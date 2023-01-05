中国春运人次估达21亿 台湾、美国再称愿协助防疫

（德国之声中文网）春节将至，返乡春运将从1月7日开始，到2月15日结束。中国春运工作专班副组长、交通运输部副部长徐成光周五上午在国务院新闻办公室召开的发布会中表示：「今年春运客流总量将高达20.95亿人次，比去年同期增长99.5%。与往年相比，今年春运人流高峰与疫情高峰叠加，是近年来不确定性最多、情况最为复杂、困难挑战最大的一次春运。 」

中国政府今年不再如往年一般大力倡导「就地过年」，先前也已经宣布返乡不再查核酸、测温、扫码。外界普遍担心春运期间的大量人口流动可能会助长新冠病毒传播，特别是医疗卫生较不发达的农村地区更容易受到新冠病毒冲击。中国官方在《春运工作方案》中呼吁，患有慢性疾病的长者及孕妇、儿童等族群，应「健康理性出行」，降低自身及家人感染风险。

2019年春运期间上海火车站的人潮

台湾称愿互助合作

对于中国疫情升温，台湾疫情指挥中心指挥官王必胜周四（1月5日）表示，已再度向中国表达愿互助合作意愿。此前，台湾总统蔡英文在新年讲话中已经表达过：「只要有需要，基于人道关怀的立场，我们愿意提供必要的协助，帮助更多人走出疫情，有个健康而平安的新年。」

王必胜表示，曾在去年12月初以邮件向中国防疫相关单位分享台湾防疫经验，这两天再度发邮件询问是否需要协助，但尚未收到回覆。台湾卫福部长薛瑞元周四回答媒体提问时指出，所谓的「协助」指的是提供疫苗或药物，必须看中方的意愿。王必胜也称，人道协助防疫的程度取决于台湾药物和疫苗数量。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



美国多次表达可提供mRNA疫苗遭回绝

据彭博社报导，不愿透露姓名的美国官员称，由于担心新变种的出现和对中国经济的影响，美国已多次通过私人渠道表达向中国政府提供mRNA疫苗和其他援助的意愿。这些官员说，美方还提出了供应疫苗的间接方法，以降低中国在接受外国援助方面的政治敏感性。不过，据他们指出，中国官员每一次都向美方表示，中国政府已经控制住了局势，不需要援助。

报导称，除了助理国务卿克里腾布林克（Daniel Kritenbrink）和国家安全委员会高级主任罗森伯格（Laura Rosenberger）曾在去年12月的中国行表达协助意愿之外，也曾通过公共卫生官员和中间人向中国提出相关建议。

中外交官员称疫苗「可以满足需求」

美国国务院曾在上个月表示，美国的新冠疫苗安全有效，也有提供给世界各国的先例，愿与中国分享新冠疫苗。不过，中国外交部发言人毛宁在被媒体问及此事时则回应道，中国境内疫苗加强针的接种工作正在有序推进，药品和检测试剂总体可以满足需求，形同给了美国软钉子。除了美国之外，德国也曾遭到中国婉拒疫苗。对于中国政府来说，接受外国疫苗可能是一个政治上的失败，因为这将使人们注意到中国未能开发出本土的mRNA疫苗。

在周四的一次简报中，中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇引用了香港大学的一项研究，反驳了关于中国疫苗无效的说法。他补充道：「中国不仅可以满足国内需求，还可以向其他有需要的国家供货。我们还在努力升级疫苗，使其更加有效，并加强疫苗接种，以应对可能出现的新变种，这样我们将继续在全球抗击新冠疫情中发挥建设性作用。」

学者：北京仍强调疫苗民族主义

迄今为止，中国政府坚持使用国产的新冠疫苗，目前有9种国内开发的新冠疫苗获准使用，比任何其他国家都多，但是没有一种被更新为针对高传染性的奥密克戎变异株。此外，中国的灭活疫苗也普遍被医学界认为保护力不如使用mNRA技术制作的疫苗。

战略与国际研究中心弗里曼（中国）研究主席布兰切特（Jude Blanchette）向彭博社表示：「习近平政府关于新冠的宣传叙事长期以来一直强调其『成功』是中国独特政治体制的结果，这人为地限制了外部疫苗的获取。即使在新冠病例爆增的情况下，北京仍然强调疫苗民族主义，这一决定无疑将导致不必要的死亡。」

（路透社、中央社、彭博社）

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