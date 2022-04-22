 中国暂停进口台湾石斑鱼 台：考虑向WTO申诉 | 经济纵横 | DW | 11.06.2022

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经济纵横

中国暂停进口台湾石斑鱼 台：考虑向WTO申诉

中国海关总署宣布由于验出禁用药，将从6月13日开始暂停台湾石斑鱼进口。台湾农委会对此强调，中国做法不符合国际惯例，不排除向WTO申诉。台湾总统蔡英文批评北京此举「伤害两岸关系」。

Screenshot China | General Administration of Customs P.R. China

中国海关总署宣布从6月13日开始暂停台湾石斑鱼进口

（德国之声中文网）继去年暂停进口台湾菠萝和释迦后，中国海关总署动植物检疫司6月10日表示，由于多次从台湾石斑鱼检验出孔雀石绿、结晶紫等禁用药物和土霉素超标，「依据大陆法律法规和标准，将从6月13日起暂停受理台湾石斑鱼报关」。

作法不符国际惯例

台湾农委会今天召开记者会，农委会主委陈吉仲在会上强调台湾石斑鱼品质良好，表示将向中国提供检验合格数据，要求中方相关单位做出回应。陈吉仲称，农产品国际贸易检验出残留物超标时，通常仅会将该批次货品退运或销毁。他说，中国此次的作法违反国际贸易边境检验惯例及世界贸易组织（WTO）的食品安全检验与动植物防疫检疫（SPS）规范，若中国持续对台湾提出的报告无回应，不排除向WTO提出申诉。

中国海关总署去年12月底就曾经通报，厦门海关从台湾输往中国大陆的活石斑鱼检出隐性孔雀石绿、隐性结晶紫等2种禁用药，当即暂停进口台湾2家养殖场活鱼，并加强检验其他从台湾输入的活鱼。台湾农委会当时表示，在溯源调查产区并且扩大检验之后，并未发现不合格的石斑鱼，也将调查报告提供给中国，但一直未获中方回应。

对中出口量下降

目前石斑鱼外销中国大陆、香港及澳门，都是活鱼方式输出，少数以冷冻鱼片形式外销美国。农委会副主委陈添寿说，未来台湾石斑鱼外销考虑以冷冻鱼方式销往其他市场。渔业署代理署长范美玲称，将透过调节石斑鱼上市期间与产量、拓展内销通路和开发新外销市场等方式因应。

据台湾农委会统计，2021年出口中国大陆和香港的石斑鱼从往年1万多公吨降到只剩约6000公吨。截至今年5月，石斑鱼外销量仅约3000公吨，其中2860公吨出口至中国，显示台湾对中国市场的依赖度越来越低。

Taiwan Pingtung | Ananas Ernte

中国去年宣布暂停进口台湾菠萝

「伤害两岸关系」

台湾行政院发言人罗秉成今天表示，台湾输出的石斑鱼均符合国际规范，但中国以不符国际惯例方式，片面决定全部暂停石斑鱼输入，不仅伤害台湾农渔民权益和两岸关系，也让台湾人民对中共打压更加反感。台湾总统蔡英文则在社群媒体上谴责中国再次以「突袭式的通知」停止台湾产品输入，「对两岸的贸易正常往来毫无帮助，更是片面伤害两岸关系」。

中国加大了对台的政治和军事压力以及台湾积极寻求国际能见度的作为，使得近几年台北和北京之间的关系处于几十年来的最低点。

（路透社、中央社）

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