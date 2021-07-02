中国「春苗行动」：台湾人和海外华人买单吗？

中国的「春苗行动」为海外公民打疫苗，同时纳入台湾人及海外华人，国台办称已经有上千名台湾人接种中国疫苗，真实情况为何？海外华人买单吗？
（德国之声中文网）「春苗行动」是中国政府今年3月初提出，为海外中国公民接种疫苗的措施，而多个驻外中国大使馆在公告中，都特别标注「台胞」也能持台胞证施打。国台办发言人朱凤莲今天（7月6日）表示，已有超过170万海外中国公民在160多个国家接种新冠疫苗，其中包括数千名「台胞」。
旅居菲律宾丶今年28岁的台湾人林小姐，昨天（7月5日）在马尼拉通过「春苗行动」在一间中餐厅接种了第一剂疫苗。她说：「现场人非常多，工作人员都是会讲中文的华人，且到处都有中文标示，非常方便。」
林小姐表示，以後要出国可能需要疫苗证明，因此希望能尽速接种疫苗，她补充说，因为菲律宾疫苗数量有限，若按照当地政府的施打排序，还没有轮到她，因此旅外的台湾人只能自行寻求保护，靠人脉找疫苗。
她对德国之声说：「台湾政府还没有给在国外的台湾人打疫苗的特殊渠道，倒是中国政府有，因此会觉得中国的国际资源会比台湾多，但中国比台湾强，台湾人也习惯了。」
另外，泰国也有台湾人通过「春苗行动」接种疫苗。旅居泰国的媒体人丶朱拉隆功大学的台湾留学生施汉向德国之声透露，当地许多台商响应「春苗行动」，接种了中国科兴疫苗。
他说，不少旅泰台商都认为，泰国疫苗不足，若台湾政府在泰国没办法帮忙，而中国政府愿意协助，且不用付任何费用，为何不去？他观察，台商的首要考量并非疫苗的出产国或品牌，他们只希望能尽快接种疫苗。
虽然泰国6月开放外籍人士登记施打疫苗，但仍仅处於登记阶段，且有年龄及慢性病等限制。施汉估计，至少有十名台商及眷属通过「春苗行动」接种中国疫苗，但许多在泰国工作的台湾人，仍对中国疫苗有疑虑，因此仍希望能等泰国政府安排，施打其他品牌的疫苗。
而除了部分台湾人对中国疫苗有疑虑，泰国媒体最近也报导，当地卫生部近期外流的文件中出现评论，呼吁当局勿对医护人员追加接种mRNA疫苗，原因是怕民众会对中国科兴疫苗失去信心。结果文件曝光後，国内反而出现应追加接种的声浪。
中国官方指出，已有上千名在泰国的台湾人接种中国疫苗。国台办发言人朱凤莲在记者会上说：「驻泰国使馆协助千余名『台胞』接种国产疫苗，并强调『祖国』会是他们最坚强的後盾，会尽最大力量帮忙」。
在菲律宾接种中国疫苗的林小姐表示，能打到疫苗当然很感激中国政府。不过，对於「祖国」的帮忙，她指出：「政治立场不会因为一两件事情改变，但能比大部分的菲律宾人先接种疫苗，很感谢中国政府。」
对海外台湾人示好，是否是要希望台湾人对中国产生认同？学者分析，这是中国长期对外战略，透过协助施打疫苗向台湾人释出「若和中国友好能受益」的讯息。
菲律宾理工大学（Polytechnic University of the Philippines）的政治学家理查德·海达里安（Richard Heydarian）观察，台湾去年在新冠肺炎疫情上表现突出，但最近疫情严峻，又因为国际孤立而疫苗短缺，中国在这时候找到空间，通过提供疫苗的方式让蔡政府难看，并趁机让台湾人知道，「若成为中国的一部分能得到帮助，有很多好处，并加深台湾在国际上被孤立的印象」。
台湾东南亚国家协会研究中主任徐遵慈则认为，愿意打中国疫苗的海外台湾人仍是少数表示，她向德国之声说，台湾人在这波「春苗行动」在选择上，会非常谨慎小心，「一方面怕被统战或贴标签，也担心保护力不够，还有将来到欧美国家旅游不被承认。」她并分析，这也显现中国正在积极布局疫苗护照。
旅居越南丶在台湾企业工作的台湾人蔡小姐向德国之声表示，她认识至少2名台湾人有兴趣通过「春苗行动」接种中国疫苗，但是大部分的人仍在观望，倾向等待公司安排，购卖其他品牌的疫苗。
针对「春苗行动」。台湾驻越南代表处则呼吁台湾人在做决定前，应审慎评估不同疫苗的有效性，「代表处正与各方一起努力，盼尽早为台商施打疫苗」。
中国的「春苗行动」主要是面向海外中国公民，但也允许部分海外华人接种疫苗。今年33岁的菲律宾华人Kenny表示，当地华人会通过华商会或华社介绍的方式，付费施打科兴疫苗，但他个人对中国疫苗的信任度不高，目前已通过当地政府安排，接种辉瑞疫苗。
虽然有少数菲律宾华人对中国疫苗的有效性产生疑虑，菲律宾华社相对非常支持「春苗行动」，采购了的50万剂中国科兴新冠疫苗。菲律宾华社抗疫委员会总指挥林育庆向媒体表示，中国政府重视海外华侨华人的福祉，「春苗行动」情暖人心，令在菲华侨华人深切感受到关怀和爱护。
海达里安指出，属於少数族群的东南亚的华人长期都强调自己与中国人的区别，并融入所在国家。但是过去几年，中国领导人习近平试图将海外华人社区叙述成「祖国」的延伸，他认为，这可能造成许多问题。
他举例：「像是菲律宾华人社群一再强调，自身融入菲律宾且效忠菲律宾而不是中国，但中国类似『春苗行动』的计画，却往反方向推进，这会导致华人处於危险地位，甚至激起社会仇外情绪，因此中国在实施类似计画时必须特别小心。」
不过，中国在这波疫情中对东南亚援助早从去年就已经开始，陆续赠送口罩丶医疗器材给东南亚国家，现在则是「疫苗外交」。徐遵慈对此表示，中国试图要抹去疫情刚发生时的负面形象，加强「生命共同体，互相照顾合作的印象」。
她并指出，前段时间，美国及欧盟在疫苗供给上都是以该国内部优先，东南亚现在对疫苗需求升高，中国就加大力道，巩固实质关系，增加中国的影响力，塑造良好形象。
据报导，截止6月，东南亚国家已经从中国预定了超过2亿剂中国疫苗，而中国已向东南亚国家捐赠了730万剂疫苗，占中国向全球捐赠数量的25%。
而随着欧美疫情的减缓，日本及美国近期也陆续向东南亚捐赠疫苗，美国6月3日公布首批2500万剂新冠疫苗全球分配计划。其中约700万剂将提供给南亚和东南亚地。
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