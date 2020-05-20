中国未设GDP目标　国防预算增幅不如去年

(德国之声中文网) 中国十三届人大周五(5月22日)在北京开開幕，中国务院总理李克强将政府工作报告时未宣布2020年GDP目标。

他说:「没有提出全年经济增速具体目标，主要因为全球疫情和经贸形势不确定性很大，我国发展面临一些难以预料的影响因素。」他强调要稳住经济基本盘。

此前，分析人士预计，中国经济增长目标将达到历史最低水平，仅为3%。新冠肺炎疫情爆发前，外界普遍预期中国2020年的经济增长目标为6%左右。但疫情下的封锁措施使中国经济增长在第一季萎缩了6.8%，是中国改革开放以来新低。

根据中国公布的报告，城镇失业率目标设定为6%左右，去年为5.5%。通膨指数目标设定为3.5%，而去年为3%。根据政府工作报告，将城镇新增就业目标定为900万人。

如何振兴经济

李克强提到，中国今年赤字率拟按3.6%以上安排，财政赤字规模比去年增加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫特别国债。

他强调，这2万亿元作为纾困使用，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等，强化公共财政属性。

此外，中国今年也预计安排地方政府专项债券3.75万亿元，比去年增加1.6万亿元，提高专项债券可用作项目资本金的比例，中央预算内投资安排6000亿元。

国防预算增幅6.6%

有关外界关注的中国军费预算，虽然李克强在政府工作报告中未提及，但在中国财政部的预算报告中指出，国防支出部分为12680亿元人民币，根据《新华网》，今年国防预算增加幅度为6.6％。

中国2019年国防支出增加11898.76亿元，增长幅度为7.5％；另外，公共安全部分预算为1797.8亿元，增长5.6％；科学技术部分预算3543.12亿元，增长13.4％。

而对于军费预算问题，大会发言人张业遂21日曾表示，中国2007年起每年都向联合国提交军事开支报告。钱从哪里来，到哪里去，清清楚楚，不存在什么「隐性军费」问题。

疫情下的两会

李克强多次提到中国在防控疫情上的努力，但也提到疫情中看到「腐败问题多发」、「公共卫生应急管理有缺失」，他表示要改进，不能辜负人民期待。

中国观察家们认为，在经济不可能短时间好转的情况下，习近平政府利用今年的会议来强调北京在遏制疫情上取得的成功。

周四的政协会议上，数百名中共党员戴着口罩出席，但习近平与主要政协常委李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正与政协领导人则未配戴。来自全国各地的代表们在北京人民大会堂唱完国歌后低头默哀。

邹宗翰/杨威廉/李澄欣 (综合报导)