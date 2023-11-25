 中国是如何成为全球最大债权国的？ | 经济纵横 | DW | 25.11.2023

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经济纵横

中国是如何成为全球最大债权国的？

为了促进贸易，中国向亚洲和拉丁美洲国家的基础设施项目提供了1.3万亿美元贷款。不过，面对这个巨大的数字，中国该如何确保借出去的钱能顺利收回呢？

在斯里兰卡无力偿还其汉班托塔国际港项目贷款后，中国享有该港口99年的租赁使用权

在斯里兰卡无力偿还其汉班托塔国际港项目贷款后，中国享有该港口99年的租赁使用权

（德国之声中文网）中国的大规模「一带一路」倡议普遍被视为中国国家主席习近平的外交政策核心，该倡议支持在世界各地建设约21000个基础设施项目，此政策经常与二战后美国对欧洲的马歇尔计划相比较。

根据一份近期的报告，北京在过去十年左右的时间里提供了超过1.3万亿美元的贷款，为中低收入国家的桥梁、港口和高速公路建设提供资金。 「一带一路」倡议帮助恢复了中国与世界其他地区之间古老的贸易路线，此外它也提升了北京的全球影响力，这让华盛顿和布鲁塞尔大为不快。

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批评人士称，在应该优先考虑环境保护之际，「一带一路」倡议不仅让发展中国家背负了难以负荷的债务，还留下了可观的碳足迹。目前，包括菲律宾在内的一些国家已经退出了该计划。

在「一带一路」倡议下，中国向巴基斯坦提供资金，于拉合尔修建了一条新的橙线地铁

在「一带一路」倡议下，中国向巴基斯坦提供资金，于拉合尔修建了一条新的橙线地铁

还有人指出，中国的策略是使其国营企业来完成这些基础设施项目合同，这往往会导致不透明的建设成本，导致各国难以在后续重新协商。

虽然中国承诺继续投资数十亿美元于新项目，但转眼已是该算帐的日子了，过去10年中的许多贷款如今已经到期。

有多少「一带一路」贷款已经成为坏账？

位于美国的研究机构AidData本月早些时候发布的一份报告评估，在中国向发展中国家提供的贷款内，有80%是提供给陷入财政困境的国家，而不包括利息的未偿债务总额至少有1.1万亿美元。

虽然报告未明确提到有多少贷款已经成坏账，但指出逾期还款额正在飙升。报告还称，有1693个「一带一路」项目面临风险，另外94个项目遭取消或暂停。

十年，一万亿：“一带一路”为中国收获几何？

根据AidData的统计，过半数的「一带一路」贷款现已进入本金还款期，而此时全球基准利率急剧上升，将加重债务国的还款负担。报告发现，在某些情况下，中国将逾期还款的罚息从3%提高到8.7%，增加了一倍多。

此外，在本世纪初中国刚开始向发展中国家提供贷款时，只有不到五分之一的项目进行了抵押，而现在几乎达到三分之二。

柬埔寨备受争议的桑河下游二级水坝发电站是由中国贷款资助建造的

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今年早些时候，世界银行的一份报告发现，中国已不得不向参与「一带一路」倡议的国家提供数十亿美元的纾困贷款。 AidData也在报告中提到，中国目前正在采取一项包括纾困贷款在内的新策略，以降低坏账带来的风险。

美国迎头赶上

AidData发现，虽然中国每年花费约800亿美元向中低收入国家提供贷款，但美国正在迎头赶上。华盛顿每年用于类似发展融资的资金约为600亿美元，其中隶属政府的美国国际开发金融公司（DFC）对私营部门项目的融资占很大的比例。

一个例子是美国本月稍早宣布的计划：斥资5亿美元，在斯里兰卡科伦坡港建造一个深水货柜码头。

这个印度洋岛国正在努力从严重的金融和经济危机中恢复。北京的「一带一路」倡议曾提供贷款，让斯里兰卡在东南沿海建设汉班托塔港，以及在填海土地上建造机场和城市。然而，这些项目的利润不足以偿还贷款。

欧盟的「全球门户」计划

两年前，七国集团（G7）发起了「重建更好世界」（Build Back Better World）倡议，这是美国及其盟国制衡「一带一路」的又一次尝试。

而就在上个月，欧盟为自己的「全球门户」计划举行了首次峰会，该计划也被视为「一带一路」的替代方案，旨在维持欧洲的影响力，尤其是在全球南方地区。

“一带一路”在欧洲遭遇困境 说好的高铁改慢车

在此期间，欧盟与欧洲、亚洲和非洲国家政府签署了价值近700亿欧元的协议。欧盟最终提供的资金有望达到3000亿欧元，将助力与关键原材料矿产和绿色能源等有关的项目。

欧委会主席冯德莱恩表示，全球门户将为发展中国家的基础设施项目融资提供「更好的选择」。尽管她没有指名批评中国的「一带一路」，但她提到，其他融资选择往往要付出「高昂的代价」。

AidData报告指出，许多「一带一路」项目传出失败消息，确实为吸引斯里兰卡等受影响国家重新接近西方提供了机会。 AidData也在报告中警告美国及其盟国不要试图与中国的「一带一路」竞争，因为中国政府正从大型建设项目转向债务追收。

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    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

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    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

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  • Local restaurant with Chinese signage

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    人民币和普通话

    在磨丁，用人民币而不是当地货币基普支付已经成为一种普遍现象。普通话是该镇中国和老挝居民之间的主要交流语言。

  • A restaurant in Boten serving Chinese food

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

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    随着中国投资的进入，小镇繁荣起来。然而，该镇的老挝特色却渐行渐远。如今，磨丁的大多数企业都由中国人经营或拥有。在这里，以红汤火锅为特色的中餐馆比供应如腊肉和糯米饭等主食的老挝餐馆更为常见。

  • Shops stocked with Chinese products

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    磨丁大变样

    “这里是老挝，但感觉不像老挝，也许将来它会成为中国的一部分”，一位老挝工人说。从中国国酒茅台到带有中国标签的软饮料，磨丁的商店里摆满了中国产品。

    作者: Oliver Raw (发自老挝磨丁)


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