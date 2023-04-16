 中国是伙伴还是竞争对手？欧盟高官：视北京的行动而定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.04.2023

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中国是伙伴还是竞争对手？欧盟高官：视北京的行动而定

G7集团外长会议周日在日本拉开帷幕。有美国高官透露，本次会晤将聚焦中国。欧盟外交与安全事务高级代表博雷尔在开会前夕表示，台海发生的任何事对欧盟来说都具有重要意义。他用 “伙伴、竞争对手和制度性对手” 形容中国，并指出，欧盟将倾向于这三种关系中的哪一种，“将由中国的行为决定”。

欧盟外交与安全事务高级代表博雷尔（Josep Borrell）表示，中欧关系将取决于北京的行动

欧盟外交与安全事务高级代表博雷尔（Josep Borrell）表示，中欧关系将取决于北京的行动

（德国之声中文网）此次G7外长峰会将商讨他们对中国的“一致协调”立场，这凸显了对北京行动的共同关注，一位美国高级官员对路透社做出上述表示。会议为期三天，在日本度假胜地长野县轻井泽举行。作为该集团中唯一的亚洲成员，日本对邻国北京在中国日益增长的影响力的担忧日益加深，并特别关注任何针对台湾的军事行动。

路透社指出，法国总统马克龙最近的表态突显了欧美在中国问题上可能存在的分歧。在本月访问中国后接受采访时，马克龙警告不要被卷入由“美国节奏和中国过度反应”驱动的台海危机。这引发了反弹，欧洲外交政策官员周五敦促北京不要对台湾使用武力。

欧盟外交与安全事务高级代表博雷尔（Josep Borrell）在周日表示，中欧关系将取决于北京的行动，包括在台湾问题上的行动。在外长会议前夕的讲话中，博雷尔强调了两点：需要对中国采取统一的态度以及对台湾的关切。他说：“台海地区发生的任何事对我们来说都具有重要意义，” 他强调了与中国接触和保持沟通的必要性。他还用 “伙伴、竞争对手和制度性对手” 形容中国，并指出，欧盟将倾向于这三种关系中的哪一种，将取决于中国的行为。

有不愿透露姓名的美国官员在从越南飞往日本的飞机上告诉路透社，各方对中国正在采取的一些行动存在共同关切。在越南，美国国务卿布林肯会见了越南总理范明政。双方都表达了加强两国关系的愿望。华盛顿正在寻求巩固联盟，以对抗中国。

德国外交部长贝尔博克强调七国集团成员的团结。前往日本之前，她在一份声明中说“作为民主国家，当我们的伙伴和世界各地的朋友对我们有信心时，我们才能在系统竞争中成功地对抗专制势力。”

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美国高级官员还表示，台湾也是G7外长峰会聚焦的议题之一，但没有进一步透露具体细节。对于东道国日本来说，乌克兰危机加剧了对中国武统台湾的担忧。日本立命馆亚洲太平洋大学的佐藤洋一郎（Sato Yoichiro）表示：“对日本来说，G7是一个平台，可以表达的安全问题不仅仅限于乌克兰战争。将中国问题放在议程，不仅对日本来说很重要，对美国来说，同等重要。”

英国外交部在一份声明中表示，G7外长这次会议将讨论如何最具战略性地利用国际支持，帮助乌克兰军队在战场上与俄方作战，并“确保持久和平”。

 

(路透社等)

 

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