中国本周举行军事演习剑指台湾

（德国之声中文网）中国海事局发布公告，7月26日至8月2日期间将东中国海舟山岛附近和南中国海东山岛海域附近举行军事演习。军事演习期间，任何船只禁止驶入。

根据公告，军事演习已经开始。东中国海军事演习将持续至8月1日，南中国海军事演习则将持续至8月2日。

公告没有提供军事演习的规模，以及哪些军事部门参加演习等细节。

尽管自1949年内战结束以来已经分而治之，但是北京政府仍然坚持认为台湾是有待统一的中国领土。

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中国上周公布的国防白皮书强调，如果这个依然自我统治的海岛寻求"独立"，"中国军队将不惜一切代价，坚决予以挫败"。

在此之前，美国军方刚刚派遣一艘"安提坦"号导弹巡洋舰(USS Antietam)穿过台湾海峡。

本月早些时候，美国国会对价值22亿美元的对台军售亮起绿灯，并威胁将对违规公司实施制裁，北京对此反应激烈。

因为民进党拒绝承认 "一个中国"，自蔡英文总统于2016年执政台湾以来，两岸关系急剧降温。

作为对台湾政府的惩罚，北京切断了两岸之间的官方交流，实施更多军事威胁，并在外交和经济方面施加压力。

张平/ 叶宣 （法新社）