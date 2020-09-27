 中国柴达尔煤矿崩塌 1死19人受困 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2021

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中国柴达尔煤矿崩塌 1死19人受困

中国青海柴达尔煤矿崩塌，仍有19人被困，中国媒体称该矿在事发时已被责令停产整顿，目前搜救人员仍在现场，救援最大挑战为何？

China Rettung in Mine in Leiyang

过去一年，中国接连发生多起重大矿灾。（照片非事发现场）

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在中国重庆永川吊水洞煤矿，23人因为一氧化碳超限丧生。今年9月，重庆另一处煤矿也曾发生重大火灾事故。中国国务院安委办周日对重庆市政府进行约谈。早在2013年，吊水洞煤矿就曾发生过井下硫化氢中毒事故。

中国又发生一起安全生产事故：重庆松藻煤矿因皮带燃烧导致井下一氧化碳超限，被困17人中已有16人死亡，1人正在抢救之中。据悉，涉事公司计划于2022年上市。

巴西政府重启水壩崩塌意外的搜救行动，中途一度因为另一座水壩也出现崩塌危险，中断几个小时。

（德国之声中文网）中国青海省柴达尔煤矿8月14日发生泥浆崩塌事故，事故发生时，井下有21名作业人员21人，1人死亡、1人受伤，另外有19人受困，一批由200名消防人员及专家组成的团队，正在进行救援工作。

救援现场指挥部15日晚间举办记者会指出，由于现场救援难度大，条件复杂，发生二度灾害的风险极高。经研究讨论，决定采取加固地表丶打钻固结注浆的方式开展抢险救援。

青海煤矿设计院副院长、现场指挥部专家组专家姚京栋说，鉴于事故发生后抢险过程中，两个小时内连续发生2次煤泥涌出现象，造成救援难度增大，风险增高，情况更加复杂。

中国官媒称，姚京栋表示，这是一起冒顶事故，经专家组现场认定，这次事故是由于冒顶（矿井中的顶板塌落）引起了上部的裂隙水与煤尘形成的煤泥，涌进工作面。此次事故要想救人，必须要清淤，随着清淤工作的进行，工作面上部煤泥的平衡会被打破，煤泥会不断涌入工作面，这样就增加了被困人员和救援的风险。

《澎湃新闻》指出，柴达尔煤矿因存在重大安全隐患，已于8月2日被青海煤监局责令停产整顿，并暂扣了安全生产许可证，目前该煤矿正进行隐患排查和整治。相关资料显示，发生事故的柴达尔煤矿是青海省西海煤炭开发有限责任公司下辖4个生产矿井之一，该矿井于2009年9月建成投产。

中央社报导，中国上次发生死亡矿灾是今年6月4日，河南省鹤壁煤矿发生瓦斯大量外泄与矿坑坍塌事故，事发时矿井内共有355人，其中347人逃出，8人窒息死亡。报导指出，过去一年，中国接连发生多起重大矿灾，截至6月已有超过60名矿工罹难，另有超过20名地方官员丶矿区管理人员等被惩处。

（新华社、中央社、央视新闻、澎湃新闻）

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