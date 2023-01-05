中国春运人次估达21亿 台湾、美国再称愿协助防疫

中国一年一度的春运即将登场，预计今年客流总量将比去年高一倍，大量人口移动也对防疫造成挑战。为协助中国抗击新冠，台湾和美国皆表示愿伸出援手，美国已多次通过私人渠道表达向中国政府提供mRNA疫苗的意愿。不过，中方外交官则称：中国的疫苗可以满足需求。
（德国之声中文网）春节将至，返乡春运将从1月7日开始，到2月15日结束。中国春运工作专班副组长、交通运输部副部长徐成光周五上午在国务院新闻办公室召开的发布会中表示：「今年春运客流总量将高达20.95亿人次，比去年同期增长99.5%。与往年相比，今年春运人流高峰与疫情高峰叠加，是近年来不确定性最多、情况最为复杂、困难挑战最大的一次春运。 」
中国政府今年不再如往年一般大力倡导「就地过年」，先前也已经宣布返乡不再查核酸、测温、扫码。外界普遍担心春运期间的大量人口流动可能会助长新冠病毒传播，特别是医疗卫生较不发达的农村地区更容易受到新冠病毒冲击。中国官方在《春运工作方案》中呼吁，患有慢性疾病的长者及孕妇、儿童等族群，应「健康理性出行」，降低自身及家人感染风险。
对于中国疫情升温，台湾疫情指挥中心指挥官王必胜周四（1月5日）表示，已再度向中国表达愿互助合作意愿。此前，台湾总统蔡英文在新年讲话中已经表达过：「只要有需要，基于人道关怀的立场，我们愿意提供必要的协助，帮助更多人走出疫情，有个健康而平安的新年。」
王必胜表示，曾在去年12月初以邮件向中国防疫相关单位分享台湾防疫经验，这两天再度发邮件询问是否需要协助，但尚未收到回覆。台湾卫福部长薛瑞元周四回答媒体提问时指出，所谓的「协助」指的是提供疫苗或药物，必须看中方的意愿。王必胜也称，人道协助防疫的程度取决于台湾药物和疫苗数量。
据彭博社报导，不愿透露姓名的美国官员称，由于担心新变种的出现和对中国经济的影响，美国已多次通过私人渠道表达向中国政府提供mRNA疫苗和其他援助的意愿。这些官员说，美方还提出了供应疫苗的间接方法，以降低中国在接受外国援助方面的政治敏感性。不过，据他们指出，中国官员每一次都向美方表示，中国政府已经控制住了局势，不需要援助。
报导称，除了助理国务卿克里腾布林克（Daniel Kritenbrink）和国家安全委员会高级主任罗森伯格（Laura Rosenberger）曾在去年12月的中国行表达协助意愿之外，也曾通过公共卫生官员和中间人向中国提出相关建议。
美国国务院曾在上个月表示，美国的新冠疫苗安全有效，也有提供给世界各国的先例，愿与中国分享新冠疫苗。不过，中国外交部发言人毛宁在被媒体问及此事时则回应道，中国境内疫苗加强针的接种工作正在有序推进，药品和检测试剂总体可以满足需求，形同给了美国软钉子。除了美国之外，德国也曾遭到中国婉拒疫苗。对于中国政府来说，接受外国疫苗可能是一个政治上的失败，因为这将使人们注意到中国未能开发出本土的mRNA疫苗。
在周四的一次简报中，中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇引用了香港大学的一项研究，反驳了关于中国疫苗无效的说法。他补充道：「中国不仅可以满足国内需求，还可以向其他有需要的国家供货。我们还在努力升级疫苗，使其更加有效，并加强疫苗接种，以应对可能出现的新变种，这样我们将继续在全球抗击新冠疫情中发挥建设性作用。」
迄今为止，中国政府坚持使用国产的新冠疫苗，目前有9种国内开发的新冠疫苗获准使用，比任何其他国家都多，但是没有一种被更新为针对高传染性的奥密克戎变异株。此外，中国的灭活疫苗也普遍被医学界认为保护力不如使用mNRA技术制作的疫苗。
战略与国际研究中心弗里曼（中国）研究主席布兰切特（Jude Blanchette）向彭博社表示：「习近平政府关于新冠的宣传叙事长期以来一直强调其『成功』是中国独特政治体制的结果，这人为地限制了外部疫苗的获取。即使在新冠病例爆增的情况下，北京仍然强调疫苗民族主义，这一决定无疑将导致不必要的死亡。」
（路透社、中央社、彭博社）
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