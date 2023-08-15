中国暂停公布青年失业率 掩耳盗铃解决问题？

（德国之声中文网）本周二（8月15日），中国国务院新闻办就2023年7月份国民经济运行情况举行的发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，自今年8月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。主要原因是"经济社会在不断发展变化，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步健全优化"。

他举例说，中国城镇青年人中，在校学生规模不断扩大。2022年，16-24岁城镇青年有9600多万人，其中在校学生达到6500多万人。在校学生的主要任务是学习，毕业前寻找工作的学生是否应纳入劳动力调查统计，"社会各方面有不同的看法，需要进一步研究"。此外他指出，在劳动力调查统计中，对于"青年人年龄范围的界定"也需要进一步研究。

统计局不再发布青年失业数据的消息在微博等社交平台上引来一片嘲讽。有用户说："不发布就不会有失业率了，从根本解决问题"；有称之为"掩耳盗铃式捉迷藏"，"建议生育率也暂停发布"；"就业统计标准 ：一周工作一小时及以上属于就业，就这样还统计出600多万青年人失业。 广大股民和基民都属于就业者啊。"还有人说："不公布失业率数字，这就更加会引起社会的恐慌！而且你不公布，自然有学者去统计公布。"

就业难的中国年轻人

实际更高？

在中国，青年失业率指的是年龄16至24岁人口的失业率。中国从2018年开始统计这一年龄段人口的就业状况，但限于城镇，而不包含农村地区。今年4月，中国的青年失业率突破20%，6月份升至21.3%。

对于就业统计，一直有国内外学者对数据的可靠性提出质疑。上个月，北京大学国家发展研究院经济学副教授张丹丹在财新网发表的文章指出，中国青年失业率可能被低估。文章指，如将1600万"躺平"、"啃老"不工作的也计算进去，中国3月份青年实际失业率可能已高达46.5%。

文章说，官方统计失业率排除非劳动力人口，只计算劳动力人口中的失业比例。如果将非劳动力中的1600万非在校生都考虑为失业状态，那么2023年3月青年失业率最大值为46.5%。作者说，非劳动力中的1600万非在校生，大多选择"躺平"，依靠父母而不工作。

信心哪里来？

中国国家统计局发言人付凌晖在谈到今年大学毕业生就业情况时说，从教育部门了解的情况看，目前大部分毕业生已经落实就业去向，大学毕业生就业状况"总体稳定"，去向落实率和落实人数与去年同期相比均略有提升。

在大学生毕业季的7月，中国的各项经济数据表现不佳。据中国国家统计局公布的数据，7月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比6月上升0.1个百分点。作为衡量消费的重要指标的零售额7 月份同比增长 2.5%，低于 6 月份的 3.1%。7月份工业生产同比增长 3.7%，低于 6 月份的 4.4%。 衡量通货膨胀的主要指标--消费者价格指数在 7 月份下降了 0.3。

法新社援引野村证券（Nomura）的中国经济学家陆挺在一份报告中说，青年就业数据的暂停发布 "可能会进一步削弱全球投资者对中国的信心"。《华尔街日报》分析称，在中国经济状况持续下滑的背景下，这让投资者、经济学家和企业又缺失了一项有关中国经济的关键数据。

（综合报道）

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