 中国本土零病例？文件揭无症状患者不计入确诊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2020

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时政风云

中国本土零病例？文件揭无症状患者不计入确诊

中国官方公布连续3天本土确诊病例「清零」，多地陆续恢复生活秩序，但有关数字有多可信？

Coronavirus in China Wuhan Heilungen und Schließung von Krankenhäusern (picture-alliance/Xinhua/S. Bohan)

武昌一处方舱医院关闭时的场景

（德国之声中文网）新冠病毒最早于去年11月在湖北省流传，中国官方日前宣布本土零确诊，死亡人数也被意大利超越。但有媒体披露政府内部文件，显示中国境内的无症状感染者截至2月底有43000人，他们都没有被列入确诊人数内。

香港《南华早报》22日披露中国官方内部文件称，直到二月底，中国境内有43000名经检测后呈阳性的无症状感染者。这批感染者须按规定接受14天隔离监察，期间出现症状才会被修正为确诊个案对外公布。

卫健委2月初改确诊定义

无症状感染者是指没有发烧丶咳嗽等临床病徵，但呼吸道等样本病原学检测呈阳性。世衞把所有呈阳性个案列为确诊，但中国国家卫健委2月7日更改防控方案指引，把无症状个案排除在确诊病例，也毋须对外公布。

报导称患者通常在感染後5天内出现病徵，但也有案例显示潜伏期可长达三周。世卫曾指无症状感染者仅占确诊病例1%至3%，无症状传播属於「极罕见」，不过北海道大学传染病流行病学教授西浦博的研究发现，武汉撤侨的患者中，无症状感染者占30.8%，跟中国内部文件的比例相约；欧盟报告更指，意大利无症状感染者比例高达44%。

据中国卫健委数字，境内18日到20日新增0宗本土确诊病例。直到21日，中国出现1宗来自广东的本土确诊病例，是一名境外输入病例的密切接触者。

Coronavirus in China Wuhan Heilungen und Schließung von Krankenhäusern (picture-alliance/Photoshot/Chen Yehua)

武汉江夏方舱医院的患者出院

网传武汉新确诊增   官方凌晨辟谣

不过近日中国网络广泛流传文章「我最难忘的一天」，副题是「湖北连续两天『零增长』，网民说不一定」，作者自称是湖北主流媒体记者，描述3月19日武汉放鹰台社区一位新冠肺炎康复者回家後再出现病徵，辗转到多家医院就诊遭拒沦为人球，在友人求助湖北省人民医院院长後才获收治。

文章又公开微信群截图，披露「玫瑰西园社区新增2宗确诊病例」丶「丽水康城小区又有新增病例」丶「同济医院新增100多例新冠确诊病例」等消息。作者质疑近日确诊数字是「政治压力下的零增长」，目的是为了让民众尽快复工。

武汉疫情防控指挥部涉疫大数据和流行病学调查组22日凌晨在官网辟谣，指有关文章不实，强调近日武汉新增确诊病例为零，均为各医疗机构丶各级疾控部门依法依规进行网络直报，数据客观真实。

「复阳」不上报

中国传出多宗康复者「复阳」消息，但目前「复阳」人数不列入新增病例。湖北省卫健委副主任涂远接受《湖北日报》专访时表明，所有出院的病人都会进行14天集中隔离才可回家，覆诊时若发现「复阳」，当局不会作为新增确诊病例重复上报，又强调目前仍未发复阳病人感染他人的病例。

消息引起公众疑虑，不少网民要求当局公开数字，「不作新增病例上报，那相应的，治愈病例是不是要减一？」丶「复阳的应该另外列出一栏，以警惕那些心大的人现在还有防疫」丶「还没到真正的零增长，切切不可盲目乐观！」。

官媒《环球时报》总编辑胡锡进昨日发文称，要防止地方将守住零新增的压力，转变成瞒报动机。一旦出现瞒报事件，「将是对官方信誉造成不可承受的打击，那可比新增几个病例糟糕多了」。

