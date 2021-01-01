中国核准引渡条约 土耳其维吾尔人忧被遣返

(德国之声中文网) 中国全国人大常委会去年12月26日，批准了2017年与土耳其签署的引渡条约，让数以万计为躲避中共压迫而逃亡到土耳其的维吾尔人人心惶惶，忧虑会被遣返，各界也关注土耳其政府是否会在近期批准这项条约。

长居土耳其的维吾尔人米尔泽哈迈特·伊利亚索古鲁 (Mirzehmet İLYASOĞLU) 对德国之声说，中国政府长期把维吾尔人当作迫害的对象，任何曾在土耳其念书丶旅游或生活的维族人在中国政府眼中，都是分裂份子。「中国与土耳其签引渡条例的最主要目标便是维吾尔人，我们每个维吾尔人都担心。」

在土耳其定居近十年的维吾尔人加吾兰·西尔买买提也表示，若土耳其议会核准该项引渡条约，并应北京要求开始引渡中国公民，这对维吾尔人来说是个大警讯。「中国并非一个尊重人权的国家。他们根本提不了人权，因为生存对某些中国少数民族来说都是问题。以维吾尔人为例，我们已经有超过100万人被中国政府关进再教育营内。我相信土耳其的法律，但我不相信中国的法律。中国是一个极权国家，而非一个法治国家。」

不过两人都提到，尽管土耳其因经济因素无法时常公开在国际社会替维吾尔人发声，但当地人民与政府实际上十分支持维族人。西尔买买说：「很多住在土耳其的维吾尔人都已获得居留证，有些维吾尔人也有土耳其的护照。所以在这方面，我认为土耳其已给我维吾尔人不少支持。」

伊利亚索古鲁则说，土耳其总统埃尔多安至今仍会提到土耳其当年把阿塞拜疆人交给俄罗斯，导致他们被俄罗斯政府枪杀一事是历史耻辱。他认为，一直提及此事的领袖，应该不会把维吾尔人引渡回中国，「如果土耳其议会核准了引渡条约，所有反对派都会严厉谴责政府，所以在这方面，维吾尔人还是有把握土耳其应该不会签署这个条约」。

土耳其政府会否因经济利益屈服

但在庞大的经济利益之下，土耳其政府会否屈服？美国布鲁金斯学会高级研究员基里斯奇(Kemal Kirisci) 对德国之声分析指，土耳其在2016年政变後，总统埃尔多安开始在国内展开大规模镇压，这一直备受西方批评，并限制了该国获得西方经济援助的可能。「在埃尔多安不愿改善民主与法治的情况下，土耳其政府只能向中国政府寻求经济援助，这也增加中国运用经济援助，来要求土耳其核准引渡条约的可能性」。

土耳其主要反对党「共和人民党」的驻美代表厄尔斯坎 (Yurter Özcan)也表示，目前土耳其经济状况危急，当局急需向中国寻求经济援助，这让土耳其政府一段时间在维吾尔人权议题上立场保守。

他说：「土耳其政府在财政上处于一个极为脆弱的位置，所以我认为如果有机会，他们可能会选择屈服于中国政府的压力。我认为能防止土耳其政府作出这种决定的关键，是公众在这个议题上做出的反应。身为土耳其主要的反对党，我们也会尽力让土耳其大众开始针对这个议题进行讨论，并让土耳其的国会议员感受到公众的忧虑。」

面对各界质疑，一名不愿具名的土耳其外交官员告诉德国之声，土耳其与中国签署的引渡条约符合国际法的相关规定，他认为将两国的引渡条约视为中国用来迫害维吾尔人的工具，是「非常偏颇」的思维。他强调：「土耳其大国民议会拥有决定是否核准这项引渡条约的权力，这是土耳其国内一贯的做法。」

这名土耳其外交官也说，土耳其法律规定，该国政府要保障其他海内外突厥民族的福祉丶语言丶宗教信仰与身份，并透过与其他国家合作，来确保这些民族的人在海外过着和平与繁荣的生活。他表示：「土耳其政府也是遵照这个国家法律来处理维吾尔人的议题，我们与维吾尔人一样担忧中国政府迫害他们族人的情况，我们也透过发布声明与国际组织持续地阐述土耳其在这个议题上的立场。」

反恐为由关押维吾尔人

中国政府过去数年不断以「反恐」与「去极端化」为由，来辩护其新疆再教育营的政策。中国国务院2019年3月曾发布一份报告，解释恐怖主义与极端主义在新疆的由来，并解释中国政府如何依法打击恐怖主义与极端主义。

官媒《环球时报》英文网12月24日的一篇报导引述反恐专家指，中国跟土耳其的引渡条约，对于打击洗钱丶恐怖主义与跨国贩毒等犯罪来说非常重要，不仅能确保中国领土的和平稳定，也有助於中国政府对抗从新疆延伸出来的恐怖活动。

总部位於德国的世界维吾尔大会主席艾莎 (Dolkun Isa) 告诉德国之声，该引渡条约可能使大批流亡土耳其的维吾尔人面临更大风险。「中国政府运用反恐的『幌子』，将维吾尔人非暴力与合法的日常行为定义成刑事犯罪，并以此逮捕关押他们。」

联合国专家指，新疆维吾尔自治区至少有100万名维吾尔人及其他族裔的穆斯林，被关押在再教育营。目前有大批维族人陆续流亡海外，其中在土耳其的有超过5万人。

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