中国本土零病例？文件揭无症状患者不计入确诊

（德国之声中文网）新冠病毒最早于去年11月在湖北省流传，中国官方日前宣布本土零确诊，死亡人数也被意大利超越。但有媒体披露政府内部文件，显示中国境内的无症状感染者截至2月底有43000人，他们都没有被列入确诊人数内。

香港《南华早报》22日披露中国官方内部文件称，直到二月底，中国境内有43000名经检测后呈阳性的无症状感染者。这批感染者须按规定接受14天隔离监察，期间出现症状才会被修正为确诊个案对外公布。

卫健委2月初改确诊定义

无症状感染者是指没有发烧丶咳嗽等临床病徵，但呼吸道等样本病原学检测呈阳性。世衞把所有呈阳性个案列为确诊，但中国国家卫健委2月7日更改防控方案指引，把无症状个案排除在确诊病例，也毋须对外公布。

报导称患者通常在感染後5天内出现病徵，但也有案例显示潜伏期可长达三周。世卫曾指无症状感染者仅占确诊病例1%至3%，无症状传播属於「极罕见」，不过北海道大学传染病流行病学教授西浦博的研究发现，武汉撤侨的患者中，无症状感染者占30.8%，跟中国内部文件的比例相约；欧盟报告更指，意大利无症状感染者比例高达44%。

据中国卫健委数字，境内18日到20日新增0宗本土确诊病例。直到21日，中国出现1宗来自广东的本土确诊病例，是一名境外输入病例的密切接触者。

武汉江夏方舱医院的患者出院

网传武汉新确诊增 官方凌晨辟谣

不过近日中国网络广泛流传文章「我最难忘的一天」，副题是「湖北连续两天『零增长』，网民说不一定」，作者自称是湖北主流媒体记者，描述3月19日武汉放鹰台社区一位新冠肺炎康复者回家後再出现病徵，辗转到多家医院就诊遭拒沦为人球，在友人求助湖北省人民医院院长後才获收治。

文章又公开微信群截图，披露「玫瑰西园社区新增2宗确诊病例」丶「丽水康城小区又有新增病例」丶「同济医院新增100多例新冠确诊病例」等消息。作者质疑近日确诊数字是「政治压力下的零增长」，目的是为了让民众尽快复工。

武汉疫情防控指挥部涉疫大数据和流行病学调查组22日凌晨在官网辟谣，指有关文章不实，强调近日武汉新增确诊病例为零，均为各医疗机构丶各级疾控部门依法依规进行网络直报，数据客观真实。

「复阳」不上报

中国传出多宗康复者「复阳」消息，但目前「复阳」人数不列入新增病例。湖北省卫健委副主任涂远接受《湖北日报》专访时表明，所有出院的病人都会进行14天集中隔离才可回家，覆诊时若发现「复阳」，当局不会作为新增确诊病例重复上报，又强调目前仍未发复阳病人感染他人的病例。

消息引起公众疑虑，不少网民要求当局公开数字，「不作新增病例上报，那相应的，治愈病例是不是要减一？」丶「复阳的应该另外列出一栏，以警惕那些心大的人现在还有防疫」丶「还没到真正的零增长，切切不可盲目乐观！」。

官媒《环球时报》总编辑胡锡进昨日发文称，要防止地方将守住零新增的压力，转变成瞒报动机。一旦出现瞒报事件，「将是对官方信誉造成不可承受的打击，那可比新增几个病例糟糕多了」。

疫情重灾区武汉市1月23日起封城，近日已逐步解封，当局允许无疫情小区居民分批在小区内活动，市内跨区关卡一律取消，逐步恢复市内公共交通。武汉市防疫指挥部22日下达通知，返岗人员上下班凭健康码「绿码」及单位出具的返岗证明，体温正常即可进出所住的小区。网上有短片显示武汉街头已出现百米堵车，拍片者兴奋说：「伙计，堵车了，已经开始堵车了。」

截至今日下午，中国确诊病例累计81649宗丶3276人死亡。意大利则有5476名患者死亡，已超越中国成为死亡人数最多的国家。