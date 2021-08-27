 中国最大音频平台喜马拉雅 放弃赴美IPO | 经济纵横 | DW | 10.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中国最大音频平台喜马拉雅 放弃赴美IPO

中国持续加强对互联网企业的监管力度。中国最大音频平台喜马拉雅4月曾公布将赴美IPO，在传出中国政府介入后，已正式撤销赴美上市计划，拟改赴香港上市。

Börse in New York

中国最大音频平台喜马拉雅正式撤销赴美IPO计划，成为中国政府这波互联网企业整顿潮中，另一间受到影响的公司。

DW.COM

中国官方8月底宣布进一步紧缩未成年人上网玩游戏的时间，称是为防止沉迷网络游戏。9月初，网络游戏企业、账号租售平台、直播平台被官方约谈。谈了什么?

据路透社报道，消息人士透露，中国正在制定规则，禁止存在数据安全风险的互联网企业在中国境外上市。近日，美证监会已暂停中国VIE结构公司在美国的IPO。

在多家科技企业受到整治的背景下，中国国务院副总理刘鹤周一在中国国际数字经济博览会上致辞的时候强调，政府支持民营经济发展的方针政策没有变，现在没有改变，将来也不会改变。网友对这一“权威宣示”的反应褒贬不一。

（德国之声中文网）中国最大线上音频分享平台喜马拉雅（Ximalaya）週四（9月9日）表示，已决定放弃原订将在美国进行首次公开募股（IPO）的计划。

喜马拉雅于2012年创建，是中国最知名的播客（台湾称Podcast）平台之一。中国财经媒体称之为「耳朵经济的第一股」，在过去8年内，已经从最初的音频分享平台，发展到智能音箱、车载等多个应用领域，截至今年第1季，月均活跃用户达2.5亿。

今年4月，喜马拉雅获腾讯支持，对外宣布该公司已提交赴美IPO的申请。市场当时估计，集资规模约在5亿至10亿美元间。

路透社报导，在喜马拉雅IPO计划公布一个月后，中国便开始施压喜马拉雅撤销在美上市计划，拟改为在港股挂牌交易。这显示了中国当局正进一步加强政府对民间媒体和互联网公司的监管，且涉及到的产业领域相当广泛。

除了喜马拉雅之外，由阿里健康投资的医疗数据公司零氪科技也在7月搁置了在美IPO的计划。彭博社报导，该公司也正考虑要改在香港上市。

《华尔街日报》日前报导，中国政府计划拟定法规，凡是握有构成潜在安全风险的数据的中国互联网公司，将禁止在海外上市。截至目前已有诸多中国互联网企业暂缓或取消赴美上市计划。

此外，美国证券管理委员会（SEC）也开始对想在纽约上市交易的中国企业发布新的揭露规定（disclosure requirements），让投资人更加清楚相关风险。

（综合报导）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

YICHANG, CHINA - JULY 6, 2021 - A mobile phone shows the Didi Chuxing APP and its stock price, Yichang, Hubei Province, China, July 6, 2021.

互不信任加剧 中国拟禁止有数据安全风险科技公司境外上市 27.08.2021

据路透社报道，消息人士透露，中国正在制定规则，禁止存在数据安全风险的互联网企业在中国境外上市。近日，美证监会已暂停中国VIE结构公司在美国的IPO。

Ein Mann posiert in einem Rechenzentrum neben Serverschraenken. Berlin, 12.01.2018. Berlin Deutschland *** A man poses in a data center in addition to server cabinets Berlin 12 01 Berlin Germany 2018 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

中国通过数据保护法 全球最严? 例外颇多? 20.08.2021

中国本周通过的《个人信息保护法》，被认为是全球最严格的数据保护法案之一，在很多方面都参照了欧盟的《通用数据保护条例》。不过，学者指出，两者之间还是存在着很大的不同；对于欧洲在华企业而言，这意味着一定的风险。

Chinese walk past a nondescript building housing the Cyberspace Administration of China s second office in Beijing on November 6, 2017. Instant-messaging apps, video streaming and other news content platforms in China will face closer scrutiny and censorship under new rules issued by the country s internet regulators. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY PEK2017110603 STEPHENxSHAVER

媒体：中国或要求赴美上市公司交出数据控制权 23.08.2021

中国监管机关针对中国公司赴美上市可能采取进一步行动。路透社引述消息人士指出，中国监管机构正在拟定一项新的计划，要求这些想在美国上市的公司将数据管理权移交给第三方公司。

广告
USA Washington | Pressekonferenz Anthony Fauci

福奇所在机构被指曾资助武汉病毒研究所

美国新闻网站近日披露研究资料，指美国公卫专家、白宫首席医疗顾问福奇（Anthony Fauci）领导的机构及其所属组织曾资助中国武汉病毒研究所进行功能增益研究。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  