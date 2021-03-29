 中国未兑现贸协承诺 华盛顿要加强审查 | 经济纵横 | DW | 29.04.2021

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经济纵横

中国未兑现贸协承诺 华盛顿要加强审查

外界关注美国贸易代表戴琪上任后，如何处理美中贸易争端，也好奇在前总统特朗普对盟友也高举贸易大棒后，能否修复关系。

USA Neues Kabinett Joe Biden Handelsbeauftragte Katherine Tai

美国贸易代表戴琪说，美墨加的高级官员将在未来几周召开会议，讨论各种问题。她说，自己不怕使用去年启动的美墨加协议执行条款。

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马克思曾在其名著《资本论》中说过：“暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆”。德国之声客座评论员邓聿文认为，借用这句话，也可以说，特朗普是中国改革的“助产士”。而不管改革最后走到哪一步，是否会成功，中国人民都应该感谢这位已经穷途末落的美国总统。

美中贸易全国委员会和牛津经济研究院联合发布的一份报告显示，放宽对中国的关税，哪怕是“适度”放宽，也会让美国经济受益。

(德国之声中文网) 美国最高贸易谈判代表周三 (4月28日) 在参议院拨款小组委员会上表示，华盛顿正在密切关注特朗普政府与中国签署的贸易协定，以确保中国政府履行条款。

美国贸易代表戴琪说：「关于中国人在美中贸易协定中作出的购买承诺，我们正在审查他们的表现，并正在仔细检查他们在各方面所做的努力。」

美中在2020年1月签署了第一阶段贸易协议，其中北京承诺在2020年和2021年期间至少增加2000亿美元的美国产品和服务采购。但是据彼得森国际经济研究所的经济学家布恩 (Chad Bown)说，到今年第一季度，中国离目标金额还差近40%。

戴琪强调，对照中国政府所做的承诺审查其表现，将是美国的优先事项。她对参议员表示：「我们非常关注这项协议......测试它的效用，并最大限度地利用这项协议中包含的工具。」协议中，北京还承诺会进行知识产权和农业监管改革，并开放其金融部门。

目前华盛顿持续对一系列中国商品和工业部件维持25%的关税，每年价值2500亿美元，中国也对来自美国的一些进口商品维持关税。虽然协议要求美中代表每6个月举行一次会议，但戴琪表示目前还没有安排。

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拜登会继续对华贸易战吗？

美欧贸易争端何解

会中，戴琪也提到，美国正在努力解决与欧盟在美国钢铝关税和欧盟报复上的争端，但任何解决方案都需要解决全球金属产能过剩的问题。而这个问题主要出在中国。

她说，前总统特朗普的对美国钢铁生产产生了积极影响，但在报复性关税方面也有成本。232条款关税以国安为名，意图加强美国的钢铁和铝生产。

她也注意到，欧盟计划在6月1日对美国威士忌、哈雷戴维森摩托车和动力艇增加一倍的报复性关税，但美国并没有取消钢铁和铝关税的打算。

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(法新社、路透社)

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