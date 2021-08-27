中国最大音频平台喜马拉雅 放弃赴美IPO

（德国之声中文网）中国最大线上音频分享平台喜马拉雅（Ximalaya）週四（9月9日）表示，已决定放弃原订将在美国进行首次公开募股（IPO）的计划。

喜马拉雅于2012年创建，是中国最知名的播客（台湾称Podcast）平台之一。中国财经媒体称之为「耳朵经济的第一股」，在过去8年内，已经从最初的音频分享平台，发展到智能音箱、车载等多个应用领域，截至今年第1季，月均活跃用户达2.5亿。

今年4月，喜马拉雅获腾讯支持，对外宣布该公司已提交赴美IPO的申请。市场当时估计，集资规模约在5亿至10亿美元间。

路透社报导，在喜马拉雅IPO计划公布一个月后，中国便开始施压喜马拉雅撤销在美上市计划，拟改为在港股挂牌交易。这显示了中国当局正进一步加强政府对民间媒体和互联网公司的监管，且涉及到的产业领域相当广泛。

除了喜马拉雅之外，由阿里健康投资的医疗数据公司零氪科技也在7月搁置了在美IPO的计划。彭博社报导，该公司也正考虑要改在香港上市。

《华尔街日报》日前报导，中国政府计划拟定法规，凡是握有构成潜在安全风险的数据的中国互联网公司，将禁止在海外上市。截至目前已有诸多中国互联网企业暂缓或取消赴美上市计划。

此外，美国证券管理委员会（SEC）也开始对想在纽约上市交易的中国企业发布新的揭露规定（disclosure requirements），让投资人更加清楚相关风险。

（综合报导）

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