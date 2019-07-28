中国暂停自由行 蔡英文:观光不该被政治化

（德国之声中文网）中国文化与旅游部周三 (7月31日) 宣布暂停47个城市大陆居民赴台自由行，引起台湾及全球关注。 台湾总统蔡英文与外交部都分别做出回应。 台湾外交部长吴钊燮7月31日透过推特发文表示，对于中国的决定感到遗憾，强调中国游客应该如其他国家的旅客一样，拥有体验一个自由、开放与包容皆为常态的国家。 吴钊燮写道:「中国政府到底在怕什么?」

台湾总统蔡英文在8月1日上午也于总统府发表公开谈话，表示中国在这个时刻做出这样的决策，是战略上很大的错误。 她说:「我在台湾各地遇到很多来台湾旅游的中国年轻人，他们都认为有机会到台湾来走走看看，并亲身体验台湾的风土人情，以及没有网络限制跟社会监控的自由民主生活方式，我觉得他们在这里都显得特别活泼。 这样的自由行也是中国年轻人认识台湾最好的方法，也是两岸人民交流中最自然、最真诚的方式。 」

对于外界称中国政府的作法是精准打击民进党的要害，蔡英文则说她认为这样的作法影响的是所有台湾的县市，她也呼吁中国政府:「中国把观光客当作政治工具的做法，只会让台湾人反感。 观光不应该被政治化，因为政治化的观光也不会稳定发展。 」

限制大陸居民赴台個人遊試點

中国文化和旅游部周三（7月31日）在其官网发布了《海峡两岸旅游交流协会关于暂停大陆居民赴台个人游试点的公告》，称"鉴于当前两岸关系，决定自2019年8月1日起暂停47个城市大陆居民赴台个人游试点。"

据路透社援引中国国旅一名负责人称，在8月1日前拿到自由行个人游签注的大陆游客，依旧可以按照原计划赴台，之后则只能选择参加组团赴台。

上海春秋国旅的组团负责人也对路透社说，了解该通知，“今天是申请自由行个人游签注的最后一天”。

“香港不能去，台湾不让去”

针对暂停大陆居民赴台游的新闻，很多微博网友表示“支持祖国”，不过也有不少网友表示遗憾，称“本来正想去”，或者“香港不能去，台湾不让去”。还有网友不认同这种做法，评论说：“这种招数用多了只会适得其反。”

一位网友在微信上讽刺地写道，“权力太随意，严重伤害了47个城市户籍人口的感情”。

新闻人安替在推特上写道：“台湾自由行说停止就停止，那么香港自由行呢、欧美自由行呢？”

两岸关系的回暖与遇冷

直至2014年，北京和台北一直没有进行官方正式层面上的交流。2008年马英九当选台湾总统后，两岸关系回暖。

2008年，台湾开放大陆赴台团体游。2011年，台湾正式启动大陆游客赴台个人游。迄今，一共开放了47个城市。

随着自由行的开放，台湾成为颇受中国大陆游客青睐的旅游目的地。据台媒报道，目前赴台旅游的大陆游客中，组团与自由行旅客各占一半，去年分别是130万和140万人次。

然而据台湾交通部观光局统计，蔡英文上台后，赴台观光的中国大陆游客人数锐减。2015年中国大陆游客赴台人数达到峰值，当年有大约400万大陆观光客来到台湾岛。然而从2016年5月民进党执政以来，两岸关系紧张，陆客赴台观光人数下滑。

不过今年以来，大陆游客赴台旅游再度升温，据台湾交通部观光局统计，今年上半年陆客来台人数达167万人次，较去年同期成长近3成。