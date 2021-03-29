中国欢迎联合国访问新疆　真的吗？

（德国之声中文网）中国外交部29日的例行记者会上，有记者问道，中方是否欢迎联合国方面不受限制地访问新疆，还是认为有关访问应该有前提条件？

上周末，联合国秘书长古特雷斯表示，联合国方面正就联合国人权高专访问新疆事宜与中方进行磋商，并称有关访问应不受限制。

发言人赵立坚强调，访问的目的是促进双方交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓「调查」。他说:「同时我们也反对利用此事进行政治操弄，向中方施压。」

他还说，「国际上有个别西方国家一直利用联合国人权高专访问新疆的问题搞政治操弄」，表示中方欢迎的是「不抱任何偏见的人士访问新疆」。

对此，德国之声曾访问过国际人权服务社(ISHR)的亚洲计画专员海彦(Raphaël Viana)，他表示联合国人权高级专员在2020年12月就已明确表示，希望有一个技术团队能出访新疆，为她的访问做行前准备。

他也提到，虽然中国声称「到新疆参访的大门是敞开的」，但对联合国来说，任何访问都必须符合独立和无障碍访问的基本标准。

他说 :「根本的挑战是中国拒绝遵守国际规则，包含拒绝接受联合国在2018年9月提出的有意义访问条件。」

海彦强调，联合国人权高级专员必须对中国提供的条件进行评估，并确保她仍能在防止严重侵权行为的前提下，到新疆执行任务，参与有意义的公共外交，并启动远程监测和针对局势发布报告。

他表示：「否则，她将面临被中国利用的风险，而中国严峻的人权局势也未能解决。」

北京反驳主导抵制

多个服装品牌卷入新疆棉的争议继续发酵，美国上周五，谴责中国政府主导了一场社交媒体运动。攻击那些因强迫劳工问题而决定不使用中国新疆地区棉花的美国和其他跨国公司。

美国国务院发言人贾琳娜·波特(Jalina Porter)表示，这场抵制的目标是美国、欧洲和日本企业。她在例行新闻发布会上表示：“我们赞赏并支持那些遵守美国法律、确保我们消费的产品不是来自于用强迫劳动生产的公司。”

中国方面本周一发出回应，根据中国外交部网站，中国外交部例行记者会上，发言人赵立坚表示，有些人还指责中国政府煽动民族主义情绪，鼓动民众抵制外国商品。有关外国企业仅仅依据谎言就拒用新疆棉花，这是一个活生生的反面教材，当然会引发中国民众的反感与愤怒，这还用得着政府去鼓动和主导吗？对中国民众而言，这些人的造谣抹黑就是最好的爱国主义教育。

美联社报道，周一，中国对外国鞋类和服装品牌施加压力，要求这些品牌驳斥新疆存在强制劳动的报道。北京还指定其中一家公司发表声明说没有发现新疆存在强迫劳动。在北京的新闻发布会上，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相表示，制裁的大棒挥向新疆企业的时候，也会砸向自己。根据中国官媒央视报道，徐贵相说：中国早已不是1840年的中国，中国人民遭受西方列强霸权、霸凌的时代一去不复返了，包括新疆各族人民在内的全体中国人民是不好惹的。制裁的大棒挥向新疆企业的时候，也会砸向自己。希望更多类似H&M的企业，要擦亮眼睛，明辨是非。

中国政府否认新疆存在强迫劳动的说法，并表示，再教育营是就业培训中心，目的是支持经济发展和打击穆斯林极端分子。

徐贵相表示，H&M本是个企业，应该搞自己的经营活动，不应把经济行为政治化。

另外，中国外交部警告在新疆问题上一直保持沉默的日本不要加入西方政府。“我们希望日方能够谨言慎行，不要因为是美国盟友就追随美方对中国进行无端攻击，这不符合日方的利益。”



日本零售商无印良品和韩国运动鞋制造商FILA表示将继续从新疆购买棉花。FILA中国分部上周表示已经着手退出“良好棉花发展协会”（BCI）。



邹宗翰/文木/达扬（路透社，美联社等）

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