 中国本土疫情延烧 上海迪士尼关闭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2021

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时政风云

中国本土疫情延烧 上海迪士尼关闭

中国新一轮疫情波及到上海迪士尼乐园，游客31日离园时须做核酸检测，且须遵循相关防疫政策，落实自主管理。

China Ausbruch Coronavirus im Nordwesten

面对新一波疫情，中国甘肃等省市自治区以封控手段应对疫情。

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在过去一天，中国本土日新增新冠感染人数为六周以来最高，北部一些地区成为抗疫重点地区。 目前，中国仍坚持病毒清零政策，同时继续推进疫苗接种。

位於中缅边境的云南省瑞丽市过去一年来经历4次封城，近日网上纷纷传出当地民众与前官员的求救讯息。然而，现任官员却称该市暂不需外地援助。

距2022北京冬季奥运会开幕还剩100天。它将是一次不同寻常的奥运：不仅是因新冠疫情，也因有关主办国涉嫌侵犯人权、破坏环境、窃取技术的争议不断。

（德国之声中文网）中国过去两周再次爆发新一轮疫情，本土感染者覆盖多个地区，当地媒体称，新增本土阳性病例超过400例，其中的370例感染者，其轨迹或基因测序与内蒙古、甘肃等地疫情有直接或间接的关联。中国国家卫健委周日（10月31日）指出，再新增本土确诊病例59宗，截至31日，现有869例确诊。

这波疫情也波及到上海迪士尼乐园，当局要求10月30日至31日进入园区的游客，须立即到指定医院进行核酸检测，截至11月1日早上8时，累计筛查相关人员约3.4万人，核酸检测结果均为阴性。而根据疫情防控要求，上海迪士尼乐园和迪士尼小镇於11月1日和2日暂时关闭。

中国媒体报导称，上海迪士尼31日传出有新冠肺炎确诊者於30日入园，31日傍晚临时宣布只出不进，且游客离开时必须做核酸检测。《新京报》报导称，31日晚间，医护人员和民警逆行进入上海迪士尼乐园投入核酸检测工作，当时正在园内游玩的韩女士表示，游客较多，但游玩基本正常，观看烟花时大家都保持安全距离，现场有工作人员提醒大家戴好口罩。

这波新一轮疫情自10月中旬开始，《澎湃新闻》报导称，此波疫情与旅行团及自驾旅游有关，传播链涉及了13个不同的旅行团。当局已禁止旅行社在疫情中高风险地区安排跨省团队旅游业务，并中断这些地区的联外道路。

根据《兰州晨报》周一（1日）报导，包括兰州丶嘉峪关等6市已划定封控区83个，封控管理的小区全部采取区域封闭丶足不出户丶服务上门丶健康监测等居家隔离防控措施。

China | Coronavirus | Testungen

北京10月29日有多名妇女戴口罩排队等待核酸检测。

另外，江西铅山县发现1人阳性後，为减少人员及车辆流动，当地统一调整红绿灯为红灯，据报导，「铅山交警」微信公众号30日发布通告，指全县交通灯当晚全部改为红灯，闯红灯将按违章处罚。

不过，该通告发布後引发大量批评，随後该文已被删除。当地交警随後向媒体解释称，该通告已无效，全县交通灯已经恢复正常。

官员：防疫松懈、准备不足

央视新闻指出，卫健委疾控局副局长吴良日前表示，本轮疫情暴露出一些地方存在思想上松懈麻痹、常态化防控应急准备不足、责任落实不到位等薄弱环节。并称，随着天气转冷，周边国家的疫情流行加剧，必须严防出现多点暴发流行的局面。

路透社报导称，中国卫生官员说，中国新一轮的新冠肺炎疫情正迅速发展，当局要求在入境口岸保持高度警惕，因为来境外输入的疫情在东北边境城市传播越来越高。

虽然与国外的数据相比，中国确诊数仍算少，但中国持续针对疫情实施严格的「零容忍」政策，与此同时，其他国家与地区则早已在研究如何与新冠疫情共处。

路透社指出，中国的边境城镇，资源相对较少，因此在疫情爆发时，往往比更以发展城市受到更严重的冲击。像是位於中国云南、与缅甸接壤的小镇瑞丽，由于疫情反覆爆发，已经历多次度封城，导致当地贸易、经济及日常生活受到严重影响。

中国疾病预防控制中心首席专家邵一鸣10月20日接受《第一财经》专访时曾表示，现在中国疫苗接种率已经达到80%以上，有能力更好地控制住散发疫情。当时，他呼吁面对疫情不必过度担心，「要积极不要着急，要紧张不要恐慌」。

（综合报导）

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