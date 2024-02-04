 中国春节前猪肉卖不动 是供过于求或吃不起？ | 经济纵横 | DW | 04.02.2024

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经济纵横

中国春节前猪肉卖不动 是供过于求或吃不起？

春节前夕是人们采购年货的时刻，肉类价格往往也较平时更高。但尽管今年中国市场上猪肉价格相对较低，猪肉销量却不如以往，这是为什么？

猪肉便宜，销量却不如以往，图为北京一家猪肉商贩

猪肉便宜，销量却不如以往，图为北京一家猪肉商贩

（德国之声中文网）邻近中国春节，以往在农历新年前夕因需求增加而上涨的猪肉价格今年却未见大幅波动。一位北京新发地批发市场的商户向中国官媒「人民网」透露，「今年猪肉价格相对便宜，比如前尖、后尖的价格只在每斤8.5元(人民币)」。市场工作人员也表示，预计猪肉价格在春节前后价格浮动不大。

据《证券日报》引用中国国家统计局的数据称，2024年1月下旬生猪价格为15元(人民币)/千克，较1月中旬上涨9.5%。但一到二月份生猪价格再度回落，中国养猪网猪价系统数据显示，2月4日的生猪价为14.70元/千克。

彭博：收入减少影响猪肉需求

「彭博社」报导称，尽管中国已接近年关前的猪肉销售旺季，但猪肉需求仍持续疲软。北京新民市场猪肉商贩吴女士向「彭博社」表示，尽管猪肉价格比一年前下降了约五分之一，但销量比以往年节前少了三分之一。报导指出：「这是一个明确的消息，即工资减少打击了家庭需求，也拖累了消费价格」。

长期关注中国农业的Sitonia顾问公司市场研究总监弗里德里希斯（Darin Friedrichs）向「彭博社」表示，这种支出削减在低收入消费者中尤为明显。他指出：「如果是在上海一家银行工作的人，他们过得很好，仍然能像往常一样花钱。但农民工、蓝领工人这些占经济整体很大一部分的人则过得不太顺利，还必须面对大规模裁员。」

非洲猪瘟过后 猪肉供给过剩

《经济日报》报导则提到，自2021年中国生猪产能全面恢复以来，猪肉价格持续低位徘徊，主要原因是由于供给充裕。 2023年，全国猪肉产量高达5794万吨，仅次于2014年的5821万吨，「各季度均呈现明显的供给过剩」。为提振价格，中国国家发改委去年三度宣布采购猪肉，作为国家储备。

「时代财经」报导指出，经历了非洲猪瘟后的猪价暴涨，不少中国猪企都选择大幅扩产，甚至吸引了不少新投资者进入养猪行业。在供过于求的市场上，「猪企致力于降本增效，但仍无法逃脱亏损的宿命」。 《21世纪经济报道》也提到，改善方式「无非是降成本、提高销售价格两条路，只是近几年头部养殖企业降成本似乎已经进入到了一个瓶颈期」。

非洲猪瘟后暴涨的猪价，吸引不少资金进入养猪行业

非洲猪瘟后暴涨的猪价，吸引不少资金进入养猪行业

何时能够止跌回升？

农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师朱增勇对《经济日报》表示，根据生猪生长规律，「2024年4月份前后，生猪市场供应量将低于上年同期。预计今年二季度猪价将止跌企稳，三季度逐渐温和回升。」他也建议养猪企业，「将经营管理重点由数量扩张转向质量提升，完善产业链和价值链，真正实现规模效益。」

（综合报导）

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