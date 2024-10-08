“中国有信心实现今年社会经济发展目标”

负责中国经济总体规划的发改委主任郑栅洁周二表示，中国"完全有信心"实现本年度经济和社会发展目标。为此目的，中国已提前下达2025年部分中央预算内投资计划。

（德国之声中文网）最近几周来，由于政府发布了一系列提振经济措施，中国股市飙升至两年来的最高点。不过，随着狂热情绪的降温，香港股市已经出现回落势头。

周二，中国国家发展与改革委员会主任郑栅洁在新闻发布会上表示，中国经济仍保持总体稳定，但面临的内外部环境则变得更加复杂。他说：“国际市场风云变幻，全球贸易保护主义不断抬头，不确定不稳定因素急剧增多。这些因素将通过贸易、投资、金融等渠道对我国产生不利影响。”他表示，中国经济的下行压力也正在加大。郑栅洁表示，为了扶持地方政府，中国将在“年内提前下达2025年1000亿元‘两重’建设项目清单和1000亿元中央预算内投资计划。”

郑栅洁表示：“要加大宏观政策逆周期调节力度。...要保证必要的财政支出，加快支出进度，加大对经济发展的积极促进作用；要加力支持地方开展债务置换，化解债务风险。”



投资者和经济学家们普遍认为，中国政府今后将会出台更多的提振式金融措施，以维持市场的乐观情绪。不过，他们同时也认为，要想恢复消费者和企业信心，让经济重新站稳脚跟，则还需要更长的时间。尤其房地产市场的复苏将可能会是一个极其漫长的过程。

经济学人智库（Economist Intelligence Unit）中国首席经济学家苏月表示：“我们预计，政府将在今明两年内安排一到三万亿的额外财政支持，以提振实体经济，调整银行资本，稳定房地产市场。上述措施加上预计明年出台的特种长期债卷投资，将会对2025年的经济增长产生影响。”

中国政府为今年确定了5%的经济政治目标，但一系列经济指标却显示，随着房地产危机的延续，今年第二季度以来，私人家庭的支出和整体经济氛围都有所恶化。“招聘网”发布的一份内部报告显示，中国38个主要城市的招聘单位提供的平均薪酬第三季度比第二季度下降了2.5%，比去年同期则下降了0.6%。

经济形势的疲软，也令就业市场受到冲击。图为江苏省一个招聘活动的现场。 图像来源: Tang Dehong/Avalon/Photoshot/picture alliance

为了遏制经济下滑的趋势，中国政府九月底出台了疫情以来最激进的提振经济一揽子措施，其中包括扶持房地产市场的多项优惠政策。

中国国家发改委主任郑栅洁表示，为了解决内需不足的问题，政府将集中精力改善民生和鼓励投资，例如帮助弱势群体、鼓励消费品市场以旧换新、并出台旨在鼓励养老和生育的政策。不过，郑栅洁并没有对上述措施进行更详尽的解释。

同时出席新闻发布会的国家发改委副主任刘苏社表示，今年近6万亿的政府投资绝大部分已经落实到具体项目。其中，7000亿中央预算内投资已经下达，目前项目开工率58%；1万亿元超长期特别国债用于“两重”建设达到7000亿元，也已经全部下达到项目。

国家发改委另一位副主任赵辰昕也在新闻发布会上强调，今年前三个季度，中国经济发展态势“总体向好”。

(路透社）

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