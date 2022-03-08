中国是乌克兰危机的最佳调解人吗？

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在俄罗斯入侵乌克兰后，不少人把期待眼光投往中国，希望北京充当危机调解人角色。不过，鉴于中国领导人习近平与俄罗斯总统普京的亲密关系，也有人质疑中国究竟有多中立。
地缘政治总是互相牵连的，尤其对涉及其中的大国来说。俄罗斯对乌克兰的悍然入侵，其所产生的严重的地缘政治后果，随着时间推移，会一一显现。政论家邓聿文认为，鉴于北京的全球雄心和莫斯科的密友关系，中国在俄乌危机中显然也不能置身事外，做壁上观，如何应对这场危局并从中能学到什么，是北京重要的功课。
对于北京来说，俄罗斯入侵乌克兰是否可以作为解放军武力攻台的试验参照物？与此同时，在西方国家纷纷祭出严厉制裁的同时，中国还在经济上“力挺”俄罗斯，这种支持究竟能维持多久？
联合国安理会五个常任理事国中，过去一周来，只有中国党和国家领导人习近平尚没有就当前的乌克兰局势表明立场。国际社会要求习近平发挥对普京的影响力、促成停火的请求也都没有得到回应。习近平的沉默引起了德语媒体的关注。
普京侵略乌克兰的战争目前已经进入了第二个阶段。全世界都在关注着，有什么神通能把这场战争阻止住。不免有的国家就想起了中国。政治学者张俊华就这个问题，与读者分享一些思考。
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