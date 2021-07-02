中国「春苗行动」：台湾人和海外华人买单吗？

（德国之声中文网）「春苗行动」是中国政府今年3月初提出，为海外中国公民接种疫苗的措施，而多个驻外中国大使馆在公告中，都特别标注「台胞」也能持台胞证施打。国台办发言人朱凤莲今天（7月6日）表示，已有超过170万海外中国公民在160多个国家接种新冠疫苗，其中包括数千名「台胞」。

旅居菲律宾丶今年28岁的台湾人林小姐，昨天（7月5日）在马尼拉通过「春苗行动」在一间中餐厅接种了第一剂疫苗。她说：「现场人非常多，工作人员都是会讲中文的华人，且到处都有中文标示，非常方便。」

林小姐表示，以後要出国可能需要疫苗证明，因此希望能尽速接种疫苗，她补充说，因为菲律宾疫苗数量有限，若按照当地政府的施打排序，还没有轮到她，因此旅外的台湾人只能自行寻求保护，靠人脉找疫苗。

她对德国之声说：「台湾政府还没有给在国外的台湾人打疫苗的特殊渠道，倒是中国政府有，因此会觉得中国的国际资源会比台湾多，但中国比台湾强，台湾人也习惯了。」

另外，泰国也有台湾人通过「春苗行动」接种疫苗。旅居泰国的媒体人丶朱拉隆功大学的台湾留学生施汉向德国之声透露，当地许多台商响应「春苗行动」，接种了中国科兴疫苗。

他说，不少旅泰台商都认为，泰国疫苗不足，若台湾政府在泰国没办法帮忙，而中国政府愿意协助，且不用付任何费用，为何不去？他观察，台商的首要考量并非疫苗的出产国或品牌，他们只希望能尽快接种疫苗。

虽然泰国6月开放外籍人士登记施打疫苗，但仍仅处於登记阶段，且有年龄及慢性病等限制。施汉估计，至少有十名台商及眷属通过「春苗行动」接种中国疫苗，但许多在泰国工作的台湾人，仍对中国疫苗有疑虑，因此仍希望能等泰国政府安排，施打其他品牌的疫苗。

而除了部分台湾人对中国疫苗有疑虑，泰国媒体最近也报导，当地卫生部近期外流的文件中出现评论，呼吁当局勿对医护人员追加接种mRNA疫苗，原因是怕民众会对中国科兴疫苗失去信心。结果文件曝光後，国内反而出现应追加接种的声浪。

争取台湾的「祖国」认同？

中国官方指出，已有上千名在泰国的台湾人接种中国疫苗。国台办发言人朱凤莲在记者会上说：「驻泰国使馆协助千余名『台胞』接种国产疫苗，并强调『祖国』会是他们最坚强的後盾，会尽最大力量帮忙」。

在菲律宾接种中国疫苗的林小姐表示，能打到疫苗当然很感激中国政府。不过，对於「祖国」的帮忙，她指出：「政治立场不会因为一两件事情改变，但能比大部分的菲律宾人先接种疫苗，很感谢中国政府。」

对海外台湾人示好，是否是要希望台湾人对中国产生认同？学者分析，这是中国长期对外战略，透过协助施打疫苗向台湾人释出「若和中国友好能受益」的讯息。

菲律宾理工大学（Polytechnic University of the Philippines）的政治学家理查德·海达里安（Richard Heydarian）观察，台湾去年在新冠肺炎疫情上表现突出，但最近疫情严峻，又因为国际孤立而疫苗短缺，中国在这时候找到空间，通过提供疫苗的方式让蔡政府难看，并趁机让台湾人知道，「若成为中国的一部分能得到帮助，有很多好处，并加深台湾在国际上被孤立的印象」。

台湾东南亚国家协会研究中主任徐遵慈则认为，愿意打中国疫苗的海外台湾人仍是少数表示，她向德国之声说，台湾人在这波「春苗行动」在选择上，会非常谨慎小心，「一方面怕被统战或贴标签，也担心保护力不够，还有将来到欧美国家旅游不被承认。」她并分析，这也显现中国正在积极布局疫苗护照。

旅居越南丶在台湾企业工作的台湾人蔡小姐向德国之声表示，她认识至少2名台湾人有兴趣通过「春苗行动」接种中国疫苗，但是大部分的人仍在观望，倾向等待公司安排，购卖其他品牌的疫苗。

针对「春苗行动」。台湾驻越南代表处则呼吁台湾人在做决定前，应审慎评估不同疫苗的有效性，「代表处正与各方一起努力，盼尽早为台商施打疫苗」。

拉拢东南亚华人

中国的「春苗行动」主要是面向海外中国公民，但也允许部分海外华人接种疫苗。今年33岁的菲律宾华人Kenny表示，当地华人会通过华商会或华社介绍的方式，付费施打科兴疫苗，但他个人对中国疫苗的信任度不高，目前已通过当地政府安排，接种辉瑞疫苗。

虽然有少数菲律宾华人对中国疫苗的有效性产生疑虑，菲律宾华社相对非常支持「春苗行动」，采购了的50万剂中国科兴新冠疫苗。菲律宾华社抗疫委员会总指挥林育庆向媒体表示，中国政府重视海外华侨华人的福祉，「春苗行动」情暖人心，令在菲华侨华人深切感受到关怀和爱护。

海达里安指出，属於少数族群的东南亚的华人长期都强调自己与中国人的区别，并融入所在国家。但是过去几年，中国领导人习近平试图将海外华人社区叙述成「祖国」的延伸，他认为，这可能造成许多问题。

