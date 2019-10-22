 中国最佳表现城市：北京、深圳靠边站   成都居冠 | 经济纵横 | DW | 23.10.2019

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经济纵横

中国最佳表现城市：北京、深圳靠边站   成都居冠

美国智库米尔肯研究院发布了中国最佳表现城市指数排行榜。成都击败北京和深圳，成为榜首。报告指出，北京、上海房价的飙涨，让成都渐渐成为许多科技公司、受教育程度较高年轻人的理想选择。

China Chengdu - Chengdu Anshun Brücke (Imago/Photoshot/Construction Photography)

成都是中国的一个重要的经济、文化、交通、通讯中心

（德国之声中文网）这是米尔肯研究院（Milken Institute）自2015年发布该榜单以来，成都第三次荣登榜首。根据米尔肯研究院网站消息，新近出炉的指数统计由9个指标组成，包括一年（2017-2018）和五年（2013-2018）的就业和工资增长率、人均地区生产总值增长率，三年 （2015-2018）的外国直接投资增长率，针对高附加值产业就业情况的区位商数（LQ，2018）。统计数字显示，在中国的1，2线城市中，成都的5年就业增长率，接近180%。

报告指出， "中国表现最佳城市指数"(best - performance Cities China Index)分析了《中国城市统计年鉴》(China City Statistical Yearbook)中最新、最全面的官方数据，并且追踪了中国城市近期的经济表现。

近年来，随着北京和上海房租的上涨，成都更吸引那些寻找更便宜居住地点、受教育程度较高的年轻人。许多科技公司都在这里设立了服务中心，初创企业也愿意来这里安家。

延伸阅读：房地产泡沫破灭前有何征兆？

作为中国西部地区最重要的经济、文化、交通、通讯中心之一，成都正在转型成为国际型高新技术产业中心。米尔肯研究院亚洲中心研究部总监、指数撰写者之一黄华跃（Perry Wong）表示："2019年中国表现最好的城市指数显示，创新和先进技术是深圳、东莞等中国城市转型的核心，未来的趋势也将继续如此……比如贵阳，正在打造成使用可再生和清洁能源"未来"城市的一个领先典范。"

报告指出，成都地处钻石经济圈内，是西南地区的重要门户城市。投资长达一万公里的"蓉欧快铁"，从成都出发连接西方众多城市，有助于中国与西方国家物流交通。

有中国硅谷之称的深圳从去年的第一名滑至第二。科技巨头华为和腾讯的总部都设在这里。

报告提到了中美贸易战带来的影响，报告指出："2018年对中国来说是一个分水岭，因为中美贸易站愈演愈烈给中国经济带来巨大风险……贸易战是中国的创新主导性产业政策是否能够成功带动该国的生产能力升级受到质疑。"华为遭遇重挫，而这仅是冰山一角："事件预示着整个中国科技制造业日后将面临的情况。"

延伸阅读：深圳要建"社会主义示范区" 香港地位受削弱？

深圳、苏州及其他高科技产业比较重大的地区在短期内或会受到负面冲击。

报告指出："作为中国创新经济的典范，深圳已经从一个低成本的电子产品制造中心转型为一个创新中心。这里新一代电信产品的诞生地，也是中国的科技创业中心。

习近平提倡深圳成为"中国特色社会主义先行示范区"，该报告称，这将会促进深圳实施更大胆的改革："建立先行示范区，可能标志着不在倚重香港市场，因为与深圳毗邻的香港特别行政区目前的紧张局势升级。"为此深圳可能成为科技和资本双引擎驱动的经济中心，或会得到更多来自中央政府的支持。

观看视频 00:53

深圳演习 剑指香港？

北京排名第三，报告认为，这得益于通州涌入大量投资。该区正在发展成为另一个城市中心，政府大楼、医院和一些大学将在这里落户。

处于中国"一带一路"战略中心的兰州位居第四，河南省会郑州位居第五。从六到十的排名依次是西安、贵阳、长春、武汉和厦门。

 

文木 / 达扬（彭博社、米尔肯研究院、南华早报等）

 

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深圳要建"社会主义示范区" 香港地位受削弱？

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房地产泡沫破灭前有何征兆？

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