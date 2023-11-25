中国是如何成为全球最大债权国的？

为了促进贸易，中国向亚洲和拉丁美洲国家的基础设施项目提供了1.3万亿美元贷款。不过，面对这个巨大的数字，中国该如何确保借出去的钱能顺利收回呢？
（德国之声中文网）中国的大规模「一带一路」倡议普遍被视为中国国家主席习近平的外交政策核心，该倡议支持在世界各地建设约21000个基础设施项目，此政策经常与二战后美国对欧洲的马歇尔计划相比较。
根据一份近期的报告，北京在过去十年左右的时间里提供了超过1.3万亿美元的贷款，为中低收入国家的桥梁、港口和高速公路建设提供资金。 「一带一路」倡议帮助恢复了中国与世界其他地区之间古老的贸易路线，此外它也提升了北京的全球影响力，这让华盛顿和布鲁塞尔大为不快。
批评人士称，在应该优先考虑环境保护之际，「一带一路」倡议不仅让发展中国家背负了难以负荷的债务，还留下了可观的碳足迹。目前，包括菲律宾在内的一些国家已经退出了该计划。
还有人指出，中国的策略是使其国营企业来完成这些基础设施项目合同，这往往会导致不透明的建设成本，导致各国难以在后续重新协商。
虽然中国承诺继续投资数十亿美元于新项目，但转眼已是该算帐的日子了，过去10年中的许多贷款如今已经到期。
位于美国的研究机构AidData本月早些时候发布的一份报告评估，在中国向发展中国家提供的贷款内，有80%是提供给陷入财政困境的国家，而不包括利息的未偿债务总额至少有1.1万亿美元。
虽然报告未明确提到有多少贷款已经成坏账，但指出逾期还款额正在飙升。报告还称，有1693个「一带一路」项目面临风险，另外94个项目遭取消或暂停。
根据AidData的统计，过半数的「一带一路」贷款现已进入本金还款期，而此时全球基准利率急剧上升，将加重债务国的还款负担。报告发现，在某些情况下，中国将逾期还款的罚息从3%提高到8.7%，增加了一倍多。
此外，在本世纪初中国刚开始向发展中国家提供贷款时，只有不到五分之一的项目进行了抵押，而现在几乎达到三分之二。
今年早些时候，世界银行的一份报告发现，中国已不得不向参与「一带一路」倡议的国家提供数十亿美元的纾困贷款。 AidData也在报告中提到，中国目前正在采取一项包括纾困贷款在内的新策略，以降低坏账带来的风险。
AidData发现，虽然中国每年花费约800亿美元向中低收入国家提供贷款，但美国正在迎头赶上。华盛顿每年用于类似发展融资的资金约为600亿美元，其中隶属政府的美国国际开发金融公司（DFC）对私营部门项目的融资占很大的比例。
一个例子是美国本月稍早宣布的计划：斥资5亿美元，在斯里兰卡科伦坡港建造一个深水货柜码头。
这个印度洋岛国正在努力从严重的金融和经济危机中恢复。北京的「一带一路」倡议曾提供贷款，让斯里兰卡在东南沿海建设汉班托塔港，以及在填海土地上建造机场和城市。然而，这些项目的利润不足以偿还贷款。
两年前，七国集团（G7）发起了「重建更好世界」（Build Back Better World）倡议，这是美国及其盟国制衡「一带一路」的又一次尝试。
而就在上个月，欧盟为自己的「全球门户」计划举行了首次峰会，该计划也被视为「一带一路」的替代方案，旨在维持欧洲的影响力，尤其是在全球南方地区。
在此期间，欧盟与欧洲、亚洲和非洲国家政府签署了价值近700亿欧元的协议。欧盟最终提供的资金有望达到3000亿欧元，将助力与关键原材料矿产和绿色能源等有关的项目。
欧委会主席冯德莱恩表示，全球门户将为发展中国家的基础设施项目融资提供「更好的选择」。尽管她没有指名批评中国的「一带一路」，但她提到，其他融资选择往往要付出「高昂的代价」。
AidData报告指出，许多「一带一路」项目传出失败消息，确实为吸引斯里兰卡等受影响国家重新接近西方提供了机会。 AidData也在报告中警告美国及其盟国不要试图与中国的「一带一路」竞争，因为中国政府正从大型建设项目转向债务追收。
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