中国最新经济数据：希望曙光初现?

中国官方最新公布的经济数据表明，政府的一套刺激经济的“组合拳”打出后，见到了一定的成效。但房地产市场和青年失业率，仍然是令中国政策层头疼的问题。
（德国之声中文网）根据中国官方最新公布的经济统计数据，今年8月，中国零售销售数据显示有所增长，超出预期，增加了人们对该国庞大消费群体正在复苏以重振全球第二大经济体的希望。最新数据同时也显示工业产出增幅超过预期。法新社报道称，这是继北京政府采取一系列刺激措施之后最新的稳定迹象。
中国国家统计局周五发布的最新数据显示，8月份工业产出同比增长4.5%，较7月份的3.7%有所加速，并超过了路透社分析师预测的3.9%增长。这一增长是自今年4月以来最快的速度。
国内消费疲软、房地产市场困境以及海外市场对中国出口产品的需求减弱，都让中国在去年底疫情限制解除后的经济复苏面临诸多困难。
中国国家统计局表示，作为市场密切关注的家庭消费主要指标——社会消费品零售总额在八月份同比增长了4.6%。这一增长远超过彭博社经济学家调查预测的3%，也大大好于七月份的2.5%。
与此同时，工业产出同比增长了4.5%，也比七月份有大幅提升，且超出预期。
路透社报道称，这些乐观的数据表明，最近一系列旨在支撑摇摇欲坠的经济的措施开始见效。
中国政府近几周宣布了一系列旨在提振经济的措施，最新的是中国人民银行在周四宣布降低银行准备金率，以释放更多现金用于贷款。
“昨天的准备金率削减发出了一个有趣的信号，即政策层有加速增长的紧迫感，”上海保银投资管理有限公司的首席经济学家张智威表示，预计未来几个月会有更多的政策出台以提振整体需求。
当局还为家庭和企业推出了税收优惠，以支持消费，同时采取措施解决关键的房地产行业危机。
包括北京和上海在内的多个大城市放宽了抵押贷款标准，同时也允许首次购房者和银行重新商定贷款利率。
然而，尽管周五的数据令人欢迎，也有一些数字突显未来仍面临的困难。八月份房价再次下跌，表明政府提振房市的措施尚未产生效果。同时，也在本周五，国有房地产开发商远洋集团控股有限公司发布公告称，将暂停支付所有境外债务，成为最新出现问题迹象的中国房地产公司。
分析师向路透社表示，尤其是因为在陷入困境的房地产行业中，人们的信心仍然不高继续拖累增长，目前远远无法保证中国的房地产业能实现持久复苏。
法国外贸银行（Natixis）亚太区高级经济学家吴卓殷（Gary Ng）表示：“尽管制造业和相关投资显示出稳定的迹象，但房地产投资的恶化将继续压迫经济增长。”
中国的乘用车销售也在8月份同比实现了增长，由于电动车的更大折扣和税收优惠提振了消费者情绪。
全体劳动人口的失业率在八月份略微下降至5.2%。但中国官方仍然没有公布16-24岁劳动力调查失业率。自今年六月份这一也被称为“青年失业率”的统计数字达到了创纪录的21.3%后，中国官方就停止了公布这一数字。
在中国，失业率仅计算城镇地区，无法包括偏远的乡村地区，因为官方提供的相关数字只能反应就业市场的局部情况。
同时，固定资本投资虽然在今年前八个月同比增长3.2%，但确是连续四个月出现下滑。该指标反映了房地产、基础设施、设备和机械等领域的支出——这些是中国政府过去赖以刺激经济发展的领域。
有分析师向路透社表示，由于房地产行业不景气、青年失业率高、家庭消费不确定性以及中美贸易、科技和地缘政治紧张局势升级，未来持久的经济复苏的门槛变得更高。
法国外贸银行的吴卓殷表示，信心仍然是大多数问题的根源，需要更大的“建设性政策和监管变化”以提振增长势头。
（法新社、路透社）
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