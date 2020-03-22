中国本土零病例？文件揭无症状患者不计入确诊

中国官方公布连续3天本土确诊病例「清零」，多地陆续恢复生活秩序，但有关数字有多可信？
（德国之声中文网）新冠病毒最早于去年11月在湖北省流传，中国官方日前宣布本土零确诊，死亡人数也被意大利超越。但有媒体披露政府内部文件，显示中国境内的无症状感染者截至2月底有43000人，他们都没有被列入确诊人数内。
香港《南华早报》22日披露中国官方内部文件称，直到二月底，中国境内有43000名经检测后呈阳性的无症状感染者。这批感染者须按规定接受14天隔离监察，期间出现症状才会被修正为确诊个案对外公布。
卫健委2月初改确诊定义
无症状感染者是指没有发烧丶咳嗽等临床病徵，但呼吸道等样本病原学检测呈阳性。世衞把所有呈阳性个案列为确诊，但中国国家卫健委2月7日更改防控方案指引，把无症状个案排除在确诊病例，也毋须对外公布。
报导称患者通常在感染後5天内出现病徵，但也有案例显示潜伏期可长达三周。世卫曾指无症状感染者仅占确诊病例1%至3%，无症状传播属於「极罕见」，不过北海道大学传染病流行病学教授西浦博的研究发现，武汉撤侨的患者中，无症状感染者占30.8%，跟中国内部文件的比例相约；欧盟报告更指，意大利无症状感染者比例高达44%。
据中国卫健委数字，境内18日到20日新增0宗本土确诊病例。直到21日，中国出现1宗来自广东的本土确诊病例，是一名境外输入病例的密切接触者。
网传武汉新确诊增 官方凌晨辟谣
不过近日中国网络广泛流传文章「我最难忘的一天」，副题是「湖北连续两天『零增长』，网民说不一定」，作者自称是湖北主流媒体记者，描述3月19日武汉放鹰台社区一位新冠肺炎康复者回家後再出现病徵，辗转到多家医院就诊遭拒沦为人球，在友人求助湖北省人民医院院长後才获收治。
文章又公开微信群截图，披露「玫瑰西园社区新增2宗确诊病例」丶「丽水康城小区又有新增病例」丶「同济医院新增100多例新冠确诊病例」等消息。作者质疑近日确诊数字是「政治压力下的零增长」，目的是为了让民众尽快复工。
武汉疫情防控指挥部涉疫大数据和流行病学调查组22日凌晨在官网辟谣，指有关文章不实，强调近日武汉新增确诊病例为零，均为各医疗机构丶各级疾控部门依法依规进行网络直报，数据客观真实。
「复阳」不上报
中国传出多宗康复者「复阳」消息，但目前「复阳」人数不列入新增病例。湖北省卫健委副主任涂远接受《湖北日报》专访时表明，所有出院的病人都会进行14天集中隔离才可回家，覆诊时若发现「复阳」，当局不会作为新增确诊病例重复上报，又强调目前仍未发复阳病人感染他人的病例。
消息引起公众疑虑，不少网民要求当局公开数字，「不作新增病例上报，那相应的，治愈病例是不是要减一？」丶「复阳的应该另外列出一栏，以警惕那些心大的人现在还有防疫」丶「还没到真正的零增长，切切不可盲目乐观！」。
官媒《环球时报》总编辑胡锡进昨日发文称，要防止地方将守住零新增的压力，转变成瞒报动机。一旦出现瞒报事件，「将是对官方信誉造成不可承受的打击，那可比新增几个病例糟糕多了」。
疫情重灾区武汉市1月23日起封城，近日已逐步解封，当局允许无疫情小区居民分批在小区内活动，市内跨区关卡一律取消，逐步恢复市内公共交通。武汉市防疫指挥部22日下达通知，返岗人员上下班凭健康码「绿码」及单位出具的返岗证明，体温正常即可进出所住的小区。网上有短片显示武汉街头已出现百米堵车，拍片者兴奋说：「伙计，堵车了，已经开始堵车了。」
截至今日下午，中国确诊病例累计81649宗丶3276人死亡。意大利则有5476名患者死亡，已超越中国成为死亡人数最多的国家。
中国发改委综合司副司长李慧周二称，国际货币基金组织总裁日前表示，中国经济将在二季度恢复正常。不过，这位发改委官员并未提到，国际货币基金总裁其实是在近一个月前基于当时的全球疫情做出的这一预测。随着疫情在全球各地爆发、升温并触发各国采取新措施，中国经济复苏前景愈发受到外部制约，面临新挑战。 (18.03.2020)
随着中国境内单日新增新冠肺炎确诊病例持续下降，疫情重灾区武汉的医疗资源短缺问题也得到缓解。周一，已经有一家临时改建的方舱医院完成使命，宣布关闭。与此同时，《求是》刊登的习近平讲话文稿节选中提到，疫情初期一些地方存在“严重妨碍疫情防控的违法犯罪行为”，承认“群众对此不满意”。 (02.03.2020)