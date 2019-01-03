 中国棉花 月球发芽 | 科技环境 | DW | 15.01.2019

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科技环境

中国棉花 月球发芽

本月初刚刚成功在月球背面登陆，“嫦娥四号”的生物科普试验载荷内就长出了第一株绿色植物嫩芽。

Chang'e-4 auf dem Mond (Getty Images/AFP/CNSA)

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经过三个多星期旅程，中国探测器「嫦娥四号」成功登陆月球背面，成就人类史上第一次。中国这一步宣示了其技术的飞跃，在人类重返月球的竞赛中具有里程碑意义。 (03.01.2019)

中国成为将探测器送往月球背面的首个国家。此举意在何为？政治、强权、形象？——德国航天专家洛伦岑（Dirk Lorenzen）表示，这全属“无稽之谈”。他在接受德国之声采访时表示，嫦娥四号使命主要与科学有关。 (05.01.2019)

中国“嫦娥四号”探测器成功登陆月球背面，是周五德语媒体关注的话题。德媒指出，中国在航天领域野心勃勃。而在美国完成首次登月50年后，宇航再次成为体制竞争的象征。 (04.01.2019)

（德国之声中文网）中国在月球上成功进行了生物培育实验，月球上已经长出了第一株绿色植物。据中国重庆大学周二（11月15日）发布的照片显示， "嫦娥四号"月球探测器携带的一颗棉花种子长出嫩芽。该实验项目的负责人谢更新说："这是人类首次进行月球表面生物生长培育实验。"

为了进行这次月球表面生物培育实验，谢更新与其他研究人员一起通过"嫦娥四号"将一个装有土壤、水和空气的生物科普试验载荷带入月球。除了装有棉花种子之外，载荷内还搭载了土豆和拟南芥等植物种子。但是截至目前拟南芥种子尚未发芽。载荷内还携带了果蝇和酵母。

"嫦娥四号"1月3日成功登陆月球。这是人类探测器在月球背面的首次软着陆。不久之后，月球巡视器"玉兔二号"开始探测工作。

从技术上来讲, 中国航天局此次的任务十分棘手。 其中一个障碍在于，月球背面的探测器无法和地球直接建立无线电联系。因此，中国人先将数据和指令传送到在轨绕月卫星"奎桥"，再由"奎桥"卫星传回地球。

Rückseite des Mondes von der Mondsonde Chang'e-4 (picture-alliance/Xinhua News Agency)

嫦娥四号探测器拍摄的月球背面照片

月球探测器和巡视器将探索月球背面以及进行科学实验。其中一项实验使用了基尔大学科学家研发的辐射剂量探测仪。

北京政府为有军方参与的太空计划投资数十亿美元。此外，中国还计划在2022年之前建立一个月球基地，一个载人空间站以及发射一辆火星飞行器。预计今年晚些时候将有 另一个月球探测器 "嫦娥5号"登陆月球，并将采集的样品送回地球。

李京慧/达扬（法新社）

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“嫦娥四号”上的德国科研仪器

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