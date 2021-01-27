中国核酸检测采用肛拭子 网民表示不能淡定

（德国之声中文网）据中国央视（CCTV）报道，中国开始采用肛拭子来检测部分集中隔离的新冠病毒感染风险人士。接受采访的医生认为这一新的手段可以更有效地检测病毒，但是网民和受试者纷纷表示不能淡定。

据本月20日的北京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会介绍，当局已对大兴区病例所在学校的全体学生、教职工等进行了鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清检测。

中国北方若干城市最近几周发生小规模、局部性疫情，当局迅即采取严格的隔离措施，并进行大规模的核酸检测。到目前为止，这些检测大多采用鼻咽拭子和口咽拭子进行。

目前咽拭子还是比较通行的新冠检测手段

北京佑安医院资深医生李侗接受央视采访说，一部分感染者粪便或肛拭子核酸阳性的持续时间比上呼吸道持续时间更长。因此，增加肛拭子核酸检测能够提高感染者检出率，减少漏诊。

中国流行的类似推特的社交媒体微博的用户们对这一新方法作出了热烈的回应，伴随着惊恐、愤怒和嬉闹。

"太幸运了，我提前回到了中国。"一位网民写道。

另外一位网民说，"伤害性不大，侮辱性极大"。

还有网民开玩笑说， "看了官方的宣传图，已经打消了回家过年的念头，病死事小，失节事大。"

一位亲历者的黑色幽默也不遑多让："我做过两次肛拭子，每次做完肛拭子还要做一次咽拭子，好害怕护士忘记换棉签。

还有些玩笑结合了中国式的"高大上"和低俗用语："肛拭子的寓意是让人们2021年有个良好开'菊'。"

部分玩笑暗示当局的措施过度严格。也有网民对国产核酸试剂的敏感度提出质疑。

中国官方媒体还发布了网民制作的核酸肛拭子采样示意图。

央视周日报道说，肛拭子不会像其他方法那样广泛使用，因为这种技术 "不太方便"。

随着世界各地新冠病毒感染病例的增加，中国对国际入境者提出了更严格的要求，很多地方仍在努力实现"确诊病例清零"的目标。所有入境人员必须确保多次检测结果为阴性，并在指定酒店隔离至少14天。许多城市和地区还提出了额外的居家观察要求。

张平/洪沙（法新社、搜狐网等）

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