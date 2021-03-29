中国未兑现贸协承诺 华盛顿要加强审查

(德国之声中文网) 美国最高贸易谈判代表周三 (4月28日) 在参议院拨款小组委员会上表示，华盛顿正在密切关注特朗普政府与中国签署的贸易协定，以确保中国政府履行条款。

美国贸易代表戴琪说：「关于中国人在美中贸易协定中作出的购买承诺，我们正在审查他们的表现，并正在仔细检查他们在各方面所做的努力。」

美中在2020年1月签署了第一阶段贸易协议，其中北京承诺在2020年和2021年期间至少增加2000亿美元的美国产品和服务采购。但是据彼得森国际经济研究所的经济学家布恩 (Chad Bown)说，到今年第一季度，中国离目标金额还差近40%。

戴琪强调，对照中国政府所做的承诺审查其表现，将是美国的优先事项。她对参议员表示：「我们非常关注这项协议......测试它的效用，并最大限度地利用这项协议中包含的工具。」协议中，北京还承诺会进行知识产权和农业监管改革，并开放其金融部门。

目前华盛顿持续对一系列中国商品和工业部件维持25%的关税，每年价值2500亿美元，中国也对来自美国的一些进口商品维持关税。虽然协议要求美中代表每6个月举行一次会议，但戴琪表示目前还没有安排。

美欧贸易争端何解

会中，戴琪也提到，美国正在努力解决与欧盟在美国钢铝关税和欧盟报复上的争端，但任何解决方案都需要解决全球金属产能过剩的问题。而这个问题主要出在中国。

她说，前总统特朗普的对美国钢铁生产产生了积极影响，但在报复性关税方面也有成本。232条款关税以国安为名，意图加强美国的钢铁和铝生产。

她也注意到，欧盟计划在6月1日对美国威士忌、哈雷戴维森摩托车和动力艇增加一倍的报复性关税，但美国并没有取消钢铁和铝关税的打算。

贸易战走过三年，该往何处去？ 贸易逆差不减反增 特朗普把减少对华贸易赤字作为其优先政策。根据与北京达成阶段性协议，中方承诺从美进口大豆等更多商品。然而统计数字显示，2020年中国对美贸易顺差扩大，达到3169亿美元，上升7.1%。与2017年的2658亿美元相比，更增加了14.9%。去年，遭新冠疫情重创的美国对产自中国的电子、医疗产品需求明显增加。

贸易战走过三年，该往何处去？ 就业岗位在哪里 特朗普曾誓言要让制造业的就业岗位回归美国。但美国企业及其雇员也是关税等贸易制裁措施的受害者。经济资讯分析公司“牛津经济”（Oxford Economics）的一项调查显示，贸易战导致美国丧失的就业岗位可能已达24.5万个。相反，如果逐步消除贸易壁垒，至2025年美国可能重新创造14.5万个就业机会。

贸易战走过三年，该往何处去？ 越来越多中企上了黑名单 2021年1月，美国将小米等9家公司新增到国防部判定为与中国军方有联系的名单，发布投资禁令。此前美国已将包括中芯国际、大疆在内的60家中国公司加入贸易黑名单，理由是这些企业存在“违反美国国家安全或外交政策利益”的行动。

贸易战走过三年，该往何处去？ 社交媒体遭禁 2020年9月，美国商务部宣布，将禁止在美国境内下载和使用来自中国企业的手机应用程序微信和TikTok。TikTok在美国拥有大量本土用户，微信则是华人社区普及的通信应用。由于当事公司和用户团体通过法律途径多方申诉，一再阻止和推迟行政令的生效，禁用措施始终未能实施。

贸易战走过三年，该往何处去？ 华为之争 在美中贸易冲突中，中国电信巨头华为成为争议焦点之一。2018年8月特朗普签署法案，禁止任何美国政府部门使用华为与中兴两家公司的产品,，包括网络设备。在美国的敦促下，全球多个国家已决定将华为排除在5G网络建设之外。2019年5月美国商务部把华为及70家关联企业列入“实体清单”，禁止美国企业向华为出售元器件。随后，谷歌开始限制安卓系统和相关应用在华为手机的使用。从2018年底持续至今的孟晚舟事件，也被认为是美国惩罚打压华为的缩影。

贸易战走过三年，该往何处去？ 渔翁得利 伴随着中国制造被征收高关税，美国一些进口商开始转战其他国家。越南和墨西哥成为其中的赢家。在中美贸易纠纷的两年中，越南对美出口增加了64亿美元。而在2017年至2019年间，墨西哥估计多向美国出口了47亿美元。台湾也进一步扩大了其对美国的出口量。此外中美贸易纠纷迫使很多中国制造商更快从中国迁出，将生产线迁往越南。



(法新社、路透社)