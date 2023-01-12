中国最新通报：近期新冠死亡近6万例

（德国之声中文网）中国国务院联防联控机制周六（1月14日）召开新闻发布会，公布2022年12月8日至2023年1月12日间，全国医疗机构累计发生在院新冠病毒感染相关死亡病例59938例。中国国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，其中新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基础疾病合并新冠病毒感染死亡病例54435例；死亡病例平均年龄80.3岁，65岁及以上约占90.1%，其中80岁及以上约占56.5%，死亡病例中90%以上合并有基础疾病。

这是中国12月7日发布「新十条」后，官方首次公布新冠病毒感染相关死亡病例。对此，焦雅辉解释称，当局要求医疗机构将12月8日至12月29日的新冠病毒感染相关死亡病例进行统一收集、汇总和上报，「由于数据信息量比较大，为了更加科学、客观、实事求是地反映我国新冠病毒感染导致的死亡情况，本着对人民群众负责的态度，我们组织专家对死亡病例进行了系统分析，因此耗时比较长。」

中国上次通报每日新冠死亡人数是在周一。过去一个月内，中国当局通报的每日死亡人数皆为个位数。对比近期从医院和殡葬机构传出的消息和画面，以及火葬场大排长龙的场景，官方发布的数据与实际情况相去甚远。

国际卫生专家预测，2023年中国将有超过100万人因新冠相关感染死亡。但自新冠疫情爆发以来，中国此前通报的死亡人数仅5000余人，是全球通报死亡率最低的国家之一。

在中国12月中旬放弃严格「清零」政策后，数周来新冠感染数字飙升。去年12月20日，中国疾控部门证实缩小了新冠死亡的界定范围，只有「由新冠病毒导致的肺炎、呼吸衰竭为首要死亡诊断」的病例才归为新冠死亡，而因其它基础病导致的死亡，不算作新冠导致的死亡。

流行病学家：中国跳过了防疫“缓冲区”

世界卫生组织上周批评中国狭窄的定义方式，并再次呼吁中国更快速、更全面地通报新冠数据。中国感染人数的迅速增加也引起全球关注。包括德国在内的许多欧盟国家要求从中国入境的旅客出示阴性新冠检测证明。美国、印度、日本等国也实施了类似限制措施。

世卫紧急情况负责人瑞安（Michael Ryan）本周表示， 「世卫组织仍然认为中国严重低报死亡人数。」他批评北京对新冠死亡的狭窄定义，并指出「需要鼓励公共卫生系统中的医生报告这些病例，而不是不鼓励他们这样做。」

中国航空旅游正在复苏

随着中国1月8日取消入境强制隔离重新开放边境，中国民众在春节前夕也开始恢复旅行。中国民航局统计，进入春运以来，旅客运输量恢复到2019年的63%左右。

中国民航局局长宋志勇周五表示，航班运行量快速回升正给安全保障能力带来考验，需高度重视疫情衍生风险。他也强调，航空业需要「充分认识2023年春运工作的特殊性、复杂性」。

中国交通运输部预测，今年春运期间客流总量约为20.95人次，比2022年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。

在博彩业兴盛的澳门，周五的入境旅客人次为46000人，创下2020年初以来的最高人次记录，其中多数旅客来自大陆。澳门政府预计春节期间旅游业将蓬勃发展。

春节期间也是新电影在中国上映的关键时间，今年定档的春节档电影共七部。一家证券公司预测，春节票房有望接近100亿元人民币。尽管这一数字与2022年大致相同，但它预示着今年年度票房的复苏。去年在新冠疫情恶化导致金融中心上海等主要城市春季停摆后，电影院的观众人数下滑。

病毒来袭？中国乡下老人担心春运吗？

担忧农村感染数激增

与此同时，随着数亿返乡大军从大城市回到家乡，预计农村地区的感染人数将激增。本周，世界卫生组织对假日旅行带来的风险发出警告。

财新网报道称，中国疾控中心前流行病学首席科学家曾光近日在一场研讨会上表示，中国这轮疫情的发病高峰预料还会持续2至3个月。曾光认为，北京的流行高峰虽已过去，但重症高峰仍未结束。

他也呼吁关注农村地区的防疫。曾光指出，农村有大量留守人员和「老弱病残」，且医疗基础和防护条件差。「我们首先关注的都是大城市。现在最应该关注农村，针对农村防控的策略写得都挺好，问题在策略如何实现，这是大问题」。

（路透社、法新社等）

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