疫情重灾区武汉市1月23日起封城，近日已逐步解封，当局允许无疫情小区居民分批在小区内活动，市内跨区关卡一律取消，逐步恢复市内公共交通。武汉市防疫指挥部22日下达通知，返岗人员上下班凭健康码「绿码」及单位出具的返岗证明，体温正常即可进出所住的小区。网上有短片显示武汉街头已出现百米堵车，拍片者兴奋说：「伙计，堵车了，已经开始堵车了。」

截至今日下午，中国确诊病例累计81649宗丶3276人死亡。意大利则有5476名患者死亡，已超越中国成为死亡人数最多的国家。

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    污染了的门把手

    人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    没那么可口!

    因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    担心进口货？

    家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

  • Kabinett verabschiedet Gesetz gegen Retouren-Vernichtung (picture-alliance/dpa/T. Weller)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    包裹也有病毒？

    一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    人与宠物谁传谁？

    我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    危险的蔬菜？

    联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    被污染低温食品

    已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    禁食野生动物！

    COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。

    作者: Julia Vergin


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中国经济二季度能恢复正常？ 

中国发改委综合司副司长李慧周二称，国际货币基金组织总裁日前表示，中国经济将在二季度恢复正常。不过，这位发改委官员并未提到，国际货币基金总裁其实是在近一个月前基于当时的全球疫情做出的这一预测。随着疫情在全球各地爆发、升温并触发各国采取新措施，中国经济复苏前景愈发受到外部制约，面临新挑战。  (18.03.2020)  

港媒：湖北11月已确诊首例新冠

武汉医务界12月曾「吹哨」警告病毒来袭，但《南华早报》翻查官方资料显示，湖北省有病人早於11月17日感染新型冠状病毒。 (13.03.2020)  

武汉新增病例月余来最低 习近平承认疫情暴露“短板”

随着中国境内单日新增新冠肺炎确诊病例持续下降，疫情重灾区武汉的医疗资源短缺问题也得到缓解。周一，已经有一家临时改建的方舱医院完成使命，宣布关闭。与此同时，《求是》刊登的习近平讲话文稿节选中提到，疫情初期一些地方存在“严重妨碍疫情防控的违法犯罪行为”，承认“群众对此不满意”。 (02.03.2020)  

「扛不住了」 新冠疫情重创中国餐饮业

中国烹饪协会2月的一份报告中指出，去年中国餐饮业的收入为4.67万亿元人民币，而农历新年期间的收入就占了15％以上。今年春节遇上新冠疫情，加上人民恐惧心理，餐饮业面临生存保卫战。 (24.02.2020)  

新冠病毒藏身何处，你知道吗？

新冠病毒无所不在！甚至也许就在甜椒上、在度假时寄出明信片上、在自家的狗狗身上？我到底还能触碰什么东西？这样一些让人不安的问题，很多人都在问。以下是一些可让人放心的回答。 (19.03.2020)  

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中国官方调查「吹哨人」李文亮事件，仅处分两名派出所民警。而他生前任职的医院今早有第5位员工染病殉职，多名医护危殆，有医生批评是该院领导不谙医学丶隐瞒疫情所致。

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拥有13亿人口的非洲大陆目前仅有约1千多例新冠肺炎确诊，分布在43个国家或地区，有39人死亡。非洲多数城市拥挤，贫穷状况严重，加上公共卫生系统脆弱，较差的医疗基础设施可能让疫情一发不可收拾。

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China Peking Coronavirus Kind mit Mundschutz (picture-alliance/dpa/L. Hongguang)

德语媒体：中国难以独善其身

德国《时代周刊》在线版发表文章指出，中国的疫情虽得到遏制，但经济衰退的威胁和中美间的分裂让人难以感到乐观。德国“明镜在线”报道，德国疫情最严重的北威州海因斯贝格县公开向中国求助。  