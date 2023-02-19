中国未就气球事件道歉 王毅：美方歇斯底里

（德国之声中文网）（德国之声中文网）参加慕尼黑安全会议的中共中央外事工作委员会办公室主任王毅18日发表讲话时提及气球事件，他称美方的反应“歇斯底里并且匪夷所思” 。他与美国国务卿布林肯同日更在会议常规议程外，进行了一小时的闭门会议。

事后，中国外交部发表声明表示，针对「所谓飞艇事件」，王毅在会谈中坚持中方的严正立场，要求美方改变态度、「正视并解决滥用武力给中美关系造成的损害」。

布林肯则在美国NBC新闻台的访问中回应，称尽管他告诉王毅，这样间谍活动是不可接受的、绝不能再次发生，王毅仍未就侦察气球侵犯美国领空的一事道歉。

在俄乌战争爆发一周年之际，一年一度的慕尼黑安全会议17日开幕。

德国总理肖尔茨和法国总统马克龙分别在开幕式上致辞。王毅的讲话被安排在周六。他在发表讲话时说：“天上有来自许多国家的那么多气球，所以美国会把所有气球都击落吗？”他批评道，派出战斗机，导弹击落气球，“这种行为令人匪夷所思，几乎是歇斯底里的，是百分百的滥用武力，明显违反国际惯例。”他还表示，中方要求美国拿出解决问题的诚意，这已经损害了中美关系。

早于布林肯到达的美国副总统哈里斯(又名贺锦丽)稍后发言反击，她指出，俄罗斯入侵乌克兰后，北京深化与俄罗斯关系，这让她感到不安，她补充说，中国对俄罗斯的支持将破坏以规则为基础的国际秩序。

西方对中国在乌克兰战争的表态一直高度关注。一些人警告说，若是俄罗斯获胜将会对北京在台湾行动上产生影响。

王毅讲话时再次呼吁在乌克兰问题展开对话，并建议欧洲国家冷静思考如何结束战争。他说：“有一些势力似乎不希望谈判成功，也不希望战争很快结束。”但他并没有进一步进行说明。

在台湾问题上，王毅强调：“台湾从未是一个独立的国家，未来也不会成为独立的国家。这是台湾问题的现状。” 他表示，台湾是中国领土的一部分。“改变这种现状的不是中国，而是台湾的分裂势力。”

王毅指责那些要求台湾独立的人破坏了和平与稳定。他强调：“我们再次重申，维护主权和领土完整的重要性。我们希望这一原则也适用于中国。” 任何违反一个中国政策或试图创建两个中国的行为都是“对中国领土主权的重大侵犯”。王毅表示，中国将会采取行动来保护自己的利益。

王毅还以美国《芯片法》为例，认为美国是 "百分之百的保护主义，百分之百的自私自利，百分之百的单边行动"。他说： "我们希望美方对中国采取务实和积极的态度，与中国一起努力，使我们的双边关系回到接受健康发展的轨道"。

根据中国外交部网站，王毅的讲话题为《建设一个更加安全的世界》。王毅表示，建设一个更加安全的世界，是各国人民的强烈愿望，是世界各国的共同责任，更是时代前进发展的正确方向。为了世界更安全，我们都要坚持尊重各国主权和领土完整，都要坚持通过对话协商和平解决争端，都要回归联合国宪章宗旨和原则，都要重视发展的关键作用。王毅宣布，中方将发布“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”，中国将继续站在和平一边，站在对话一边。王毅表示，中方还将发布《全球安全倡议概念文件》，为解决当今安全困境提出更可行的举措。

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）与王毅昨日举行了会面，会后她表示双方深入地讨论了公正的和平应该是什么样子，“并不是你去奖励攻击者和侵略者，而是要捍卫国际法和那些受到攻击的人。作为联合国安理会常任理事国，中国有义务利用其影响力来维护世界和平。”

根据中国外交部消息，双方就乌克兰问题交换意见，王毅表示理解欧洲国家对乌克兰危机的关切，危机拖得越长，欧洲受到的损害就越大，类似北溪管道被炸毁这种事件也可能不时发生。中方在乌克兰问题上始终致力于劝和促谈，“无论形势多么复杂，我们都不会放弃这种努力，愿同包括德国在内的欧洲国家加强沟通，推动局势尽快缓和”。

（路透社，德新社等）

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