中国柴达尔煤矿崩塌 1死19人受困

（德国之声中文网）中国青海省柴达尔煤矿8月14日发生泥浆崩塌事故，事故发生时，井下有21名作业人员21人，1人死亡、1人受伤，另外有19人受困，一批由200名消防人员及专家组成的团队，正在进行救援工作。

救援现场指挥部15日晚间举办记者会指出，由于现场救援难度大，条件复杂，发生二度灾害的风险极高。经研究讨论，决定采取加固地表丶打钻固结注浆的方式开展抢险救援。

青海煤矿设计院副院长、现场指挥部专家组专家姚京栋说，鉴于事故发生后抢险过程中，两个小时内连续发生2次煤泥涌出现象，造成救援难度增大，风险增高，情况更加复杂。

中国官媒称，姚京栋表示，这是一起冒顶事故，经专家组现场认定，这次事故是由于冒顶（矿井中的顶板塌落）引起了上部的裂隙水与煤尘形成的煤泥，涌进工作面。此次事故要想救人，必须要清淤，随着清淤工作的进行，工作面上部煤泥的平衡会被打破，煤泥会不断涌入工作面，这样就增加了被困人员和救援的风险。

《澎湃新闻》指出，柴达尔煤矿因存在重大安全隐患，已于8月2日被青海煤监局责令停产整顿，并暂扣了安全生产许可证，目前该煤矿正进行隐患排查和整治。相关资料显示，发生事故的柴达尔煤矿是青海省西海煤炭开发有限责任公司下辖4个生产矿井之一，该矿井于2009年9月建成投产。

中央社报导，中国上次发生死亡矿灾是今年6月4日，河南省鹤壁煤矿发生瓦斯大量外泄与矿坑坍塌事故，事发时矿井内共有355人，其中347人逃出，8人窒息死亡。报导指出，过去一年，中国接连发生多起重大矿灾，截至6月已有超过60名矿工罹难，另有超过20名地方官员丶矿区管理人员等被惩处。

（新华社、中央社、央视新闻、澎湃新闻）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。