中国核酸企业大裁员 工人与警方爆发冲突

（德国之声中文网）综合法新社及香港《星岛日报》报道，中国放弃清零政策导致核酸检测产业大受影响，社媒上流传的视频显示，重庆市一家生产核酸试剂的工厂周六（1月7日）爆发抗议活动，工人与警方发生冲突。

《星岛日报》报道称，生产核酸检测试剂盒、全自动核酸提取仪的重庆大渡口中元汇吉药厂疑似因生意暴跌裁员，员工进行大规模示威，并且出现打砸行为。警方出动警力到场维稳后，双方爆发冲突。

中元汇吉生物技术股份有限公司的官网显示，该公司是一家专业从事体外诊断试剂及仪器研发、生产、销售和技术服务于一体的高新技术企业，公司总部大楼和制造中心位于重庆市大渡口区。

社媒上则有贴文指出，该工厂拖欠薪资，并在1月6日突然宣布裁员数千人，其中许多人是近期聘雇的「临时工」。

法新社引述的网络视频显示，抗议者对一群身穿制服的人抛掷箱子，箱中飞散出疑似是快筛试剂的物品。另一个夜间拍摄到的视频画面显示，抗议人群与一排警察对峙，扩音器传出警告声，指其行为「涉嫌扰乱公共秩序」，要求他们「停止违法活动」。视频发布者附带说明称，许多工人没有拿到工资。

法新社致电中元汇吉药厂但无人回应。当地警察部门则拒绝置评。

推特用户「李老师不是你老师」发布了多段网友投稿的相关视频，在其中一段视频中，工人们向防爆警察投掷杂物，场面混乱。另有画面拍摄到工人进入厂房打砸。网络上还有视频及贴文指出，工厂员工与资方和中介发生激烈冲突，有人受伤送医。这些视频无法获得独立核实。

一名上传视频的男子表示，所有工人的诉求「本质上都是经济」。他强调抗议的背后没有政治动机。

法新社无法确认视频拍摄时间，但社交媒体上许多用户表示，抗议发生在周六晚间到周日早晨。此外，通过定位技术判断，视频画面拍摄到的棕色与白色相间的建筑，与重庆大渡口的中元汇吉药厂此前的照片相符。

关键字「重庆大渡口药厂」周日在微博上似乎已遭到屏蔽，仅余下一个周六发的贴子写着:「#重庆大渡口药厂# 发现一个有意思的话题。」

抖音上一段视频显示，重庆工业园区内的一条道路上散落抗原试剂。视频标题写道：「消息人士指劳资纠纷引发冲突」，但这段视频数小时后就被撤下。

尽管官方极力镇压，劳资纠纷以及针对个别公司的抗议活动在中国仍经常发生。

苹果iPhone代工厂富士康的郑州园区去年底也发生暴力抗议事件，厂区员工因不满新冠隔离限制以及劳资纠纷，与介入的警方发生冲突。

去年11月，中国的严格新冠防疫限制在全国各地引发多年来最严重的抗议潮，大批民众上街反封控和强制新冠检测。在抗议活动爆发不久后，中国政府开始松绑防疫政策。

（法新社、星岛日报）

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