 中国《朗读者》给法兰克福书展带来的启发 | 文化经纬 | DW | 11.10.2018

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文化经纬

中国《朗读者》给法兰克福书展带来的启发

在手机阅读横行的年代，怎样鼓励人们享受阅读最原始的乐趣？这是近年法兰克福书展一直面对的问题。今年来自中国官媒的一位“名嘴”，给相对比较爱读书德国人带来了新的思路。

Frankfurter Buchmesse (DW/ S. Liu )

2018年法兰克福书展现场

（德国之声中文网）来自中国各地的出版社都赶来参加一年一度的法兰克福书展。武汉新新图书的负责人王奎英忙碌在客户之间，他觉得，近年来中国图书在国外销量越来越大了，这次展会，前来洽谈合作的国际出版社格外多。外国人尤其对中国文化和汉语的书籍感兴趣："不久前我在美国纽约在一家中文书店，店主也有同感，说5年前，卖10本书有9本卖给华人，1本卖给美国人，现在10本书里有7本卖给华人，3本是美国人买。"

Frankfurter Buchmesse (DW/ S. Liu )

央视主持人董卿在法兰克福的活动现场

中国文学也引起了德国出版社的关注。德国菲舍尔出版社出版（S. FISCHER Verlag GmbH）就曾推出《三国演义》的德文版。该出版社的国际文学总编辑汉巴尔梅斯(Hans-Juergen Balmes)在本周四晚上的"中德文化交流"讨论会上提到了大文豪歌德和中国的关系，他说，歌德的诗歌中充满了对自然的热爱："我对歌德深受中国人喜爱并不感到奇怪，因为他的内心深处几乎就是一个道家。"而今，这家出版社再度又翻译出版中国名嘴董卿主编的《朗读者》。这是央视文化节目《朗读者》同名图书。节目制片人、主持人董卿现身法兰克福并在法兰克福书展上现场阅读了一段贾平凹的《写给母亲》。她在讨论会上透露，这档节目推动了文学和书籍的推广，很多来到这个节目的作家，他们的书在节目播出后第二天就会脱销："国内有一个卖书的当当网，有一个副总和我说，董卿你能不能早点告诉我下期节目采访了谁，我把书囤好了。"

Frankfurter Buchmesse (DW/ S. Liu )

讲述另一个中国

10月10日举行的这场"中德文化交流"讨论会上，中德文学专家们就中国文学在德国的发展等问题交换了看法。独立出版社Drachenhaus-Verlag 的负责人诺拉·菲舍尔（Nora Fischer）提到了小型出版社的艰难，坦言无力与大型出版社竞争，只能利用社交媒体平台，比如Facebook、Youtube等渠道进行宣传，接触了《朗读者》后受到启发，或许可以在Youtube上开设频道介绍书籍。这家出版社主要翻译与中国有关的作品。诺拉·菲舍尔发现，中国的形象在德国是不完整的。她说，面对中国迅速的发展，民众有些担忧，另外，因为受到媒体的影响，许多人似乎觉得中国是一个非常安详、炊烟寥寥升起、浓浓禅意的地方。她曾负责出版一本包括作家铁凝在内的小说集，拿给设计师设计插图封面时，设计师看了之后惊叹道，怎么还有这样的中国故事，从来不知道中国还有这样的女性生活。所以应该多建立一些中德文学交流的平台。

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董卿在“中德文化交流”现场朗读了赫尔曼·黑塞的诗歌《书》

对亚洲读物的惊讶之情也出现在法兰克福展会之上。法国出版社Asphalte édition的一名负责人在亚洲各国的展台前驻足流连，她解释说，亚洲出版读物敢于尝试，往往形式创新，有的出版社会用电子和纸制图书之间采用互动模式，每一本书都有丰富的多媒体效果。她也介绍，回归传统也是未来的图书的一个趋势，台湾展台的一种折纸创意给她留下了深刻的印象，以这种古老的方式诠释故事尤其会受到儿童们的欢迎，这种方式是电子读物代替不了的。以出版专业书籍为主的舒伯特出版社（Schubert Verlag）的一名编辑偶然路过中国出版展台时，赶上了《朗读者》多语种版权签约仪式，了解这一档推广文学著作的电视节目后觉得这种形式新颖，德国还没有类似的节目。