他举例：「像是菲律宾华人社群一再强调，自身融入菲律宾且效忠菲律宾而不是中国，但中国类似『春苗行动』的计画，却往反方向推进，这会导致华人处於危险地位，甚至激起社会仇外情绪，因此中国在实施类似计画时必须特别小心。」

不过，中国在这波疫情中对东南亚援助早从去年就已经开始，陆续赠送口罩丶医疗器材给东南亚国家，现在则是「疫苗外交」。徐遵慈对此表示，中国试图要抹去疫情刚发生时的负面形象，加强「生命共同体，互相照顾合作的印象」。

她并指出，前段时间，美国及欧盟在疫苗供给上都是以该国内部优先，东南亚现在对疫苗需求升高，中国就加大力道，巩固实质关系，增加中国的影响力，塑造良好形象。

据报导，截止6月，东南亚国家已经从中国预定了超过2亿剂中国疫苗，而中国已向东南亚国家捐赠了730万剂疫苗，占中国向全球捐赠数量的25%。

而随着欧美疫情的减缓，日本及美国近期也陆续向东南亚捐赠疫苗，美国6月3日公布首批2500万剂新冠疫苗全球分配计划。其中约700万剂将提供给南亚和东南亚地。

中国有哪些疫苗“走向世界” 国药（Sinopharm)：最早获批 国药集团的新冠疫苗是在传统工艺基础上开发的灭活疫苗。在全球十个国家进行了第三期临床试验，其中包括阿联酋、巴林、秘鲁、塞尔维亚和巴基斯坦等国。2020年12月底，国药集团发布了阶段性试验报告，称其有效率达79%。该疫苗随即在中国获批上市。截至去年年底，中国已经有上百万人在紧急使用的条件下接种了国药疫苗。阿联酋和塞尔维亚已批准该疫苗使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 科兴生物(Sinovac): 克尔来福 科兴生物研发的克尔来福（CoronaVac）也属于灭活疫苗，在巴西、印度尼西亚、孟加拉以及土耳其进行了临床三期试验。整体有效性数据尚未公布，巴西、印尼、土耳其进行的临床实验阶段性数据相差甚远，有效性显示从50%到90%不等。今年2月初克尔来福在中国获批附条件上市。据科兴公司介绍，2021年1月以来，印度尼西亚、土耳其、巴西、智利、哥伦比亚、乌拉圭和老挝等国陆续批准该疫苗在当地的紧急使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 康希诺（CanSino）：只须一针 康希诺生物（CanSino Bio）研发的新冠疫苗是一款腺病毒载体疫苗，仅需施打一针，摄氏2至8度都可以保存。三期临床试验在墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦、阿根廷和智利5个国家、对4万余受试者进行了接种。今年2月10日康希诺宣布，其研发的新冠疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权。该疫苗的三期临床试验结果尚未正式公布。《环球时报》报道称，三期数据显示，康希诺疫苗的总体保护效力为65.7%。

中国有哪些疫苗“走向世界” 东南亚邻国 对中国疫苗的安全和有效性，很多国家的政界和舆论一直存有质疑。原因之一是，这些疫苗在临床试验的详细数据公布之前就开始获批使用。但对那些无力购买欧美药企疫苗的贫穷国家，中国提供的新冠疫苗无疑是救命稻草。2月7日，中国向柬埔寨捐赠的首批60万剂新冠疫苗开始运抵金边。此外中国还将向印尼、菲律宾、缅甸、老挝等国提供或赠送疫苗。图为印尼总维多多接种中国疫苗（2021年1月27日）。

中国有哪些疫苗“走向世界” 拉丁美洲 一些人口众多的拉丁美洲门槛国家面对国内严峻的疫情，中国疫苗也是一个重要选项。巴西、墨西哥和智利均已批准中国新冠疫苗的紧急使用。图为智利首都圣地亚哥的一个疫苗接种中心，医护人员正在为人们接种国药新冠疫苗。

中国有哪些疫苗“走向世界” 争议与质疑 巴西是中国疫苗进行三期临床试验的重要国家。图为一名巴西的志愿者试验接种国药新冠疫苗（2020年8月）。但该国政界对是否大规模使用中国疫苗的立场有分歧，总统博尔索纳罗一度不看好中国疫苗。此外在巴西和秘鲁，都有过因受试者出现意外严重不良反应而叫停临床试验的情况。

中国有哪些疫苗“走向世界” 非洲 2月15日，20万剂国药新冠疫苗运抵津巴布韦首都哈拉雷（图）。获得中国疫苗的非洲国家还包括塞舌尔、赤道几内亚、塞拉利昂等。尽管一些分析认为中国通过疫苗来扩大在非洲的影响，但不少缺少其它选项的非洲国家仍然对此表示欢迎。

中国有哪些疫苗“走向世界” “疫苗外交” 2月9日，中国外交部发言人汪文斌表示，中国向53个发展中国家提供疫苗援助，已经并正在向22个国家出口疫苗。不少西方媒体认为，中国借疫苗展开的这场公关行动，意在改善自身形象，扩展在全球的影响力。

中国有哪些疫苗“走向世界” 欧洲 在经济水平相对发达的欧洲，中国疫苗也能找到市场。匈牙利已同中国签署疫苗购买协议，塞尔维亚已开始大规模接种中国新冠疫苗。这两个国家也是中国在中东欧和巴尔干地区推行“一带一路”项目的积极伙伴。



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