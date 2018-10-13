中国未列汇率操纵国 美国持续贸易施压

(德国之声中文网) 美国财政部週三(10/17)公布汇率报告，未将中国列为汇率操纵国，但表示人民币贬值和北京的汇率作法需要「特别关注」。

美国财政部长姆努钦说：「中国缺乏货币透明度，最近货币疲软......这对实现更公平和均衡的贸易构成重大挑战，我们将继续监督和审查中国的货币作法，包括与中国人民银行持续讨论。」

长期以来，华盛顿一直认为北京为压低人民币汇率，使其出口更具竞争力。然而近年来，人民币不断升值。经济学家现在认为，这更符合中国的经济基本面需求。

儘管如此，随着美国利率上升，美元进一步走强，使得出口更加昂贵。今年美元兑人民币汇率上涨6.6％，人民币汇率在6月份开始大幅走弱。

週三的报告提到﹕「最近中国货币的走势，并没有朝着有助于减少中国巨额贸易顺差的方向发展。」不过美国财政部估计，今年中国对外汇市场的直接干预有限，表示中国人民银行实际上是中立的。

中美贸易战持续

中国与美国陷入贸易差额争战，华盛顿对中国向美国出口约一半的商品徵收惩罚性关税，但几次谈判都未能解开僵局。

美国总统特朗普在2017年4月放弃竞选承诺，未将中国列为汇率操纵国，并告诉《华尔街日报》，北京没有干预尝试削弱人民币汇率。

上週世界银行和国际货币基金组织年会期间，姆努钦表示，他已与中国人民银行行长易纲进行了建设性会谈。

美国经济增长和失业率下降也刺激了美国消费者对进口商品的需求，2017年创纪录的中美贸易逆差今年继续扩大，截至今年6月份按年增长3.2％至3900亿美元。

除了贸易战还有持续可能的谈判，目前中美之间还有许多角力，包括限制贸易出口融资、停止政府採购、阻挡任何潜在的贸易协议，还有指示国际货币基金组织进行额外的严格监管等等。

在今年重修《北美贸易协定》为《美墨加协议》时，华盛顿、渥太华和墨西哥城同意，如果任何其他成员国与「非市场、经济体达成贸易协议，任何成员都可以退出新条约。 这个「毒丸条款」被视为孤立中国的武器。

夏立民/李芊 (美联社、法新社)