担任多年北京歌德学院院长的阿克曼（Michael Kahn-Ackermann）觉得《朗读者》这种推广书籍的方式与德国电视文学节目大为不同，他在"中德文化交流"上用中文发了言，他说《朗读者》的节目会感动读者，但是德国人的思维方式不一样："观众希望看到批评作者，去骂他，可能这会推动书的销售。

 

  • Stadtbibliothek Stuttgart Copyright: picture-alliance/dpa/B. Weißbrod

    那些美轮美奂的德国图书馆

    斯图加特市立图书馆

    图中的是崭新的斯图加特市立图书馆，被看作是当地的文化中心，在2011年被设计出来。这个9层高的立方型建筑由浅灰色的玻璃纤维混凝土搭建而成，整体采用白色色调，大厅里唯一色彩丰富的就是壁上的书籍。夜晚时分，图书馆会将五彩灯光打在书籍上。

  • Anna Amalia Bibliothek Copyright: picture-alliance/dpa/J. Woitas

    那些美轮美奂的德国图书馆

    安娜·阿玛利亚公爵夫人图书馆

    安娜·阿玛利亚公爵夫人图书馆位于德国魏玛，已经有250年的历史。该馆以这位公爵夫人命名，是因为她让宫廷收藏的珍贵书籍得以在1776年转移至这座洛可可风格的图书馆。2004年的一场大火让该图书馆部分被毁，经过了三年的修缮才再次对外开放。

  • Herzog-August-Bibliothek Copyright: picture-alliance/dpa/H. Hollemann

    那些美轮美奂的德国图书馆

    奥斯特公爵图书馆

    奥斯特公爵图书馆位于德国下萨克森州的沃尔芬比特尔，是当今世界上最古老的图书馆之一，其图书也保存完整。1572年，当时的统治者吕讷堡公爵将居所的一部分改建为图书室，成为该馆雏型。此后，热爱收藏图书的奥斯特公爵将其大量的藏书捐给图书馆，图书馆也因此以他的名字名命。

  • Foster Bibliothek FU Berlin Copyright: picture-alliance/dpa/D. Andree/Helga Lade.

    那些美轮美奂的德国图书馆

    语言学（福斯特）图书馆

    由于它类似人脑的特别形状，这座图书馆在柏林被人称作“大脑”。该馆在2005年对外开放，收有柏林自由大学大量哲学类、文史类书籍，更因为其特别的建筑风格成为柏林一景。设计该馆的是国际著名建筑师福斯特（Norman Foster）。

  • Bibliothekssaal der Wissenschaftlichen Bibliothek Görlitz Copyright: picture-alliance/ZB/M. Hiekel

    那些美轮美奂的德国图书馆

    上劳西茨科学图书馆

    上劳西茨科学图书馆位于德国最东部、毗邻波兰的城市格尔利茨，已经有210年的历史。这里收有14万册书籍，涵盖历史、文化、自然、社会等多方面。其新古典主义风格的图书馆简约而温暖，也令人印象深刻。

  • Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum copyright: picture-alliance/dpa/R. Jensen

    那些美轮美奂的德国图书馆

    洪堡大学图书馆/雅各布-威廉·格林中心

    “雅各布和威廉·格林中心”是柏林洪堡大学的一部分，于2009年落成，包含图书馆和计算机中心两部分。图书馆位于这座大楼中心部分，其建筑师杜德乐（Max Dudler ）表示，巨大的场馆和特定的设计让读者感觉似乎坐在苍穹下。

  • Bayerische Staatsbibliothek Copyright: picture-alliance/dpa

    那些美轮美奂的德国图书馆

    巴伐利亚国立图书馆

    巴伐利亚国立图书馆是一座享誉全球的顶级国际学术图书馆，收藏了1000万册书籍，其中也包括16世纪中期的“老古董”。该馆在1832年至1843年期间建成，在二战中几乎完全被毁，其修复历经数年。

  • Reading room at the Kolumba Museum copyright: Kolumba, Köln

    那些美轮美奂的德国图书馆

    柯伦巴艺术博物馆的图书室

    科隆柯伦巴艺术博物馆的图书室无法与和上面那些图书馆同日而语。然而木制风格墙壁以及可以瞭望科隆老城的完美视野非常适合人们读书、冥想。这里有展册，也有各式各样的小说、儿童书和艺术书籍。


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