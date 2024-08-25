中国极端天气导致农产品价格飙升

过去两个月，中国农产品价格大幅上涨，原因是洪水、酷热高温等极端天气摧毁了大量的农田。这给中国的消费者带来了额外的困扰。

（德国之声中文网）过去两个月，中国农产品价格大幅上涨，原因是致命洪水、酷热高温等极端天气摧毁了大量的农田。消费者正在承受价格上涨的压力。

根据中国农业农村部的数据，6月25日至8月21日期间，农产品批发价格指数每天都在上涨，只有7月19日出现过一次轻微的下降。农

今年夏天食品价格的飙升给中国带来了额外的困扰，这个世界第二大经济体已经为若干问题感到头疼，包括工厂产出低迷、大量失业、通货紧缩压力以及对外部需求不确定等。

中国官媒称，6月17日到8月15日，农业部监测的28种蔬菜的平均批发价格从每公斤4.29元上涨至6元，涨幅高达约4成。

今年发生了什么？

一位用户在中国新闻和信息内容平台"今日头条"上写道："我不知道今年发生了什么事，但蔬菜非常贵，普通人几乎负担不起。"

据中国中央电视台（CCTV）报道，在北京的新发地市场--中国最大的农产品批发市场--8月份蔬菜的平均价格为每公斤4元，比去年同期上涨了25%。

其他官媒报道称，卷心菜、西兰花和西兰花的价格都在上涨，政府数据还显示黄瓜、菠菜、梨、茄子和西葫芦以及梨和西瓜的价格上涨。

另一位网友说："现在谁敢去市场？我买不起蔬菜，所以我干脆不买也不吃。"

中国经历了从春季开始并持续到7月的强降雨，以及数周的创纪录高温。

在中国主要商业作物生产区之一的河南省中部，超过113万公顷的农田受到影响，有些农作物因田地被水浸泡而失收。

极端天气导致7月份自然灾害造成的经济损失比去年同期几乎翻了一番。

中国最近不得不向银行额外提供1000亿元人民币（140亿美元）以支持受洪灾受损地区的重建工作，洪灾损毁了一千多万亩的作物。

但消费者将得到一些喘息的机会，因为专家预计，由于目前价格较高，供应增加，蔬菜价格将在9月中下旬回落。

（路透社）

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