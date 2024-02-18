 中国是和平使者吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.02.2024

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新闻广角

中国是和平使者吗？

在慕尼黑安全会议上，中国外长王毅极力打造中国和平使者的形象。他表示，中国是一个负责任的大国，愿意为结束俄乌战争付出努力。但很多欧洲政治家对中国的和平诚意表示质疑。

Deutschland | Münchener Sicherheitskonferenz | Wang Yi, Chinas Außenminister

（德国之声中文网）慕尼黑安全会议期间，中美以及中德两国外长举行了闭门会晤。在公开的会议活动中，中国外长王毅则一再强调，中国是一个热爱和平的国家。王毅在其讲话中称："不论国际风云如何变幻，中国作为负责任大国，将始终保持大政方针的连续性和稳定性，坚定做动荡世界中的稳定力量。"

王毅的上述表述引起欧盟高度关注。但欧盟政治家们对中国一些承诺则充满疑虑。同去年的慕尼黑安全一样，王毅再度强调，中国愿意在俄乌战争中扮演调停人角色，愿意为实现和平付出努力。

去年的慕尼黑国际安全会议上，王毅就曾提出俄乌战争立场文件，当时，这份文件曾被很多方面视为中方提出的和平计划。但会议结束的几个月内，人们的期望就变成了失望。虽然泽连斯基稍后曾同中国党和国家领导人习近平进行了电话会谈，但中方并没有采取具体的步骤。相比之下，习近平倒是一直在强调他同普京的密切关系。

中德外长在慕尼黑安全会议期间举行会晤。

中德外长在慕尼黑安全会议期间举行会晤。

联邦议院基民盟基社盟议院党团代表团外交事务负责人基瑟韦特（Roderich Kiesewetter）表示："我们必须清楚一点，中国是俄罗斯和朝鲜的紧密盟友。他们之间是一种分工协作的关系，中国一方面对外扮演调停人的角色，一方面却在向俄罗斯提供他们急需的各类电子部件和芯片。与此同时，俄罗斯的矿产资源也让中国获得了很多好处。朝鲜则在武器弹药方面向俄罗斯提供帮助。"

 基瑟韦特表示，中国还在大力扩充军备，提升军事技术。他说，中国已经在何种程度上将人工智能投入了军事领域，我们尚不清楚。而中国海军的发展势头，则更加令人担忧。

德国联邦议院欧洲事务委员会主席绿党政治家霍弗莱特(Anton Hofreiter) 也持相同的观点。他表示："如果我们来看一下，中国海军扩充军备的速度，尤其是反舰导弹数量增长的速度，那么，很显然，再过短短几年，形势就会变得很复杂。"

中美在南中国海的争夺日益加剧。图为一艘美军驱逐舰在南中国巡航。

中美在南中国海的争夺日益加剧。图为一艘美军驱逐舰在南中国巡航。

事实上，资源丰富的南中国海域，现在就已经成了军事实力的竞技场。北京对越来越多的海域提出主权诉求，而中美双方战舰在此间近距离接触的危险事件，也变得愈加频繁。中国外长王毅在慕尼黑安全会议上强调中美要加强合作，但在南中国海，却完全是另外一番景象。

台湾会成为下一个乌克兰吗？

中国毫不讳言，必要情况下，中方会不惜付诸武力去实现同民主台湾的统一。慕尼黑安全会议上，王毅又再次强调台湾问题是中国的核心利益：台湾是中华人民共和国领土的一部分，中华人民共和国是大多数国家和联合国认可的中国唯一合法代表，因此，中国必须实现和平统一。

北约秘书长斯托尔滕贝格在谈到俄乌战争时曾表示："普京赢得战争，将对习近平发出这样的信号：只要动用武力，就可以得到想得到的一切。今天乌克兰发生的一切，明天就有可能在台湾发生。也正因为如此，不让普京赢得这场战争，也是我们的利益所在。一旦普京赢得战争，中国会得到怎样的启发，这是我们需要关心的问题。

 （德广联等）

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