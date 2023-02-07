 中国是否履行了联合国社会公约？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.02.2023

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时政风云

中国是否履行了联合国社会公约？

作为缔约国的中国，是否执行了联合国社会公约规定的义务？在此问题上，中国官方同人权组织的观点针锋相对。一个联合国委员会将对此做出判断。

就履行社会公约的情况，联合国成交锋战场

就履行社会公约的情况，联合国成交锋战场

（德国之声中文网）联合国《经济、社会及文化权利国际公约》（简称社会公约CESCR）堪称全球最有影响力的国际人权公约之一。中国是缔约国。

社会公约委员会负责监督公约执行的情况。签署国按期提交履约报告，社会公约委员会审阅并同时接受其它非政府组织的"非正式报告"，通过召开公开的听证会进行讯问，就不足和缺憾做进一步的建议。社会公约委员会的这些建议属于参考性质，虽然不具约束力，但它的道德权威不容质疑。

中国于2001年加入社会公约后，委员会本次是第3回讨论中国提交的履约报告，会议安排在本周三（2月15日）和周四讨论有关中国的议题。中国曾于2003年和2010年两次呈交履约报告。

国际声援西藏组织德国分会执行长米勒（Kai Mueller）解释说，"审核中国履约的情况一般是每5年举行一次，不过上一次还是在9年前。因此审核中国的履约报告势在必行。"据China Table报道，2019年联合国社会公约委员会认为，在贯彻公约方面，中国尚有31个要点有问题需要澄清。

中国强调生存与发展权

周三轮到中国代表团发言。中国代表团由各大部委的二十多名官员组成，中国驻联合国日内瓦办事处大使陈旭领衔，他首先做了八点介绍性发言，围绕中国"坚持将生存权和发展权作为首要基本人权"，盛赞中国在人权领域取得的成就。他指出，"健康权得到更加充分保障"，提到与疫情做斗争,报告说,"中国政府始终坚持人民至上、生命至上，中国的重症率和死亡率至今保持在全球最低水平"，但陈旭只字不提限制人民基本自由的清零政策造成的严重社会伤害，对突然放开后病毒肆虐下出现的大量病亡，仅用一句"短期内出现了一定感染冲击，目前已进入收尾阶段"一笔带过。

社会公约委员会的18位委员在听取了报告后开始问答环节。只有正式代表团成员才有发言权。

生活在达兰萨拉的藏人儿童

生活在达兰萨拉的藏人儿童

中国的汉化政策令人忧虑

据报道，多个人权组织在本次联合国会议召开前已向社会公约委员会提交了自己的非正式报告。"中国人权捍卫者"（Chinese Human Rights Defenders, CHRD）在其报告中列举中国司法独立与公正等问题。报告揭露中国政府犯有严重迫害人权的劣迹，以黄雪琴、王建兵和张展等为例，指出北京并没有像联合国建议的那样为这些维权者创建一个有利的环境。

国际声援西藏组织同位于洛杉矶的Loyola法律学院一道也向联合国社会委员会发去意见书。联合国会议前夕，多个非政府组织同流亡藏人行政中央召集了视讯会议。他们尤其抨击将藏人儿童强行送入寄读学校的制度。

国际声援西藏组织德国分会执行长米勒对德国之声表示，在中国执行"汉化"政策的过程中，迄今已有高达200万藏人被强制迁徙，而强制搬迁政策也导致了藏人被强制劳动的情况。此外，至少90万藏人儿童被送进寄宿学校。他说，"我们担心，藏人文化由此销声匿迹"。

米勒说，对于这些问题，中国代表团不出意料地不予回答，而是称"不存在以上问题"，或者称"宗教礼仪在西藏不受干扰"。

本次听证后，社会公约委员会对中国在执行《经济、社会及文化权利国际公约》的意见和建议将在几周后正式公布。

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