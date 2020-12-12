"中国是最好的选择" 巴基斯坦寄希望中国疫苗

（德国之声中文网）中国疫苗制造商正在巴基斯坦进行一种新冠疫苗的最后试验。巴基斯坦的新冠病毒感染人数不断上升，上周新增感染病例约为２万起。

巴基斯坦政府11月拨款逾1.5亿美元向中国等不同国家开发商订购新冠疫苗。

在今年春季的第一波疫情期间，中国向巴基斯坦提供了医疗器材及防护装备，并派遣医疗专家协助该国应对疫情。两国多次针对新冠疫苗举行会谈，9月时一家中国生产商开始在巴基斯坦进行疫苗临床试验。

这支疫苗是由中国希康诺生物股份公司与中国人民解放军军事科学院联合研发。第一和第二阶段的临床试验已在中国完成，最终的第三阶段试验则在巴基斯担、沙特阿拉伯和俄罗斯等国进行。

巴基斯坦超过8000名志愿者已经在伊斯兰堡、拉合尔和卡拉奇的医院中接种疫苗。据巴基斯坦的药品监管机构透露，第二轮实验将增加1万名志愿者。

中国是巴基斯坦的"最佳选择"

拉合尔卫生科学大学参与了此次的临床试验。该校副校长阿卡兰（Javed Akram）对德国之声表示，预计试验结果将在一月发布。"政府将希望寄托于中国疫苗，但也在与其他公司接洽。我们认为中国疫苗会更快上市。"阿卡兰表示，医疗人员将第一批接种疫苗。

巴基斯坦制药商协会（PPMA）前主席乌雷曼（Mohammad Zaka ur Rehman）在接受德国之声采访时表示，西方的疫苗制造厂正加紧脚步为欧美提供疫苗。"对巴基斯坦而言，中国是最好的选择，因为中国企业还没有大量订单负荷。"乌雷曼称，巴基斯坦卫生当局已经做好分配和储存疫苗的安排。

与此同时，巴基斯坦也参加了联合国的"新冠肺炎疫苗实施计划"（COVAX），有望在2021年底前取得数百万剂疫苗。COVAX项目与全球疫苗免疫联盟（GAVI）合作，旨在帮助发展中国家公平获得新冠疫苗。

更高的透明度？

虽然巴基斯坦迫切希望取得疫苗，但人们对于第一阶段试验在中国是如何进行也存在疑虑。

巴基斯坦医疗协会的沙若（Abdul Ghafoor Shoro）对德国之声表示，政府并未公开初步试验的结果。

"这些结果的第三方评估在哪里？"他认为中国和巴基斯坦并未让独立医疗机构参与评估。

拉合尔卫生科学大学的阿卡兰则称这些批评毫无根据。"我们没有义务将疫苗的测试或试验告知任何医学机构。" "政府批准此类研究时就签署了保密协议，这表示我们不能写露机密数据或信息。我们遵循良好的临床试验方法，正在建立有效的监管系统，无需将整个程序政治化。"

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