共领导人习近平于2018年发起这项一年一度的展会活动，旨在展示中国对自由贸易的承诺，并回应对中国同许多贸易伙伴存在贸易顺差的批评。

中国总理李强将出席周日的进博会开幕式并致辞。预计届时在中国访问的澳大利亚总理阿尔巴尼斯也将参加开幕式。

中国欧盟商会指出，中国对欧盟的贸易顺差在过去5年中大幅增长，这与进博会加速中国从全球进口、展示中国改革开放的雄心背道而驰。

“它更像是一场政府活动，更像是一次营销推广，而关于商贸方面的内容则少之又少。你可以说，进博会变得更像一个政治橱窗，而不是一次商贸活动。”中国欧盟商会副主席卡洛·德安德利亚（Carlo D'Andrea）在上海的一场媒体吹风会上对记者说。

他说：“人们需要看到恢复商业信心所需的实际成果，但取而代之的只有象征性的姿态，欧洲企业对此颇感失望。”

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企业盼"摆脱政治化"

中国曾表示愿意从欧洲进口更多的产品，以回应欧盟对中国缺乏公平的竞争环境以及商业气候政治化的抱怨。

欧盟和中国计划今年底召开双边峰会。欧盟外交政策高级代表伯雷利（Josep Borrell）上月访问了中国，欧盟其他多位高级官员也在过去几个月中访华。

欧盟商会上个月进行的一次问卷调查显示，在116家受访的会员企业中，进博会的参展比例从第一届时的42%降至目前的32%。那些曾经参展，但今年却选择不参加的企业表示，投资价值下降和政策缺乏变化是原因之一。

尽管59%的受访企业称得益于进博会上政府的参与，但只有四分之一的企业在去年的进博会期间签下了商业合约，这远远低于2018年的水平，当时有一半的企业拿到了订单。

中国欧盟商会表示，欧洲企业希望看到中国进博会 "摆脱政治化"，把重点放在对商贸的效应上，并采取具体的政策措施来开放市场。

今年是新冠大流行后上海进博会首次全面恢复线下举办。据中国官媒报道，参加本次进博会的有60多个国家、3400家参展商，参展商和专业观众恢复到疫情前的水平。世界500强企业中的289家将到上海参展，其中包括美光（Micron）、雀巢（Nestle）、和博柏利（Burberry）等知名跨国企业。

进博会开幕 习近平再强调开放 我们来看看进口 这是第一个在国家层面上只关注进口贸易的商品贸易博览会。进口博览会的举办地点：上海国家会展中心，展出面积相当于38个足球场。

进博会开幕 习近平再强调开放 要把开放“进行到底” 习近平在进博会开幕式上发表主旨演讲时承诺：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”习近平在2017年5月的一带一路高峰论坛上就提出了中国每年要举办国际进口博览会的建议。

进博会开幕 习近平再强调开放 中国也在“买买买” 在中美贸易战愈演愈烈，似乎僵局无解的背景下，北京高调推出了首届进口博览会，意在展示中国其实也是一个进口大国。

进博会开幕 习近平再强调开放 国际来宾 出席开幕活动的国际组织高层人物包括国际货币基金组织（IMF）总干事拉加德（Christine Lagarde）。

进博会开幕 习近平再强调开放 邻国政要汇聚 西方世界对此次进博会的反应被媒体评论为“政冷经热”，其表现之一是，欧美国家高层官员缺席。中国的近邻中，倒不乏政府和国家级领导人出席：俄罗斯总理梅德韦杰夫（中）、越南总理阮春福（左）和巴基斯坦总理伊姆兰·汗（右）。

进博会开幕 习近平再强调开放 政界回避 企业积极 进博会也是对一直抱怨中国进口顺差太大的美国的一种宣示。虽然美国没有派政府高层代表赴会，但美国企业不甘落后，通用汽车、通用电气、福特、微软、特斯拉和沃尔玛都在上海亮相。图为特斯拉的Model 3电动车。

进博会开幕 习近平再强调开放 与机器人对阵 参展的有来自全球130个国家的3000多家企业，5000多种首次登陆中国市场的产品。图为日本自动化设备制造商欧姆龙的展台上，工作人员在和机器人打乒乓球。

进博会开幕 习近平再强调开放 比尔·盖茨现身 微软创始人比尔·盖茨也出现在进博会开幕式上。就连在中国仍处于被屏蔽状态的脸书和谷歌，也在参展方之列。

进博会开幕 习近平再强调开放 贸易战“世上最蠢” 进博会期间，阿里巴巴董事局主席马云在参加一个论坛会议时表示，贸易战是“世上最愚蠢的事情”，他认为20年后不会有贸易问题，“没有人能阻止贸易”。

进博会开幕 习近平再强调开放 足下生辉 中国是消费品和奢侈品的进口大国。图为博览会上展出的英国设计师Jimmy Choo品牌的镶嵌近万颗钻石的女鞋，价值430万美元。

进博会开幕 习近平再强调开放 新闻中心 不仅各国经济界对进博会兴趣高涨，媒体也纷至沓来。图为博览会场的新闻中心。从组织、安保级别来讲，这次上海国际进口博览会的级别堪比当年的奥运会和世博会。

进博会开幕 习近平再强调开放 首日封 中国邮政为进博会特别推出了纪念首日封。进博会的吉祥物是名叫“进宝”的熊猫。 作者: 叶宣





(路透社)

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