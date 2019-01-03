（德国之声中文网）中国在月球上成功进行了生物培育实验，月球上已经长出了第一株绿色植物。据中国重庆大学周二（11月15日）发布的照片显示， "嫦娥四号"月球探测器携带的一颗棉花种子长出嫩芽。该实验项目的负责人谢更新说："这是人类首次进行月球表面生物生长培育实验。"

为了进行这次月球表面生物培育实验，谢更新与其他研究人员一起通过"嫦娥四号"将一个装有土壤、水和空气的生物科普试验载荷带入月球。除了装有棉花种子之外，载荷内还搭载了土豆和拟南芥等植物种子。但是截至目前拟南芥种子尚未发芽。载荷内还携带了果蝇和酵母。

"嫦娥四号"1月3日成功登陆月球。这是人类探测器在月球背面的首次软着陆。不久之后，月球巡视器"玉兔二号"开始探测工作。

从技术上来讲, 中国航天局此次的任务十分棘手。 其中一个障碍在于，月球背面的探测器无法和地球直接建立无线电联系。因此，中国人先将数据和指令传送到在轨绕月卫星"奎桥"，再由"奎桥"卫星传回地球。

嫦娥四号探测器拍摄的月球背面照片

月球探测器和巡视器将探索月球背面以及进行科学实验。其中一项实验使用了基尔大学科学家研发的辐射剂量探测仪。

北京政府为有军方参与的太空计划投资数十亿美元。此外，中国还计划在2022年之前建立一个月球基地，一个载人空间站以及发射一辆火星飞行器。预计今年晚些时候将有 另一个月球探测器 "嫦娥5号"登陆月球，并将采集的样品送回地球。

李京慧/达扬（法新社）